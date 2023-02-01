Неизвестные купили 10 футболок «Знамени» перед «матчем-призраком»: «Позвонил человек, сказал – для детской команды»

В «Знамени» объяснили, почему одна из команд, участвовавших в «матче-призраке», использовала их форму.

Напомним, 27 января состоялся «матч-призрак»: на статистических ресурсах отображался матч команды из против пензенского « » (4:4). Букмекеры принимали на игру ставки, но « » отрицало факт проведения встречи.

Ситуацию объяснил руководитель «Знамени» по связям с общественностью Евгений Лукьянов.

– Одна из команд играла в вашей форме.

– У нас ее купили накануне матча.

– Как так получилось?

– Любой болельщик может купить форму в качестве атрибутики. В начале недели мне позвонил человек. Сказал – для детской команды. Я перенаправил его по нашему адресу. Видимо, не поленился и приехал.

– У вас остались его контакты?

– Не-а. Через меня проходит множество звонков. Мой номер указан на сайте и в ВК. Мне звонят по разным вопросам: работает ли каток, будет ли концерт на стадионе, открылся ли тренажерный зал, – сказал Лукьянов.

Позже в комментарии Legalbet пресс-атташе «Знамени» уточнил, что неизвестные купили в клубе 10 футболок.

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