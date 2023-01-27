Фанаты «Валенсии» скандировали «Питер Лим, негодяй, убирайся», «Гаттузо – котенок», «Мы и так уже намучились» после поражения от «Атлетика»

Теги Дженнаро Гаттузо Валенсия Атлетик Ла Лига Кубок Испании Месталья Питер Лим Футбол

Фанаты «Валенсии» были недовольны матчем против «Атлетика». 

Команда Дженнаро Гаттузо уступила 1:3 и вылетела из Кубка Испании. На последних минутах болельщики «Валенсии» на «Месталье» скандировали в адрес владельца клуба: «Питер [Лим], уходи сейчас же».

После матча несколько сотен человек продолжали скандировать: «Питер, ты негодяй, убирайся с «Местальи», «Гаттузо – котенок», «Мы и так уже намучились».

Вероятно, фраза про котенка – отсылка к презентации Гаттузо в качестве тренера «Валенсии», где журналист спросил тренера, кто он – лев или милый котенок. Дженнаро ответил: «А вы как думаете? Поговорим об этом через пару месяцев».

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10 комментариев

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LLiriKK
Питер Лим, сифилитик! Подлец! Я тебе на одно твое слово сто слов скажу!
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окечуква
Лим действительно бессовестный негодяй. Надоело видеть Валенсию без малейших перспектив.
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art.shu05@gmail.com
Малайзийский аферист развалил великий клуб
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OldRedWhite
А зачем его вообще брали в Валенсию ?
С какой целью ?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Макс Шева
Они ждут Лэмпарда,вот кто возродит их из пепла
Топарь Лэмпард должен идти в комплекте с Биг Сэмом, который будет спасать команду от пердива после увольнения диспетчера и сердца😎
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Misha Lepekhov
Ответ Макс Шева
Они ждут Лэмпарда,вот кто возродит их из пепла
Только Оле Гуннар, только хардкор. Ну или Слиппи Джи на худой конец.
+3
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+3
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Макс Шева
Они ждут Лэмпарда,вот кто возродит их из пепла
+1
-2
-1
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ernar11
Жалко Валенсию. Имели все шансы стать 4 силой в Ла лиге и стабильно выступать в ЛЧ, но не повезло с владельцем.
Жутко нестабильная команда, то играет классно как при Нуну и Торале, то как аутсайдер.
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psixyec
Гаттузо котёнок? Или всё же киска (pussy)? Если первое, то так наверное даже мама Дженнаро не хвалила.
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corazón blanco
Лим развалил команду, при Торале была возможность у Валенсии стать четвёртой силой в Испании, классную игру демонстрировали, выиграли Кубок Короля, но взял и уволил его.
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-3
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