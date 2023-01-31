«Барса» хочет арендовать Амрабата с правом выкупа. С «Фиорентиной» свяжутся сегодня

« » хочет подписать опорника «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата.

По данным Marca, сегодня каталонский клуб обратится к «Фиорентине» с запросом об аренде 26-летнего игрока с правом выкупа.

Как пишет Mundo Deportivo, сделку могут осуществить только по такой схеме – других вариантов нет.

Срок действующего контракта Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Софьян отыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах и получил в них 11 желтых карточек. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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