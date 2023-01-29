Жозе Моуринью: «Поздравляю «Наполи» с победой в Серии А. Они выиграли скудетто, и это заслуженно»

Теги Интер Рома Милан Лучано Спаллетти Жозе Моуринью серия А Италия Наполи Футбол

Жозе Моуринью поздравил «Наполи» с победой в Серии А, хотя впереди еще половина сезона.

Сейчас «Наполи» лидирует в турнирной таблице с 10-очковым отрывом от «Интера», который провел на одну игру больше. Сегодня команда Лучано Спаллетти сыграет с «Ромой» в рамках 20-го тура Серии А.

«Мы ожидаем увидеть тот же «Наполи», что мы видим с первого дня сезона. Надеюсь, меня поймут правильно, но я поздравляю «Наполи» с победой в чемпионате. Скудетто – их, они выиграли его, и это заслуженно.

Это сильнейшая команда, у них хороший тренер, отличные игроки. Они отлично поработали летом, а сейчас прекрасно справляются. У них 12-очковый отрыв от второго места, 13-очковый – от «Интера», который намеревался бороться за трофей (таким было положение до матчей 20-го тура – Sports.ru). Это большой отрыв.

«Интер», «Милан» и другие соперники недостаточно стабильны, чтобы выигрывать семь или восемь матчей подряд. Но будет ли «Рома» праздновать трофей «Наполи» в очном матче? Нет, мы будем там, чтобы попытаться победить. Но «Наполи» и Лучано отлично поработали. Они выиграли трофей, и это заслуженно», – сказал тренер «Ромы». 

«Наполи» и «Ромы» сыграют сегодня, 29 января. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

48 комментариев

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Денис Забелин
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Жозе человек скандальный ,к тому времени завистливый чел. с большими клубами у него незадался не может работать звездами. Посмотри только, чуть неугробил карьеру К.де Брюйне,Салах,Роналду и.т.д. Его конек середняки типа порту , рома, боруссия,севка.
Как будто "Алиса" с браком коммент написала.
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Darren&K
Ответ Cruel Snake
Рановато как-то. Может хотя-бы в апреле начинать поздравлять. Футбол очень непредсказуем. Травмы, спад, атмосфера в раздевалке, всякое может случится. Но то что они заслужили это точно. Это как «Лестер» в АПЛ в 2015
Какой еще Лестер, сравнил с пальцем! Наполи хоть и не супергранд, но сильная команда с историей, выигрывала Серию А, когда она была сильнейшей в мире, кубок Уефа, за них играл Марадона! Возраст не буду спрашивать и так понятно. А Лестер это захолустный клуб у которого в один сезон все сошлось! Их че пионство это чудо, а скудетто Наполи никто чудом не назовет
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daniil_35
Ответ Егор Крид58
Йозе Марино по старой привычке, оказывается Доп давление на соперника)
Ротенбергу нельзя знать, что был еще Ден Морино (квотербек Маями Долфинс). Братья Морино, как в индийском кино!
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Ilya Libertine
Ответ a1ber1
И что там можно увидеть ?? Весь второй круг))))) задел хороший спору нету, но надо закончить дело.
С Ромой, Лацио, Аталантой, Миланом, Интером - домашние матчи. Весь топ-5))
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MyGerodot
Старый не самый тонкий трюк. Понятно, что самое грозное оружие против сильного соперника это вбить ему в голову, что он уже всё получил и заставить его расслабиться. Не думаю, что на этот раз у Жозе это получится).
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slow focus
после матча будет ныть о судьях. приятного просмотра
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Вадим Полищук
Ответ мой путь
Спасти интригу в сериа А может теперь только Дрейк, пусть поставит на Наполи
И черданцев
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1113131100
Матч должен быть шикарным. В первом матче дико не везло Роме. , столько моментов не забили. Сейчас они ещё сильнее , должно быть весело.
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Трупейро
Проснулся и думал проспал сутки и матч Наполи - Рома
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Мукунку хороший
Ну а Жозе как обычно в последнее время.. куча болтологии и команда середняк…
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-3
-3
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мой путь
Спасти интригу в сериа А может теперь только Дрейк, пусть поставит на Наполи
+8
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+8
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a1ber1
Ответ Ilya Libertine
Не торопится, посмотри календарь Наполи, там всё в шоколаде🤌🏽
И что там можно увидеть ?? Весь второй круг))))) задел хороший спору нету, но надо закончить дело.
+1
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Милчик
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Жозе человек скандальный ,к тому времени завистливый чел. с большими клубами у него незадался не может работать звездами. Посмотри только, чуть неугробил карьеру К.де Брюйне,Салах,Роналду и.т.д. Его конек середняки типа порту , рома, боруссия,севка.
Моур хорошо знает Наполи и в курсе, что стоит выбить из под ног Наполи уверенность и команду залихорадит
+3
0
+3
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corazón blanco
Ответ Maga Maga
Мадрид ни разу требл не брала
А где я написал, что он выиграл требл с Мадридом?
+2
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Alex Legend
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Жозе человек скандальный ,к тому времени завистливый чел. с большими клубами у него незадался не может работать звездами. Посмотри только, чуть неугробил карьеру К.де Брюйне,Салах,Роналду и.т.д. Его конек середняки типа порту , рома, боруссия,севка.
Ты пять лет футбол смотришь? Моуриньо выиграл всё что можно по несколько раз.
+2
0
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Maga Maga
Ответ corazón blanco
Просто смешно такое читать. Жозе тот, кто поднял в ранг топ-клубов Англии и Европы Челси с которым все начали считаться. Провел шикарную работу в Интере, выиграл требл. В Мадриде заложил фундамент будущих побед. Про Роналду вообще понравилось)
Мадрид ни разу требл не брала
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Spaten
Жозе красавчик, карта слезу любит
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Ко-ко-джамбо
Спаллетти заслужил наконец взять серию А
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CM1
Ответ AllenatoreFirenze
Раскрепостил команду. И одновременно с этим мотивировал. Сегодня в раздевалке будет жарко, у особенного ещё и ДР недавно было - игроки поздравляли
Подарят победу или галстук?
0
-1
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здоровяк
Сегодня нас ждет двойной автобус от Йозе и симуляции с провокациями
+2
-1
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Никита Самарин
Старые добрые игры разума от Жозе.╰(*°▽°*)╯
+5
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Рашпель793
Жозе, конечно прикалывается, но если Наполи умудрится такой отрыв прокакать, то тогда даже не знаю. Соперники стараются как могут, чтобы Наполи стали чемпионами.
+3
0
+3
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Mansur Shamshidinov
Уже особенный поздравляет
А я поздравляю Хвичу
+1
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Isshin88
Игры разума от Моура.
+2
0
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Tiestorzn17
Каркуша португальская
0
0
0
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