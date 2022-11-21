Защитник «Жироны» Арнау Мартинес: «Если вернусь в «Барсу», то в первую команду»

Защитник «Жироны» рассказал, на каких условиях готов вернуться в «Барселону».

19-летний испанец – воспитанник каталонского клуба.

«Если вернусь в «Барсу», то в первую команду. Конечно, я бы хотел вернуться, равно как и перейти в какой-нибудь другой мировой топ-клуб.

[Уход из «Барсы»] вначале я воспринял тяжело, плакал несколько дней, но все-таки я должен поблагодарить клуб, поскольку иначе я не был бы здесь [в «Жироне»] и играл бы за вторую команду «Барсы», – сказал сказал Мартинес в эфире TV3.

Сообщалось, что «Барса» следит за футболистом.