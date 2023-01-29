«Челси» интересен тренер «Айнтрахта» Гласнер. Боули очень впечатлила победа клуба в Лиге Европы
«Челси» интересен главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер.
По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, 48-летний специалист входит в шорт-лист лондонского клуба. «Челси» уже обращался к Гласнеру летом.
Совладельца «Челси» Тодда Боули очень впечатлила победа Гласнера в Лиге Европы с «Айнтрахтом».
Сейчас «синие» идут на 10-м месте в таблице АПЛ. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 10 очков.
Поттер для кубка огня
Осталось найти для АПЛ и ЛЧ
Это какой то вудварт помноженный на пять...