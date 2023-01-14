«Лестер» близок к покупке вингера «Фиорентины» Гонсалеса за 34 млн евро

«Лестер» близок к трансферу вингера Николаса Гонсалеса из «Фиорентины».

По данным журналиста , аргентинец близок к переходу в «Лестер» за 34 млн евро, однако клубам еще предстоит согласовать некоторые детали.

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо, который в эти дни находится во Флоренции, еще должен одобрить этот трансфер.

Клубы вновь пообщаются по поводу трансфера Гонсалеса в понедельник. Отмечается, что им предстоит договориться по солидарным выплатам, которые составят 5% от суммы сделки.

Официальное предложение от «Лестера» поступило несколько дней назад. «Фиорентина» примет окончательное решение в ближайшие дни.

Если Нико покинет «Фиорентину», то клуб попытается подписать из « ».

В этом сезоне на счету 24-летнего Гонсалеса 5 голов в 12 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.