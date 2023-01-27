«Лестер» и «Лидс» претендуют на вингера «Шахтера» Тете, арендованного «Лионом»
Вингер «Шахтера» Тете интересен клубам АПЛ.
По данным Goal, на бразильца, выступающего за «Лион» на правах аренды, претендует «Лидс». Переговоры с «Шахтером» находятся на продвинутой стадии.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Лестер» также ведет переговоры о трансфере Тете.
Отмечается, что футболист пропустил тренировку «Лиона» сегодня утром, готовясь к переезду в Англию.
В текущем сезоне Лиги 1 Тете провел 17 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.
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