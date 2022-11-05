«Зенит» пропустил два гола от «Ахмата» дома к 8-й минуте. За 15 матчей первого круга было 5 мячей

«Ахмат» забил 2 гола за 8 минут.

Команды играют в Санкт-Петербурге в рамках 16-го тура Мир .

В течение первых восьми минут гости забили дважды: отличился на 1-й минуте, а – на 8-й.

Отметим, что грозненцы забили 2 мяча после двух ударов в створ.

В 15 матчах первого круга команда тренера Сергея Семака пропустила лишь 5 голов.

На 32-й минуте Семак заменил центрального защитника , допустившего ряд грубых ошибок. На поле вышел .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – (0:2, первый тайм).