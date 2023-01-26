«Идет дискуссия о допуске юниорских и молодежных сборных. Нужно нагнетать в Швейцарии: «Будьте добры, верните нас». Канчельскис о встрече РФС и УЕФА

поделился деталями встречи между и .

«По моей информации, идет дискуссия о допуске юниорских и молодежных сборных к соревнованиям. Не могу утверждать, что это затронет и первую сборную.

Речи о сроках пока не идет, но я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос решится. Хотелось бы, чтобы наши футболисты не страдали.

Здесь нужно, чтобы с нашей стороны были люди немного пожестче. Каждый день сидели там и говорили о необходимости вернуть нас. Нужно быть в Швейцарии и постоянно нагнетать, говорить: «Будьте добры, верните нас».

Если вы будете каждый день там сидеть и говорить: «Давайте, давайте» – будет результат. Соответственно, должны быть люди, к которым будет уважение. У нас есть Вячеслав Иванович Колосков, который имеет большой вес.

Если бы Колосков был у руля, нам бы дали добро играть на международных соревнованиях.

Там его все уважают и почитают. Это человек, который очень много всего сделал для России. Такие люди должны быть в федерации футбола», – сказал бывший полузащитник сборной России.