Барриос, Караваев, Азмун, Ерохин и Круговой поддержали Чистякова: «Ты боец и замечательный человек»

Игроки продолжают выражать поддержку Дмитрию Чистякову.

«Ты боец, замечательный профессионал и человек и прекрасный коллега. Мы все тебя поддерживаем, друг», – написал .

«Сильнейший», – сказал Даниил Круговой.

опубликовал в социальных сетях фото Чистякова с подписью: «Мы выигрываем и проигрываем вместе!»

Комментарии под постом в поддержку Чистякова также оставили и нападающий , выступавший за «Зенит» с 2019 по 2021 годы.

Напомним, был выведен из основного состава «Зенита» после поражения от (1:2) в матче 16-го тура . Сообщалось, что руководство клуба подозревает Чистякова в намеренно плохой игре.

Во вторник утром стало известно, что Чистяков отправится на матч с с основным составом.

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