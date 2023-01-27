«Лестер» и «Лидс» претендуют на вингера «Шахтера» Тете, арендованного «Лионом»

Теги Лион Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Лидс Лестер Тете Футбол

Вингер «Шахтера» Тете интересен клубам АПЛ.

По данным Goal, на бразильца, выступающего за «Лион» на правах аренды, претендует «Лидс». Переговоры с «Шахтером» находятся на продвинутой стадии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Лестер» также ведет переговоры о трансфере Тете.

Отмечается, что футболист пропустил тренировку «Лиона» сегодня утром, готовясь к переезду в Англию.

В текущем сезоне Лиги 1 Тете провел 17 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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2 комментария

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Amalfitano
Тете просто Агонь. Но во Франции скис. В апл ему будет комфортнее играть.
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Ashan Sorokin
Должен был первым уезжать на продажу из Шахтёра Де Дзерби, в Лионе очень не плох
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