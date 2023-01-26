Быстров о детском футболе: «Как тренер с зарплатой в 17 тысяч рублей может вложить что‑то в ребенка? У него голова будет болеть, как не умереть с голоду»
Владимир Быстров считает, что нужно уделить больше внимание развитию детского футбола в России.
Бывший футболист сборной России высказался об этом в контексте разговоров о переходе в Азию.
К примеру идею о переходе в Азию также озвучил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, а глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил уверенность, что азиатским федерациям выгодно участие российских спортсменов под своей эгидой.
«Плавание – это немного другое, нежели футбол. Люди там сейчас не получают никаких призовых, у них нет никаких соревнований. Все‑таки футбол у нас в стране продолжается. Чемпионат России идет.
Это самый подходящий момент, чтобы больше времени уделить детскому футболу, детским тренерам, повысить наконец хоть немного зарплату тренерам, которые работают с маленькими детьми. И у которых зарплаты по 17 тысяч рублей, 20 максимум.
Те основные вещи, которые должен заложить тренер, как он, получая 17 тысяч, может отдать себя, душу, вложить что‑то в ребенка? Это невозможно! У него голова будет болеть, как накормить семью, не умереть с голоду. Пока можно своими проблемами заниматься.
В регионы съездить, посмотреть, какие у нас там проблемы, чего не хватает, как лети тренируются. Это актуально в настоящий момент», – сказал двукратный чемпион России и бронзовый призер Евро‑2008.
Но важно не это. Важно, что все они в принципе зарабатывают очень мало. Рынок труда сложился таким образом, что 60% из нашего общего "штатного расписания" - это очень низкооплачиваемые рабочие места. Денег от работы на которых, хватает только на закупку калорий, чтобы не сдохнуть.
говорят это зарплата "среднего класса"...
да и цены у нас жы не как в гейропе у нас жы всё дёшево вова !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот тебе мнение чела из НАТО, изучает войны, почитай - https://vk.com/@-212394644-zhak-bod-jacques-baud