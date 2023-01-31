«Барса» хочет арендовать Амрабата с правом выкупа. С «Фиорентиной» свяжутся сегодня

Теги Фиорентина Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Софьян Амрабат Футбол

«Барселона» хочет подписать опорника «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата.

По данным Marca, сегодня каталонский клуб обратится к «Фиорентине» с запросом об аренде 26-летнего игрока с правом выкупа.

Как пишет Mundo Deportivo, сделку могут осуществить только по такой схеме – других вариантов нет.

Срок действующего контракта Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Софьян отыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах и получил в них 11 желтых карточек. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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20 комментариев

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vals1702
Кесье лавку полирует - зачем еще)
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Артём Назмутдинов
Ответ Shuller18
В очередной раз унизит Педрей и Гавей
Униженные педри и гави реал недавно вынесли и на первом месте в ЛЛ идут
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Karl0709
Ответ DolJun
с правом выкупа? неужели кто-то верит в то, что у фк мем есть деньги кого-то выкупать? явно же возьмут чтобы тот научил бускетца в футбол играть, а потом вернут)
Ла Лига запретила «Барселоне» тратить больше 10 млн евро в последний день трансферного окна! Клуб рассматривает только аренду.
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DolJun
с правом выкупа? неужели кто-то верит в то, что у фк мем есть деньги кого-то выкупать? явно же возьмут чтобы тот научил бускетца в футбол играть, а потом вернут)
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Shuller18
В очередной раз унизит Педрей и Гавей
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gPk
Ответ Hella black
В полузащиту Амрабат 🤔,вообщем парни доверимся Хави,он знает что делает.
Про Хави речи нет от слова совсем.Близкие СМИ к клубу пишут о том ,что единственные 2 игрока которых он хотел бы видеть в клубе сейчас - Парехо и Карасско.Все остальные футболисты к требованиям Хави не относятся и идут со стороны Алемани
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Karl0709
Я так понял Хави делает упор на оборону и на минимальный счёт в играх этакий Атлетико 😏
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TravenS
Ответ Маноло Санчи́с
А какие это тогда "барсовские" игроки? Если ты имеешь ввиду Барсу времен Пепа, то это уже другая команда, и кроме Бускетса из того времени в ней никого не осталось..
Забей, для них есть только черное и белое)
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Hella black
В полузащиту Амрабат 🤔,вообщем парни доверимся Хави,он знает что делает.
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ dr. cage
Фактчекинг это не про нашего Гуру..
Ну пожалейте его
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-3
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dr. cage
Ответ mr kovalsky
Настолько весь матч, что он только во втором тайме играл
Фактчекинг это не про нашего Гуру..
+3
-5
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Маноло Санчи́с
Ответ dr. cage
Для Барсы это такой же тупой трансфер будет, как трансферы Арда Турана, Андре Гомеша, Алькасера, Бутенга, Видаля и Кессие.. Абсолютно не барсовские игроки.. Конечно, подсознательно понятно, почему Хаве так тянет к брутальным игрокам.. Когда тренируешь Барсу состоящую из худосочных подростков, при этом у самого глаза подкрашены и на голове полбанки бриолина, волей не волей, а отсутствие мужественности хочется компенсировать каким-нить Амрабатом.. Но все же считаю, что марроканец не тот игрок, который при нынешней экономической ситуации нужен Барсе.. Лучше уж пытаться распедалить Кессие..
А какие это тогда "барсовские" игроки? Если ты имеешь ввиду Барсу времен Пепа, то это уже другая команда, и кроме Бускетса из того времени в ней никого не осталось..
+5
-1
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mr kovalsky
Ответ GuruFutbola
Топ опорник, унижал нашего кринжа весь матч
Настолько весь матч, что он только во втором тайме играл
+5
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GuruFutbola
Топ опорник, унижал нашего кринжа весь матч
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TravenS
Ответ dr. cage
Для Барсы это такой же тупой трансфер будет, как трансферы Арда Турана, Андре Гомеша, Алькасера, Бутенга, Видаля и Кессие.. Абсолютно не барсовские игроки.. Конечно, подсознательно понятно, почему Хаве так тянет к брутальным игрокам.. Когда тренируешь Барсу состоящую из худосочных подростков, при этом у самого глаза подкрашены и на голове полбанки бриолина, волей не волей, а отсутствие мужественности хочется компенсировать каким-нить Амрабатом.. Но все же считаю, что марроканец не тот игрок, который при нынешней экономической ситуации нужен Барсе.. Лучше уж пытаться распедалить Кессие..
Шта, Видаль провал по-твоему?
+3
-1
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Wekil Halylow
С начала продлите контракт Гави.
+11
-1
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Большой Брат
Ответ dr. cage
Для Барсы это такой же тупой трансфер будет, как трансферы Арда Турана, Андре Гомеша, Алькасера, Бутенга, Видаля и Кессие.. Абсолютно не барсовские игроки.. Конечно, подсознательно понятно, почему Хаве так тянет к брутальным игрокам.. Когда тренируешь Барсу состоящую из худосочных подростков, при этом у самого глаза подкрашены и на голове полбанки бриолина, волей не волей, а отсутствие мужественности хочется компенсировать каким-нить Амрабатом.. Но все же считаю, что марроканец не тот игрок, который при нынешней экономической ситуации нужен Барсе.. Лучше уж пытаться распедалить Кессие..
Это ведь аренда. Посмотрят как пойдёт его игра в клубе. Если впишется возможно купят.
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данислам дадыбаев
За чем на Абрабат , если у нас есть Ашхабад
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Вячеслав Новиков-Володько
Непонятно зачем всё это, если нужен крайний защитник и сменщик для Лëвы
0
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dr. cage
Для Барсы это такой же тупой трансфер будет, как трансферы Арда Турана, Андре Гомеша, Алькасера, Бутенга, Видаля и Кессие..
Абсолютно не барсовские игроки..

Конечно, подсознательно понятно, почему Хаве так тянет к брутальным игрокам.. Когда тренируешь Барсу состоящую из худосочных подростков, при этом у самого глаза подкрашены и на голове полбанки бриолина, волей не волей, а отсутствие мужественности хочется компенсировать каким-нить Амрабатом.. Но все же считаю, что марроканец не тот игрок, который при нынешней экономической ситуации нужен Барсе.. Лучше уж пытаться распедалить Кессие..
+8
-12
-4
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