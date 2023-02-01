Неизвестные купили 10 футболок «Знамени» перед «матчем-призраком»: «Позвонил человек, сказал – для детской команды»

Теги товарищеские матчи (клубы) Вторая лига Зенит Пенза Знамя Ногинск Футбол

В «Знамени» объяснили, почему одна из команд, участвовавших в «матче-призраке», использовала их форму.

Напомним, 27 января состоялся «матч-призрак»: на статистических ресурсах отображался матч команды из Ногинска против пензенского «Зенита» (4:4). Букмекеры принимали на игру ставки, но «Знамя» отрицало факт проведения встречи. 

Ситуацию объяснил руководитель «Знамени» по связям с общественностью Евгений Лукьянов.

– Одна из команд играла в вашей форме.

– У нас ее купили накануне матча.

– Как так получилось?

– Любой болельщик может купить форму в качестве атрибутики. В начале недели мне позвонил человек. Сказал – для детской команды. Я перенаправил его по нашему адресу. Видимо, не поленился и приехал.

– У вас остались его контакты?

– Не-а. Через меня проходит множество звонков. Мой номер указан на сайте и в ВК. Мне звонят по разным вопросам: работает ли каток, будет ли концерт на стадионе, открылся ли тренажерный зал, – сказал Лукьянов.

Позже в комментарии Legalbet пресс-атташе «Знамени» уточнил, что неизвестные купили в клубе 10 футболок.

😱 В России сыграли матч-призрак. На него принимали ставки! Исследование Sports.ru

«Зенит» Пенза уволил спортивного директора, назначенного 16 января, после проверки ситуации с «матчем-призраком». Клуб заявил, что не покидал базу

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЕгориЙ
Потом окажется, что это розыгрыш и устроил его Спортс, чтобы хайпануть)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mitro
Мне звонят по разным вопросам: работает ли каток, будет ли концерт на стадионе, открылся ли тренажерный зал, – сказал Лукьянов.
*
Действительно, как из условно 4 звонков определить звонок по майкам? Наверное по катку, тренажеру, концерту тоже звонили исключительно с незнакомых номеров и примерно в это время. Да наверное номера скрыты, что невозможно перезвонить или через журнал звонков понять кто ж маечный оптовик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zdr7qy9vq9
Ихтамнет,форму купили в магазине
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serzhique
А вратарскую сами сшили?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пинающий Достоинства
Интрига, скандал, расследование ….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ryze expari
почему это вызывает у людей такое негодование?
очевидно что на подобные матчи можно проставить лимит в максимум 5 тыс рублей.

а европейские, азиатские букмекеры такое не принимают))) да и там лимиты были бы 50 евро.

А тут раздули будто организаторы получили с этого матча сотни миллионов евро)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Руководитель "Знамени" по связям с общественностью уже две недели как уволен
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Зубков
Вратаря киданули. Просто знаменем обернулся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sp.msk.86
Тут походу фильм нужно снимать))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белые штаны Хави
этот кто-то был альберт эйнштейн
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дандрей
Они без замен играли?)
Или футболками менялись, когда на замену уходили?)
Палится товарищ пресс-атташе...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий