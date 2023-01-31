«Фулхэм» купил Лукича у «Торино» за 8 млн фунтов. Контракт с хавбеком – по схеме «4,5+1»

Теги Торино Фулхэм премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Саша Лукич Футбол

Саша Лукич перешел из «Торино» в «Фулхэм». 

Английский клуб объявил о подписании 26-летнего полузащитника. Контракт с ним рассчитан на 4,5 года и может быть продлен на один сезон. 

По данным The Athletic, сделка обошлась «дачникам» в 8 миллионов фунтов

Лукич выступал за «Торино» с 2016 года. В текущем сезоне Серии А он провел 16 матчей, в которых забил 2 гола. 

С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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trav
Суперлига давно существует
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Дядя Тима
Складывается ощущение что в первые клуб из апл не доплатил
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Партизанен
Хороший трансфер для Фулхэма, даже топ за такие деньги
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Адепт Суперлиги
Забавно. Серия А превращается реально в подсосок Апл. Они выращивают футболистов, наигрывают, после чего им просто прилетает предложение, которое даже не выглядит суперпривлекательным, однако политика унижения и лузерства, прививающаяся руководством федерации не оставляет выбора. Продавай за ту сумму, какую дают, всё. Больше - никто не предложит. Раньше был Ювентус, который мог дать какие-то приличные деньги, сейчас и его убили. Потому что не нужно развитие футбола итальянцам. Нужно создавать как можно больше команд типа Наполи, которые должны находить Кулибали, Жоржиньо, Кварацхелий, равивать до уровня топов и продавать их в АПл. Одного вот игрока позволили себе дорогого подписать: Осимхена, так их сейчас за него прессовать будут по надуманному делу о плюсваленце. А потому что нефиг самодеятельностью заниматься. Такое в Италии осуждается.
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