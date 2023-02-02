«Спартак» начал продажу абонементов на остаток сезона

Теги Спартак натив Футбол

«Спартак» запустил в продажу абонементы на весеннюю часть сезона.

Как сообщает пресс-служба клуба — минимальная стоимость абонемента составит 5100 рублей (трибуна D), максимальная – 141400 (абонемент Platinum).

Для прохода на стадион понадобится карта болельщика (Fan ID). Подробную информацию о получении Fan ID можно найти на сайте «Госуслуг» в разделе «Карта болельщика».

Первый домашний матч в 2023 году «Спартак» проведет 27 марта, на который можно пройти по сезонному абонементу. Красно-белые сыграют против «Локомотива» в Фонбет Кубке России.

Абонементы доступны по ссылке.

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