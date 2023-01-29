«Лестер» подписал вингера «Шахтера» Тете до конца сезона. Это первый бразилец в истории клуба

Теги Лион Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Лестер Тете Футбол

Вингер Тете, принадлежащий «Шахтеру», продолжит карьеру в «Лестере».

Клуб АПЛ объявил о переходе 22-летнего футболиста до конца сезона. До этого он выступал за «Лион», приостановив контракт с украинской командой.

Тете будет играть за «Лестер» под 37-м номером. Он стал первым бразильцем в истории клуба.

В текущем сезоне вингер забил 6 голов за 17 матчей в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: lcfc.com

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6 комментариев

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V Galperin
Быстрый левоногий вингер с хорошим дальним ударом, бразильской техникой и хорошо физически подготовленный. Во многих играх он выглядел посильнее Мудрика и забил за Шахтер более 30 мячей и сделал полтора десятка голевых примерно за 100 матчей. Интересно за какую цену его сторговали.
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Прекрасная РФПЛ будущего
Лестер держался дольше Зенита без бразильцев
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софочка
Ответ Stasinho7
А почему он не доиграл сезона за Лион? Начал при круто там, да и статистика хорошая. Есть инфа у кого?
Пришел Лоран Блан, которому он стал не очень нужен
+1
-1
0
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Сэр-НеХер
Ответ Stasinho7
А почему он не доиграл сезона за Лион? Начал при круто там, да и статистика хорошая. Есть инфа у кого?
Если не ошибаюсь, он в лион бесплатно переходил, а за этот переход Лестер шахтеру какие-то деньги отслюнявит
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Сэр-НеХер
Как-то и не верится, что Лестер АПЛ брал и потом неплохо в лиге смотрелся без единого бразильца ( так ещё и в истории ). Сейчас кажется, что без бразильцев ни один приличный клуб не обходится
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-4
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Stasinho7
А почему он не доиграл сезона за Лион? Начал при круто там, да и статистика хорошая. Есть инфа у кого?
+8
0
+8
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