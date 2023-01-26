Где смотреть Интер – Аталанта, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Италии 31 января
Во вторник, 31 января, сыграют Интер и Аталанта в рамках Кубка Италии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько матч Интер – Аталанта
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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