Где смотреть Ювентус – Лацио, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Италии 2 февраля
В четверг, 2 февраля, сыграют Ювентус и Лацио в рамках Кубка Италии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько матч Ювентус – Лацио
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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