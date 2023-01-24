Эрик тен Хаг: «МЮ» слишком давно не брал трофеи. Мы сделаем все, чтобы его завоевать, это лучшее чувство»

тен Хаг сделает все, чтобы принести трофей « ».

В среду, 25 января, манкунианцы сыграют с «Ноттингем Форест» в полуфинале Кубка лиги.

«Завоевание трофея – лучшее чувство, которое можно испытать. Мне посчастливилось выиграть несколько трофеев за карьеру, и это великолепно, особенно для болельщиков. Думаю, у местных фанатов есть в этом некоторый опыт, особенно у тех, кто постарше.

Но сейчас период, когда «Манчестер Юнайтед» не выигрывает трофеи, и последний был слишком давно. Мы знаем об этом факте и должны сделать все, чтобы завоевать трофей», – заявил тренер «МЮ».

Последний трофей «Манчестер Юнайтед» был выигран в 2017 году – это был Суперкубок УЕФА.