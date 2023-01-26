Сафонов о работе с Ивичем: «Другие требования в плане тактики. «Краснодар» сделает все, чтобы забраться как можно выше»

оценил работу под руководством главного тренера « » .

— В чем особенности работы Ивича?

— Ну прямо какие-то особенности выделить тяжело. Просто требования другие. В большей степени это связано с тактическими моментами. А так в целом они обычные.

— «Краснодар», наверное, занимает в таблице место гораздо ниже, чем хотелось бы. С чем это связано?

— Было много факторов. Думаю, это уже история. Нам нужно работать с тем, что мы имеем, и смотреть вперед, а не назад.

— Как Галицкий реагирует на это?

— Думаю, все понимают, с какими трудностями мы столкнулись. Работаем, чтобы это исправить. И готовы сделать все для того, чтобы забраться как можно выше. В этом сезоне — хотя бы вернуться на позиции, где нас все привыкли видеть, – сказал вратарь «Краснодара».

После 17 туров «быки» занимают в таблице Мир 8-е место.