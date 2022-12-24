Блаттер о 48 сборных на ЧМ: «Из футбола пытаются выжать побольше, как сок из лимона»

Теги бизнес ФИФА Йозеф Блаттер чемпионат мира среди клубов чемпионат мира деньги Футбол

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о чрезмерной коммерциализации футбола.

«Предпринимаются попытки выжать из футбола побольше, как сок из лимона. Например, участие 48 команд в чемпионате мира или новый клубный чемпионат мира. Хотя ФИФА не имеет никакого отношения к клубному футболу», – заявил Блаттер в интервью Die Zeit.

Блаттер и Платини победили в суде. Их обвиняли в незаконной выплате 2 млн долларов в 2011-м – прямо перед выборами президента ФИФА

Блаттер рассказал, что Саркози просил Платини обеспечить Катару ЧМ-2022: «Катарцы купили у французов истребители за 14,6 млрд долларов»

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1 комментарий

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Mr Hgaar
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«…жаль, что я не в доле.»

Добавил он.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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