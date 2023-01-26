Женская «Барселона» – первая команда в истории с 50 победами подряд в чемпионате. Общий счет – 247:19
Женская команда «Барселоны» одержала 50 побед в чемпионате подряд.
В чемпионате Испании среди женщин «Барселона» разгромила «Леванте Лас Планас» со счетом 7:0, одержав 50-ю победу в чемпионате подряд и став первой командой в истории, которой это удалось.
Последний раз женская команда «Барселоны» проигрывала в чемпионате в июне 2021 года – тогда «блауграна» уступила «Атлетико» со счетом 3:4.
В победной серии из 50 матчей «Барселона» забила 247 голов, пропустив только 19. В 32 из 50 матчей команде удалось сохранить ворота сухими.
Тот самый Роналду который позировал в женских туфлях.Тот самый Роналду который вечно плакал на поле;)
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