Сафонов о работе с Ивичем: «Другие требования в плане тактики. «Краснодар» сделает все, чтобы забраться как можно выше»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов оценил работу под руководством главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

— В чем особенности работы Ивича?

— Ну прямо какие-то особенности выделить тяжело. Просто требования другие. В большей степени это связано с тактическими моментами. А так в целом они обычные.

— «Краснодар», наверное, занимает в таблице место гораздо ниже, чем хотелось бы. С чем это связано?

— Было много факторов. Думаю, это уже история. Нам нужно работать с тем, что мы имеем, и смотреть вперед, а не назад.

— Как Галицкий реагирует на это?

— Думаю, все понимают, с какими трудностями мы столкнулись. Работаем, чтобы это исправить. И готовы сделать все для того, чтобы забраться как можно выше. В этом сезоне — хотя бы вернуться на позиции, где нас все привыкли видеть, – сказал вратарь «Краснодара».

После 17 туров «быки» занимают в таблице Мир РПЛ 8-е место.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egor Tarasov
Без усиления защиты и опорки - место закономерно, и выше не получится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Ну это понятно, не Сторожук, но многое будет зависит, как укрепится Краснодар, тут мне чудаки вякали , мол что ты только плохое пишишь, хотя там просто было видно, что тренер детского уровня, это и Галицкий понял наконец то.
Посмотрим, как играть Краснодар будет, но состав у них приличный, могут и медальки зацепить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Литвинов
Ответ Ярик01
Зенитовец что ли? Один город, один клуб, один Вождь?
Больше похоже на Адольфа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ненахов
Ответ Ярик01
Зенитовец что ли? Один город, один клуб, один Вождь?
Одна газовая труба
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Котляров
Я думаю что Краснодар в этом сезоне будет играть лучше удачи им с новым тренером я болешик Краснодара сам раньше когда был молодой играл в футбол играл на пазици центрального нападающего мы раньше играли за идею что бы не проиграть
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Ответ Кино Музыка
С учетом того, что лидерство в регионе отдано Сочи, имеет смысл вернуться к идее игры своими воспитанниками. Не модно, но интересно.
Зенитовец что ли? Один город, один клуб, один Вождь?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Комментарий скрыт
0
-11
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий