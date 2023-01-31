«Барса» хочет арендовать Амрабата с правом выкупа. С «Фиорентиной» свяжутся сегодня
«Барселона» хочет подписать опорника «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата.
По данным Marca, сегодня каталонский клуб обратится к «Фиорентине» с запросом об аренде 26-летнего игрока с правом выкупа.
Как пишет Mundo Deportivo, сделку могут осуществить только по такой схеме – других вариантов нет.
Срок действующего контракта Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.
В этом сезоне Софьян отыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах и получил в них 11 желтых карточек. Полную статистику футболиста можно найти здесь.
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Абсолютно не барсовские игроки..
Конечно, подсознательно понятно, почему Хаве так тянет к брутальным игрокам.. Когда тренируешь Барсу состоящую из худосочных подростков, при этом у самого глаза подкрашены и на голове полбанки бриолина, волей не волей, а отсутствие мужественности хочется компенсировать каким-нить Амрабатом.. Но все же считаю, что марроканец не тот игрок, который при нынешней экономической ситуации нужен Барсе.. Лучше уж пытаться распедалить Кессие..