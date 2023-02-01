Неизвестные купили 10 футболок «Знамени» перед «матчем-призраком»: «Позвонил человек, сказал – для детской команды»
В «Знамени» объяснили, почему одна из команд, участвовавших в «матче-призраке», использовала их форму.
Напомним, 27 января состоялся «матч-призрак»: на статистических ресурсах отображался матч команды из Ногинска против пензенского «Зенита» (4:4). Букмекеры принимали на игру ставки, но «Знамя» отрицало факт проведения встречи.
Ситуацию объяснил руководитель «Знамени» по связям с общественностью Евгений Лукьянов.
– Одна из команд играла в вашей форме.
– У нас ее купили накануне матча.
– Как так получилось?
– Любой болельщик может купить форму в качестве атрибутики. В начале недели мне позвонил человек. Сказал – для детской команды. Я перенаправил его по нашему адресу. Видимо, не поленился и приехал.
– У вас остались его контакты?
– Не-а. Через меня проходит множество звонков. Мой номер указан на сайте и в ВК. Мне звонят по разным вопросам: работает ли каток, будет ли концерт на стадионе, открылся ли тренажерный зал, – сказал Лукьянов.
Позже в комментарии Legalbet пресс-атташе «Знамени» уточнил, что неизвестные купили в клубе 10 футболок.
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Действительно, как из условно 4 звонков определить звонок по майкам? Наверное по катку, тренажеру, концерту тоже звонили исключительно с незнакомых номеров и примерно в это время. Да наверное номера скрыты, что невозможно перезвонить или через журнал звонков понять кто ж маечный оптовик
очевидно что на подобные матчи можно проставить лимит в максимум 5 тыс рублей.
а европейские, азиатские букмекеры такое не принимают))) да и там лимиты были бы 50 евро.
А тут раздули будто организаторы получили с этого матча сотни миллионов евро)))
Или футболками менялись, когда на замену уходили?)
Палится товарищ пресс-атташе...