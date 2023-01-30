Спаллетти о 2:1 с «Ромой»: «В таких матчах можно победить, только проявив волю к победе»
Лучано Спаллетти оценил победу «Наполи» над «Ромой» (2:1) в Серии А.
«В таких матчах можно победить, только если ты проявишь волю к победе начиная с персонала и заканчивая теми, кто находится на скамейке.
Такие матчи сложны, но те, кто вышел на замену, доказали, что, еще находясь на скамейке, они уже были в игре. И это главное качество нашей команды.
Если во время столь длинных, интенсивных сезонов, в каждодневной работе не все находятся на одной волне с партнерами по команде и скорее предпочтут занять место одноклубника, а не играть с ним бок о бок, то вы не добьетесь результата», – сказал главный тренер «Наполи».
Представляю,как они будут праздновать...
Очень рад за них...
Первый Скудетто за 33 года к стате...
Зенит Спалетти последний Зенит за который я всей душой болел.
Успеха!