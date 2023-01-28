Где смотреть Ювентус – Лацио, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Италии 2 февраля

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В четверг, 2 февраля, сыграют Ювентус и Лацио в рамках Кубка Италии по футболу.

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Во сколько матч Ювентус – Лацио

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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