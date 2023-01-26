Женская «Барселона» – первая команда в истории с 50 победами подряд в чемпионате. Общий счет – 247:19

Женская команда «Барселоны» одержала 50 побед в чемпионате подряд.

В чемпионате среди женщин « » разгромила «Леванте Лас Планас» со счетом 7:0, одержав 50-ю победу в чемпионате подряд и став первой командой в истории, которой это удалось.

Последний раз женская команда «Барселоны» проигрывала в чемпионате в июне 2021 года – тогда «блауграна» уступила «Атлетико» со счетом 3:4.

В победной серии из 50 матчей «Барселона» забила 247 голов, пропустив только 19. В 32 из 50 матчей команде удалось сохранить ворота сухими.