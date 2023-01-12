«Лестер» предложил 30 млн фунтов за хавбека «Фиорентины» Гонсалеса

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Николас Гонсалес близок к переходу в «Лестер».

По информации Фабрицио Романо, полузащитник «Фиорентины» согласовал с «Лестером» личные условия. Переговоры между клубами продолжаются.

Ожидается, что «Лестер» будет настаивать на заключении сделки в ближайшие дни. Клуб направил официальный запрос «Фиорентине», предложив за Гонсалеса 30 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Гонсалес забил 2 гола в 7 матчах Серии А. Подробна статистика игрока – здесь.

3 комментария

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Lindeman
Ответ Tollie
в цска был шикарен, если бы не травмы... но какой ему сейчас Лестер?! ты в своем уме?!
Чувак не стоит так злоупотреблять синькой
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tollie
в цска был шикарен, если бы не травмы... но какой ему сейчас Лестер?! ты в своем уме?!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Чугунов
24 года, есть куда прогрессировать. «Лестер» может в молодежь. Все логично
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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