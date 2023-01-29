«Лестер» подписал вингера «Шахтера» Тете до конца сезона. Это первый бразилец в истории клуба
Вингер Тете, принадлежащий «Шахтеру», продолжит карьеру в «Лестере».
Клуб АПЛ объявил о переходе 22-летнего футболиста до конца сезона. До этого он выступал за «Лион», приостановив контракт с украинской командой.
Тете будет играть за «Лестер» под 37-м номером. Он стал первым бразильцем в истории клуба.
В текущем сезоне вингер забил 6 голов за 17 матчей в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: lcfc.com
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