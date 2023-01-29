«Лестер» подписал вингера «Шахтера» Тете до конца сезона. Это первый бразилец в истории клуба

Вингер Тете, принадлежащий « », продолжит карьеру в « ».

Клуб АПЛ объявил о переходе 22-летнего футболиста до конца сезона. До этого он выступал за « », приостановив контракт с украинской командой.

Тете будет играть за «Лестер» под 37-м номером. Он стал первым бразильцем в истории клуба.

В текущем сезоне вингер забил 6 голов за 17 матчей в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: lcfc.com