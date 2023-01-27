Капитан «Пари НН» Гоцук о смене названия: «Деньги области могут пойти на что-то другое. Мы практически ушли от бюджетного финансирования. Это же классно»

Теги премьер-лига Россия бизнес Sports.ru Кирилл Гоцук Пари НН деньги Футбол

Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук в интервью Sports.ru высказался о смене названия клуба.

– Изменение названия клуба – важная тема для игроков?

– Знаю, что болельщики не слишком позитивно восприняли смену названия. Хотелось бы, чтобы все понимали: клуб практически ушел от бюджетного финансирования, деньги, которые область тратила на команду, могут пойти на развитие чего-то другого – не обязательно спортивного – в регионе. Разве это плохо? Это же классно.

Не могу сказать, что игроки активно обсуждали смену названия. «Пари НН», по-моему, кратко и емко. Ну и шуточки по поводу сходства с «ПСЖ». Так что не вижу негативных моментов, – сказал Гоцук.

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14 комментариев

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stee
Ответ Egobrain junior
и что это меняет? если буки даже условную трешку из десятки платят - городу что, плохо? лучше было бы всю десятку из бюджета тащить?
читать умеешь вообще? где я пишу, что спонсорство это плохо? тут в заплюсованных коммах из сказанного Гоцуком ребята сделали вывод: "клуб после сделки с Пари полностью слез с бюджетных денег". - Вот это уже абсолютная ложь.
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Egobrain junior
Ответ stee
угараю, как в комментах все приняли за чистую монету явное преувеличение Гоцука. Когда заключали контракт с Пари в новостях проскальзывала конкретная сумма спонсорства: там что-то типа одной трети бюджета клуба или около половины. А остальные деньги всё ещё город тянет (или вся область, хз). При том для города уровня Нижнего Новгорода условные 10 млн евро в год - это очень серьёзная статья в бюджете. в таких клубах все финансовые документы должны быть в свободном доступе, иначе идёт распил бюджета с вероятностью 100%
и что это меняет? если буки даже условную трешку из десятки платят - городу что, плохо? лучше было бы всю десятку из бюджета тащить?
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alexsem69
Ответ pvh-82
А почему тогда губернатор деньги на зарплату Дзюбе изыскивает?
У букмекеров на Дзюбу закончились 😆
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stee
угараю, как в комментах все приняли за чистую монету явное преувеличение Гоцука. Когда заключали контракт с Пари в новостях проскальзывала конкретная сумма спонсорства: там что-то типа одной трети бюджета клуба или около половины. А остальные деньги всё ещё город тянет (или вся область, хз). При том для города уровня Нижнего Новгорода условные 10 млн евро в год - это очень серьёзная статья в бюджете.
в таких клубах все финансовые документы должны быть в свободном доступе, иначе идёт распил бюджета с вероятностью 100%
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Hilperico
Правильное и здоровое решение. Жаль только, что такие деньги на спонсорство дают только букмекеры. По сути дела клуб пересел с финансирования за деньги налогоплательщиков на финансирование за деньги лохов(
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Шухрат Кесикбаев
Ответ pvh-82
А почему тогда губернатор деньги на зарплату Дзюбе изыскивает?
Щас бы верить инсайдам звездобола Карпова
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Valentin Kompaneytsev
Если польза для клуба есть, то смысл в изменении названия оправдана.
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Алексей Ильин
На самом деле не поспоришь. Как бы фанатам не было неприятна смена названия, но это куда лучше чем судьба той же Томи.
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Кино Музыка
Если действительно ушли от гос.финансирования, это круто.
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Тренерские конспекты Бормана
Значительную часть расходов клуба взял на себя Пари и это реально классно!!!
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pvh-82
А почему тогда губернатор деньги на зарплату Дзюбе изыскивает?
+10
-2
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suwor
Это же так получается, что в РПЛ теперь ещё один самостоятельный клуб без бюджетных вливаний? И кто главный спонсор?
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KiNG_K
На зарплату Дзюбе уйдут, классно)
+2
-2
0
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Михо
Все правильно сказал. Своего рода тоже рычаг)
+20
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