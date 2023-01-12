«Лестер» предложил 30 млн фунтов за хавбека «Фиорентины» Гонсалеса
Николас Гонсалес близок к переходу в «Лестер».
По информации Фабрицио Романо, полузащитник «Фиорентины» согласовал с «Лестером» личные условия. Переговоры между клубами продолжаются.
Ожидается, что «Лестер» будет настаивать на заключении сделки в ближайшие дни. Клуб направил официальный запрос «Фиорентине», предложив за Гонсалеса 30 миллионов фунтов.
В текущем сезоне Гонсалес забил 2 гола в 7 матчах Серии А. Подробна статистика игрока – здесь.
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