Кононов о разгроме от «Балтики»: «0:5 – это вина тренера. «Арсенап» еще борется за выход в РПЛ»

Главный тренер тульского «Арсенала» подвел итоги матча с «Балтикой» (0:5) в лиге.

«Трудно что-то говорить. Беру проигрыш на себя, потому что 0:5 – это вина тренера. Заслуженная победа «Балтики», по праву она идет на первом месте.

К сожалению, этот период нам не удался ввиду определенных причин. Сегодня я благодарил ребят не за эту игру, а за весь период. Мы еще боремся за выход в РПЛ.

Еще раз всем спасибо от меня и от команды, извините за сегодняшний провал», – сказал .

После 20 туров занимает в таблице 5-е место.