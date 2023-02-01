Абаскаль сообщил боссам «Спартака», что не будет рассматривать предложения от других клубов зимой

не планирует уходить из « » до окончания сезона.

По данным Metaratings.ru, главный тренер красно-белых сообщил об этом на закрытой встрече с членами совета директоров клуба, которая прошла во время сборов «Спартака» в ОАЭ.

Абаскаль заверил руководителей, что намерен доработать с командой до конца текущего сезона и не будет рассматривать предложения, поступающие этой зимой.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. При нем команда завершила первую часть сезона в Мир на втором месте. За 13 туров до конца чемпионата России «Спартак» уступает лидирующему «Зениту» 6 очков.