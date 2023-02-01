Абаскаль сообщил боссам «Спартака», что не будет рассматривать предложения от других клубов зимой

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль не планирует уходить из «Спартака» до окончания сезона.

По данным Metaratings.ru, главный тренер красно-белых сообщил об этом на закрытой встрече с членами совета директоров клуба, которая прошла во время сборов «Спартака» в ОАЭ.

Абаскаль заверил руководителей, что намерен доработать с командой до конца текущего сезона и не будет рассматривать предложения, поступающие этой зимой.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. При нем команда завершила первую часть сезона в Мир РПЛ на втором месте. За 13 туров до конца чемпионата России «Спартак» уступает лидирующему «Зениту» 6 очков.

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7 комментариев

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Владимир Молявин
Хотелось бы, чтобы и летом остался.
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dreamstep
Жаль будет если уйдёт, но когда-то с таким тренерским потенциалом точно уйдёт.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Аба наш человек)
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ЗЕНИТ65
Ну да. Такие бабки этому клоуну больше не где платить не будут.
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Tpy6kaMerlina
У Спартака в последние годы хорошие иностранные тренеры. Жаль, что никто из них не работает долго и как-то стабильно спокойно, что ли.
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MagicWithoutBorders
отличная новость, надеюсь, что и летом не уйдет
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Дмитрий9779
Хорошое впечатление оставляет и как человек и как тренер.Читал,что много предложений у него,жаль будет РПЛ и конечно КБ терять его.
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