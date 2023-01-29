Жозе Моуринью: «Поздравляю «Наполи» с победой в Серии А. Они выиграли скудетто, и это заслуженно»

поздравил «Наполи» с победой в Серии А, хотя впереди еще половина сезона.

Сейчас «Наполи» лидирует в турнирной таблице с 10-очковым отрывом от «Интера», который провел на одну игру больше. Сегодня команда сыграет с «Ромой» в рамках 20-го тура Серии А.

«Мы ожидаем увидеть тот же «Наполи», что мы видим с первого дня сезона. Надеюсь, меня поймут правильно, но я поздравляю «Наполи» с победой в чемпионате. Скудетто – их, они выиграли его, и это заслуженно.

Это сильнейшая команда, у них хороший тренер, отличные игроки. Они отлично поработали летом, а сейчас прекрасно справляются. У них 12-очковый отрыв от второго места, 13-очковый – от «Интера», который намеревался бороться за трофей (таким было положение до матчей 20-го тура – Sports.ru). Это большой отрыв.

« », « » и другие соперники недостаточно стабильны, чтобы выигрывать семь или восемь матчей подряд. Но будет ли « » праздновать трофей «Наполи» в очном матче? Нет, мы будем там, чтобы попытаться победить. Но «Наполи» и Лучано отлично поработали. Они выиграли трофей, и это заслуженно», – сказал тренер «Ромы».

«Наполи» и «Ромы» сыграют сегодня, 29 января. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.