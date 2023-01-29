«Челси» интересен тренер «Айнтрахта» Гласнер. Боули очень впечатлила победа клуба в Лиге Европы

Теги Айнтрахт Франкфурт Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Оливер Гласнер Тодд Боули Футбол

«Челси» интересен главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер.

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, 48-летний специалист входит в шорт-лист лондонского клуба. «Челси» уже обращался к Гласнеру летом.

Совладельца «Челси» Тодда Боули очень впечатлила победа Гласнера в Лиге Европы с «Айнтрахтом».

Сейчас «синие» идут на 10-м месте в таблице АПЛ. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 10 очков.

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мс-мешок
Кто то из остановит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pitkin
Виллаш-Боаш тоже выиграл кубок ЛЕ, потом перешёл в Челси и обосрался. Принявший клуб Роберто Ди Маттео выиграл ЛЧ и кубок Англии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruslan Shulz
"высокие отношения")
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сандыбек Хусаинов
Ответ b9dc9qmr6f
Этот под ЛЕ Поттер для кубка огня Осталось найти для АПЛ и ЛЧ
Про кубок огня, в голос
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jepp ebriloff
Тоже хочет Лигу Европы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brigant
Поттер сгорел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Солдатенков
Вот убрали Тухеля, в общем-то, не по делу - теперь дёргаются.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mos Legem Regit
Боули работает по американской системе . Для начала наберёт 50 игроков , потом отдельных тренеров для защиты и нападения .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
Челси покупает тренера ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ilya Antonoivich
Ответ Люди Как люди
А кто будет третьим?
Кепа же на месте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
b9dc9qmr6f
Ответ got_milk
Это под какой из трех составов Челси?
Этот под ЛЕ
Поттер для кубка огня

Осталось найти для АПЛ и ЛЧ
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arajanarm
А сколько матчей смотрел Боули Айнтрахта в Лиге Европы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B@SS
Фальк такой хайпожопер, что отвечу в его стиле: "Ноу Тру "!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
подготовка у еврокубкам следующего сезона? респект
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reece24
Сильнее того же физрука Клоппа.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Акира_1
Так Мавринья и для МЮ легенда. Последний, кто трофеи брал))
А причем тут МЮ, если речь идет о Челси и их легендах?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis Davydov
Ответ QWertY
Если и менять Гарри Поттера на кого то, то только на Мавринью. Лучший тренер в истории пенсионеров сможет создать боеспособный коллектив!
Так говорят еще Тухель свободен, вроде даже лигу чемпионов недавно выигрывал
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Ответ QWertY
Если и менять Гарри Поттера на кого то, то только на Мавринью. Лучший тренер в истории пенсионеров сможет создать боеспособный коллектив!
Так Мавринья и для МЮ легенда. Последний, кто трофеи брал))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав
Блин,мне вот если честно,до сих пор не понятно,зачем назначали именно Поттера...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анвар Масимов
Ответ ɔculpa
Поттер будет тренировать в АПЛ, а Гласснер будет разгребать его труды в ЛЕ.
В какой ЛЕ??? Они с трудом в ЛК если попадут то будет чудо
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
Ответ got_milk
Это под какой из трех составов Челси?
в дубль для U-19
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Поттер походу перестал отвечать на сообщения в Ватсаппе, а значит пора менять тренера. 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ответ Никита Самарин
А как же игра в долгую с Поттером? 🦆
Поттер будет тренировать в АПЛ, а Гласснер будет разгребать его труды в ЛЕ.
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
граф Якунин
Тренерский триумвират должен быть - один в АПЛ, второй в ка, третий - в кал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
А помоему боули сошёл с ума.
Это какой то вудварт помноженный на пять...
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий