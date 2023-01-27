Фанаты «Валенсии» скандировали «Питер Лим, негодяй, убирайся», «Гаттузо – котенок», «Мы и так уже намучились» после поражения от «Атлетика»

Фанаты «Валенсии» были недовольны матчем против « ».

Команда Дженнаро Гаттузо уступила 1:3 и вылетела из Кубка Испании. На последних минутах болельщики «Валенсии» на «Месталье» скандировали в адрес владельца клуба: «Питер [Лим], уходи сейчас же».

После матча несколько сотен человек продолжали скандировать: «Питер, ты негодяй, убирайся с «Местальи», «Гаттузо – котенок», «Мы и так уже намучились».

Вероятно, фраза про котенка – отсылка к презентации Гаттузо в качестве тренера «Валенсии», где журналист спросил тренера, кто он – лев или милый котенок. Дженнаро ответил: «А вы как думаете? Поговорим об этом через пару месяцев».