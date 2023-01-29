«Челси» интересен тренер «Айнтрахта» Гласнер. Боули очень впечатлила победа клуба в Лиге Европы

« » интересен главный тренер « » .

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, 48-летний специалист входит в шорт-лист лондонского клуба. «Челси» уже обращался к Гласнеру летом.

Совладельца «Челси» Тодда Боули очень впечатлила победа Гласнера в с «Айнтрахтом».

Сейчас «синие» идут на 10-м месте в таблице . Отставание от зоны Лиги чемпионов – 10 очков.