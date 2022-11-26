Кононов о разгроме от «Балтики»: «0:5 – это вина тренера. «Арсенап» еще борется за выход в РПЛ»
Главный тренер тульского «Арсенала» подвел итоги матча с «Балтикой» (0:5) в Первой лиге.
«Трудно что-то говорить. Беру проигрыш на себя, потому что 0:5 – это вина тренера. Заслуженная победа «Балтики», по праву она идет на первом месте.
К сожалению, этот период нам не удался ввиду определенных причин. Сегодня я благодарил ребят не за эту игру, а за весь период. Мы еще боремся за выход в РПЛ.
Еще раз всем спасибо от меня и от команды, извините за сегодняшний провал», – сказал Олег Кононов.
После 20 туров «Арсенал» занимает в таблице 5-е место.
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