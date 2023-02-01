Кононов об отставке из «Арсенала»: «Надо было создавать новый боеспособный коллектив. Времени у меня было мало – всего месяц»

высказался о своем увольнении с поста главного тренера тульского «Арсенала».

— «Арсенал» решил с вами расстаться за два дня до начала зимних сборов команды. Это стало для вас полной неожиданностью?

— Нет, не полной. В какой-то степени я этого ожидал. Хотя, не скрою, не думал, что это произойдет именно так, как случилось... Но в целом внутренне был готов к варианту, который избрал клуб.

— Но у вас же на руках уже были билеты в Турцию?

— Ну... Это уже вопрос не ко мне, а к руководству «Арсенала».

— А как оно мотивировало свое решение?

— Мне сказали, что наш тренерский штаб не решил те промежуточные задачи, которые были поставлены. Это продвижение в Кубке России и попадание в четверку.

— Вы считаете, что с вами поступили несправедливо? Первую часть сезона «Арсенал» завершил на шестой позиции, в двух очках от четвертого места.

— Повторюсь: это решение руководства. Нужно понимать, что я формировал новую команду. Принял ее [в июне] в достаточно непростом психологическом состоянии — «Арсенал» вылетел из РПЛ, не выиграв ни одного матча в весенней части чемпионата. Основные игроки покинули клуб. А многие из тех, кто остался, не хотели выступать в лиге, искали себе варианты.

Мне, по сути, надо было создавать новый боеспособный коллектив из тех игроков, которых предлагали. Времени было реально мало — по сути, всего месяц. Где-то так... Короткий отрезок для построения команды. Вот этим я и занимался.

Однако, увы, не все футболисты, которых мы пригласили, показали тот результат, который от них ждали. Поэтому планировали усилиться во время зимней паузы и расстаться с теми исполнителями, которые нас уже не устраивали, не продемонстрировали должного уровня.

В любом случае, считаю, в нашей игре были позитивные моменты. Но, конечно, стоит сказать и о провальных матчах. В частности, о последней игре перед паузой, когда мы дома крупно уступили «Балтике» (0:5).

— Это поражение и предрешило вашу судьбу?

— Да, видимо, так и было, – сказал бывший главный тренер « ».