«Лестер» и «Лидс» претендуют на вингера «Шахтера» Тете, арендованного «Лионом»

Вингер « » Тете интересен клубам .

По данным Goal, на бразильца, выступающего за «Лион» на правах аренды, претендует « ». Переговоры с «Шахтером» находятся на продвинутой стадии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, « » также ведет переговоры о трансфере Тете.

Отмечается, что футболист пропустил тренировку « » сегодня утром, готовясь к переезду в Англию.

В текущем сезоне Лиги 1 Тете провел 17 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.