Капитан «Пари НН» Гоцук о смене названия: «Деньги области могут пойти на что-то другое. Мы практически ушли от бюджетного финансирования. Это же классно»

Капитан «Пари НН» в интервью Sports.ru высказался о смене названия клуба.

– Изменение названия клуба – важная тема для игроков?

– Знаю, что болельщики не слишком позитивно восприняли смену названия. Хотелось бы, чтобы все понимали: клуб практически ушел от бюджетного финансирования, деньги, которые область тратила на команду, могут пойти на развитие чего-то другого – не обязательно спортивного – в регионе. Разве это плохо? Это же классно.

Не могу сказать, что игроки активно обсуждали смену названия. « », по-моему, кратко и емко. Ну и шуточки по поводу сходства с «ПСЖ». Так что не вижу негативных моментов, – сказал Гоцук.

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