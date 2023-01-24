Эрик тен Хаг: «МЮ» слишком давно не брал трофеи. Мы сделаем все, чтобы его завоевать, это лучшее чувство»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг сделает все, чтобы принести трофей «Манчестер Юнайтед».

В среду, 25 января, манкунианцы сыграют с «Ноттингем Форест» в полуфинале Кубка лиги.

«Завоевание трофея – лучшее чувство, которое можно испытать. Мне посчастливилось выиграть несколько трофеев за карьеру, и это великолепно, особенно для болельщиков. Думаю, у местных фанатов есть в этом некоторый опыт, особенно у тех, кто постарше.

Но сейчас период, когда «Манчестер Юнайтед» не выигрывает трофеи, и последний был слишком давно. Мы знаем об этом факте и должны сделать все, чтобы завоевать трофей», – заявил тренер «МЮ».

Последний трофей «Манчестер Юнайтед» был выигран в 2017 году – это был Суперкубок УЕФА.

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5 комментариев

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Великий Алонсо
И не возьмёте трофеи, тебя физрука вообще погонят скоро ссаными тряпками.
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Сергей Соловьёв
Кубок лиги вполне по силе. Несмотря на второсортность, это то чего команде не хватает для поднятия духа и веры в себя
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DolJun
походу он тоже знает про 10 лет без побед
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Lyelik
Слишком давно не дрю берримор
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QWertY
"Последний трофей «Манчестер Юнайтед» был выигран в 2017 году – это был Суперкубок УЕФА"
Напомните ка, кто был обыгран в финале?)) Или у меня с памятью проблемы, или Мавр без шансов слил Реалу в финале
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