«Зенит» пропустил два гола от «Ахмата» дома к 8-й минуте. За 15 матчей первого круга было 5 мячей
«Ахмат» забил «Зениту» 2 гола за 8 минут.
Команды играют в Санкт-Петербурге в рамках 16-го тура Мир РПЛ.
В течение первых восьми минут гости забили дважды: Евгений Харин отличился на 1-й минуте, а Мохамед Конате – на 8-й.
Отметим, что грозненцы забили 2 мяча после двух ударов в створ.
В 15 матчах первого круга команда тренера Сергея Семака пропустила лишь 5 голов.
На 32-й минуте Семак заменил центрального защитника Дмитрия Чистякова, допустившего ряд грубых ошибок. На поле вышел Данил Круговой.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат» (0:2, первый тайм).
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