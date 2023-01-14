«Лестер» близок к покупке вингера «Фиорентины» Гонсалеса за 34 млн евро
«Лестер» близок к трансферу вингера Николаса Гонсалеса из «Фиорентины».
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, аргентинец близок к переходу в «Лестер» за 34 млн евро, однако клубам еще предстоит согласовать некоторые детали.
Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо, который в эти дни находится во Флоренции, еще должен одобрить этот трансфер.
Клубы вновь пообщаются по поводу трансфера Гонсалеса в понедельник. Отмечается, что им предстоит договориться по солидарным выплатам, которые составят 5% от суммы сделки.
Официальное предложение от «Лестера» поступило несколько дней назад. «Фиорентина» примет окончательное решение в ближайшие дни.
Если Нико покинет «Фиорентину», то клуб попытается подписать Йосипа Брекало из «Вольфсбурга».
В этом сезоне на счету 24-летнего Гонсалеса 5 голов в 12 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.
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