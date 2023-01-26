Быстров о детском футболе: «Как тренер с зарплатой в 17 тысяч рублей может вложить что‑то в ребенка? У него голова будет болеть, как не умереть с голоду»

считает, что нужно уделить больше внимание развитию детского футбола в России.

Бывший футболист сборной России высказался об этом в контексте разговоров о переходе в Азию.

К примеру идею о переходе в Азию также озвучил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, а глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил уверенность, что азиатским федерациям выгодно участие российских спортсменов под своей эгидой.

«Плавание – это немного другое, нежели футбол. Люди там сейчас не получают никаких призовых, у них нет никаких соревнований. Все‑таки футбол у нас в стране продолжается. Чемпионат России идет.

Это самый подходящий момент, чтобы больше времени уделить детскому футболу, детским тренерам, повысить наконец хоть немного зарплату тренерам, которые работают с маленькими детьми. И у которых зарплаты по 17 тысяч рублей, 20 максимум.

Те основные вещи, которые должен заложить тренер, как он, получая 17 тысяч, может отдать себя, душу, вложить что‑то в ребенка? Это невозможно! У него голова будет болеть, как накормить семью, не умереть с голоду. Пока можно своими проблемами заниматься.

В регионы съездить, посмотреть, какие у нас там проблемы, чего не хватает, как лети тренируются. Это актуально в настоящий момент», – сказал двукратный чемпион России и бронзовый призер Евро‑2008.