Быстров о детском футболе: «Как тренер с зарплатой в 17 тысяч рублей может вложить что‑то в ребенка? У него голова будет болеть, как не умереть с голоду»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия детский футбол Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров считает, что нужно уделить больше внимание развитию детского футбола в России.

Бывший футболист сборной России высказался об этом в контексте разговоров о переходе в Азию.

К примеру идею о переходе в Азию также озвучил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, а глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил уверенность, что азиатским федерациям выгодно участие российских спортсменов под своей эгидой.

«Плавание – это немного другое, нежели футбол. Люди там сейчас не получают никаких призовых, у них нет никаких соревнований. Все‑таки футбол у нас в стране продолжается. Чемпионат России идет.

Это самый подходящий момент, чтобы больше времени уделить детскому футболу, детским тренерам, повысить наконец хоть немного зарплату тренерам, которые работают с маленькими детьми. И у которых зарплаты по 17 тысяч рублей, 20 максимум.

Те основные вещи, которые должен заложить тренер, как он, получая 17 тысяч, может отдать себя, душу, вложить что‑то в ребенка? Это невозможно! У него голова будет болеть, как накормить семью, не умереть с голоду. Пока можно своими проблемами заниматься.

В регионы съездить, посмотреть, какие у нас там проблемы, чего не хватает, как лети тренируются. Это актуально в настоящий момент», – сказал двукратный чемпион России и бронзовый призер Евро‑2008.

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31 комментарий

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Asian
Надо вводить что-то подоброе пушкинской карты для секций и кружков.
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Мельников Михаил
Ответ Рома Михалев
Володька, у нас так во всех сферах жизни. Учителя без радости и души учат, врачи в поликлиниках так же лечат и т. д. Денег нет, но вы держитесь, фраза на все времена
Учитель в среднем уже получает зп больше бухгалтера, продавца консультанта или слесаря. Терапевты и узкие специалисты получают в полтора раза больше средней в регионе. Из медицины в заднице сестрички и санитарки - вот там зп на уровне уборщицы, что работает два-три часа в сутки.
Но важно не это. Важно, что все они в принципе зарабатывают очень мало. Рынок труда сложился таким образом, что 60% из нашего общего "штатного расписания" - это очень низкооплачиваемые рабочие места. Денег от работы на которых, хватает только на закупку калорий, чтобы не сдохнуть.
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reteka
Работали бы полноценными учителями физкультуры, а вечером вели бы секции (в том числе футбольные) и получали бы больше 100 тыc. руб.
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Sarumian
Интересно, когда Володька осознает кто в этом виноват ? Скажет вслух или прикинется баобабом ?
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Iuasamotu
Учитель и педагог, это призвание, это не про деньги. Повысят зарплаты, туда пойдут шарлатаны за длинным рублём
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Евгений Есиков
Владимир , 5000₽ зарплата у тренеров за группу 20 детей в месяц! Какие 17000? В Москве может и 20000 есть...
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los merengues
Ответ Red-Blue Warrior.
что плохого я написал?. не будь зомби, смотри на альтернативную реальность тоже. Вот тебе мнение чела из НАТО, изучает войны, почитай - https://vk.com/@-212394644-zhak-bod-jacques-baud
Ты даже смысла комментария не понял. Усмири свою агрессию, воен.
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catcher69
Ответ Overkiller
После 2022 уже можно забыть даже про самые смелые надежды на вкладывание денег в развитие футбола в том числе детского.
а зачем вообще вкладываться в то что не приносит доходов...пусть за еду играют
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catcher69
Ответ Рома Михалев
Володька, у нас так во всех сферах жизни. Учителя без радости и души учат, врачи в поликлиниках так же лечат и т. д. Денег нет, но вы держитесь, фраза на все времена
да им хоть миллион плати они будут так же лечить и учить ничего не изменится !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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catcher69
а что разве этого мало ???
говорят это зарплата "среднего класса"...
да и цены у нас жы не как в гейропе у нас жы всё дёшево вова !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Адекватник
Валотька конечно знатный эксперт. 17 000р это 4 часа в неделю. В среднем. Зачастую эти тренировки после 18.00. 90% тренеров имеют другую работу. Чтобы работать 4-6 часов в день, а не 4 часа в неделю, в большинстве небольших городов просто нет такого количества детей в секциях. Проблема тут не в деньгах, а в организации процесса... По крайней мере из тех тренеров, кого я знаю, никто не находится в положении хуже, чем основная масса населения... К примеру, банальный тренер в любой частной школе - это еще 750р/час. 2 группы это 3000 в неделю или еще 12 000 сверху в месяц за 4 часа в неделю...тоже не весть какие деньги, но в целом зарабатывать около 30 килорублей только тренировками, затрачивая на это по 1-2 часа в день по вечерам или утрам - вполне реально. Плюс иметь основную работу.
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Red-Blue Warrior.
Ответ los merengues
Как же нелепо смотрятся эти переводы стрелок. Тьфу такой быть.
что плохого я написал?. не будь зомби, смотри на альтернативную реальность тоже.
Вот тебе мнение чела из НАТО, изучает войны, почитай - https://vk.com/@-212394644-zhak-bod-jacques-baud
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Scorpion
Все всё знают, только никого это не волнует.
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Lavochkin12
Ответ los merengues
Как же нелепо смотрятся эти переводы стрелок. Тьфу такой быть.
иначе было бы слишком сложно для одноклеточных
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Mega• Battman
У нас тут за 100 $ люди живут, плохо живут а что делать?? Люди которые жили так и после пошли в политику что бы что то изменит но в итоге они от денег и власти забыли зачем пошли туда, а люди остались с такими же зп.
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Ковид 07.10.52
Все просто...20000 платят за группу детей 100 детей, поэтому делают мертвых душ и тренер работает на двух ставках , но у него не 200, а 100...На чем Ларин и погорел, но у него был результат...Так нет понизить количество детей, все-равно приписывают. но не могут им по программе вождя нужно 75% занимающихся..., а без мертвых душ и приписок они этих цифр не достигнут...
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maxpoddubniy
Ответ Winterburn
Я уже по Обаме скучаю. Он хоть и срал в российских подъездах, но как-то по-человечески, с душой… И больше никаких пакостей не делал.
Как это никаких!! А ссал там же кто!! А ямы на дорогах!!
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los merengues
Ответ Red-Blue Warrior.
это плохо?, у вас на украине тоже вроде есть какие-то стадионы
Как же нелепо смотрятся эти переводы стрелок. Тьфу такой быть.
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Red-Blue Warrior.
Ответ 44ndfwwgbr
Зато у нас есть шикарные стадионы в Саранске, Волгограде и др, построенные за огромные миллиарды к ЧМ18. Правда, в основном пустые, но это мелочи…)
это плохо?, у вас на украине тоже вроде есть какие-то стадионы
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Red-Blue Warrior.
Ответ Winterburn
Я уже по Обаме скучаю. Он хоть и срал в российских подъездах, но как-то по-человечески, с душой… И больше никаких пакостей не делал.
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soldat2212
Ответ Overkiller
После 2022 уже можно забыть даже про самые смелые надежды на вкладывание денег в развитие футбола в том числе детского.
Ну почему же? Наоборот
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44ndfwwgbr
Зато у нас есть шикарные стадионы в Саранске, Волгограде и др, построенные за огромные миллиарды к ЧМ18. Правда, в основном пустые, но это мелочи…)
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Magmi
Если бы проблема была конкретно с детскими тренерами) А у нас так бОльшая часть страны живет)
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Winterburn
Ответ Красный чай
Буйден подними уже зарплаты в России!
Я уже по Обаме скучаю. Он хоть и срал в российских подъездах, но как-то по-человечески, с душой… И больше никаких пакостей не делал.
+72
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Рома Михалев
Володька, у нас так во всех сферах жизни. Учителя без радости и души учат, врачи в поликлиниках так же лечат и т. д. Денег нет, но вы держитесь, фраза на все времена
+13
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