Барриос, Караваев, Азмун, Ерохин и Круговой поддержали Чистякова: «Ты боец и замечательный человек»
Игроки «Зенита» продолжают выражать поддержку Дмитрию Чистякову.
«Ты боец, замечательный профессионал и человек и прекрасный коллега. Мы все тебя поддерживаем, друг», – написал Вильмар Барриос.
«Сильнейший», – сказал Даниил Круговой.
Александр Ерохин опубликовал в социальных сетях фото Чистякова с подписью: «Мы выигрываем и проигрываем вместе!»
Комментарии под постом в поддержку Чистякова также оставили Вячеслав Караваев и нападающий «Байера» Сердар Азмун, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2021 годы.
Напомним, Дмитрий Чистяков был выведен из основного состава «Зенита» после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Сообщалось, что руководство клуба подозревает Чистякова в намеренно плохой игре.
Во вторник утром стало известно, что Чистяков отправится на матч с «Торпедо» с основным составом.
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