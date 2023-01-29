Ивич об игре «Краснодара»: «Будем пытаться доминировать и побеждать в каждом матче»

Новый главный тренер « » рассказал, каким видит футбол «быков».

«Моя философия — атакующий футбол. Всю свою карьеру я работал в клубах, которые ставили большие цели. Главная задача — побеждать в каждом матче, а это непросто для всех, это самое сложное в футболе. Я люблю, когда команда много владеет мячом, когда игроки много двигаются без него – это если мы говорим про атаку.

В каждом сегменте игры должна быть жесткая дисциплина. Это одна из вещей, которой мы уделяем много внимания в нашей работе. Я знаю философию «Краснодара», мне объяснили, что команда любит создавать и доминировать на поле. Это полностью сходится с моей философией. Я понял, что это может быть интересно обеим сторонам.

Мы будем пытаться доминировать, будем стараться побеждать в каждом матче», — сказал Ивич.