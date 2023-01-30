Спаллетти о 2:1 с «Ромой»: «В таких матчах можно победить, только проявив волю к победе»

Теги Рома Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Футбол

Лучано Спаллетти оценил победу «Наполи» над «Ромой» (2:1) в Серии А.

«В таких матчах можно победить, только если ты проявишь волю к победе начиная с персонала и заканчивая теми, кто находится на скамейке.

Такие матчи сложны, но те, кто вышел на замену, доказали, что, еще находясь на скамейке, они уже были в игре. И это главное качество нашей команды.

Если во время столь длинных, интенсивных сезонов, в каждодневной работе не все находятся на одной волне с партнерами по команде и скорее предпочтут занять место одноклубника, а не играть с ним бок о бок, то вы не добьетесь результата», – сказал главный тренер «Наполи».

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2 комментария

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otchim kaloeda
Первый скудетто в 21 веке Наполи,если выиграют..
Представляю,как они будут праздновать...
Очень рад за них...
Первый Скудетто за 33 года к стате...
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Stan789
Мистер, я очень надеюсь что вы наконец то возьмёте Серию А, лучше клуба чем Наполи для этого не придумаешь. И клуб и вы этого заслуживаете за свою карьеру и неудачи Наполи вроде голов Кулибали в свои ворота в матче с Юве.
Зенит Спалетти последний Зенит за который я всей душой болел.
Успеха!
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