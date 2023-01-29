Ивич об игре «Краснодара»: «Будем пытаться доминировать и побеждать в каждом матче»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

Новый главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, каким видит футбол «быков».

«Моя философия — атакующий футбол. Всю свою карьеру я работал в клубах, которые ставили большие цели. Главная задача — побеждать в каждом матче, а это непросто для всех, это самое сложное в футболе. Я люблю, когда команда много владеет мячом, когда игроки много двигаются без него – это если мы говорим про атаку.

В каждом сегменте игры должна быть жесткая дисциплина. Это одна из вещей, которой мы уделяем много внимания в нашей работе. Я знаю философию «Краснодара», мне объяснили, что команда любит создавать и доминировать на поле. Это полностью сходится с моей философией. Я понял, что это может быть интересно обеим сторонам.

Мы будем пытаться доминировать, будем стараться побеждать в каждом матче», — сказал Ивич.

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2 комментария

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ХавиГави_Паратрупер
Воу-воу-воу, палехче, доминаторы в мировом футболе размножаются почкованием, что ли?🤓
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Злобный Конь
Пока больше языком чешет этот тренер. Как бы вторым Буняком не оказался.
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