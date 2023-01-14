«Лестер» близок к покупке вингера «Фиорентины» Гонсалеса за 34 млн евро

Теги Вольфсбург Фиорентина премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Лестер Джанлука Ди Марцио Йосип Брекало Николас Гонсалес Рокко Коммиссо Футбол

«Лестер» близок к трансферу вингера Николаса Гонсалеса из «Фиорентины».

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, аргентинец близок к переходу в «Лестер» за 34 млн евро, однако клубам еще предстоит согласовать некоторые детали.

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо, который в эти дни находится во Флоренции, еще должен одобрить этот трансфер.

Клубы вновь пообщаются по поводу трансфера Гонсалеса в понедельник. Отмечается, что им предстоит договориться по солидарным выплатам, которые составят 5% от суммы сделки.

Официальное предложение от «Лестера» поступило несколько дней назад. «Фиорентина» примет окончательное решение в ближайшие дни.

Если Нико покинет «Фиорентину», то клуб попытается подписать Йосипа Брекало из «Вольфсбурга».

В этом сезоне на счету 24-летнего Гонсалеса 5 голов в 12 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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3 комментария

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Fox_Mulder_12
Вингер? Не сказал бы. Мобильный очень футболист, но стабильно порит моменты, от чего сильно раздражает. Был рад, что его отцепили от сборной на ЧМ в Катаре.
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Любовь Курчавова
Ответ Данил Луговский
помню когда он переходил из Штутгарта, неплохие авансы выдавали ему. А знает кто, почему его из заявки отцепили на ЧМ? Вроде выходил за сборную до этого, на копе стабильно играл, а тут не взяли на мундиаль
он травму получил: https://www.sports.ru/football/1113336455-xavbek-argentiny-gonsales-propustit-chm-2022-iz-za-myshechnoj-travmy-e.html
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Луговский
помню когда он переходил из Штутгарта, неплохие авансы выдавали ему. А знает кто, почему его из заявки отцепили на ЧМ? Вроде выходил за сборную до этого, на копе стабильно играл, а тут не взяли на мундиаль
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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