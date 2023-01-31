«Фулхэм» купил Лукича у «Торино» за 8 млн фунтов. Контракт с хавбеком – по схеме «4,5+1»

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Английский клуб объявил о подписании 26-летнего полузащитника. Контракт с ним рассчитан на 4,5 года и может быть продлен на один сезон.

По данным The Athletic, сделка обошлась «дачникам» в 8 миллионов фунтов.

Лукич выступал за «Торино» с 2016 года. В текущем сезоне Серии А он провел 16 матчей, в которых забил 2 гола.

С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.