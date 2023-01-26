«Идет дискуссия о допуске юниорских и молодежных сборных. Нужно нагнетать в Швейцарии: «Будьте добры, верните нас». Канчельскис о встрече РФС и УЕФА

Теги сборная России U-21 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Андрей Канчельскис Вячеслав Колосков Футбол

Андрей Канчельскис поделился деталями встречи между РФС и УЕФА.

«По моей информации, идет дискуссия о допуске юниорских и молодежных сборных к соревнованиям. Не могу утверждать, что это затронет и первую сборную.

Речи о сроках пока не идет, но я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос решится. Хотелось бы, чтобы наши футболисты не страдали.

Здесь нужно, чтобы с нашей стороны были люди немного пожестче. Каждый день сидели там и говорили о необходимости вернуть нас. Нужно быть в Швейцарии и постоянно нагнетать, говорить: «Будьте добры, верните нас».

Если вы будете каждый день там сидеть и говорить: «Давайте, давайте» – будет результат. Соответственно, должны быть люди, к которым будет уважение. У нас есть Вячеслав Иванович Колосков, который имеет большой вес.

Если бы Колосков был у руля, нам бы дали добро играть на международных соревнованиях.

Там его все уважают и почитают. Это человек, который очень много всего сделал для России. Такие люди должны быть в федерации футбола», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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5 комментариев

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Шухрат Казыев
Глупцы! Они для понта дела допустят молодежку и.лет пять не допустят основную сборную. Лицемерие УЕФА.
Вот увидите.
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Iuasamotu
Верните жизни мирных людей и вас вернут в мирное пространство. А пока вы радуетесь нечеловечности ваших властей, к вашим детям будет такое же отношение
+3
-4
-1
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Eric_Cartman
Ответ dimonivanov
"Если бы Колосков был у руля, нам бы дали добро играть на международных соревнованиях. Это человек, который очень много всего сделал для России. " --------------------------------------- Не понял. А Канчельскис разве не подписывал письмо 14?
Это деменция. Он уже забыл
+2
0
+2
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dimonivanov
"Если бы Колосков был у руля, нам бы дали добро играть на международных соревнованиях. Это человек, который очень много всего сделал для России. "
---------------------------------------
Не понял. А Канчельскис разве не подписывал письмо 14?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ну примет допустим УЕФА-ФИФА решение вернуть нас,а очередная сборная Польши скажет,не будем играть с Россиянами и таких сборных наберется к примеру 10 и что тогда?Нимчего ФИФА не решает по большому счету.Пока не решится вопрос Уркаинский окончательно,не пустят нас никуда.
+4
-3
+1
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