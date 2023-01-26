Женская «Барселона» – первая команда в истории с 50 победами подряд в чемпионате. Общий счет – 247:19

Теги Барселона Ла Лига женский футбол рекорды Футбол

Женская команда «Барселоны» одержала 50 побед в чемпионате подряд.

В чемпионате Испании среди женщин «Барселона» разгромила «Леванте Лас Планас» со счетом 7:0, одержав 50-ю победу в чемпионате подряд и став первой командой в истории, которой это удалось.

Последний раз женская команда «Барселоны» проигрывала в чемпионате в июне 2021 года – тогда «блауграна» уступила «Атлетико» со счетом 3:4.

В победной серии из 50 матчей  «Барселона» забила 247 голов, пропустив только 19. В 32 из 50 матчей команде удалось сохранить ворота сухими.

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23 комментария

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frankie_Ballenbacher
Где можно поставить на победу в следующем матче?(проиграют)
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Nogoi89
Потом удивляются, почему им платят меньше чем мужикам. Счёт говорит о конкуренции.
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gribovodoved
Ответ kokakoka
Словно в Фифу играют на минимальном уровне сложности
Женский футбол - это интересно, говорили они
+3
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Zorro
Вот это Zorro!!!!!!
+3
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Олег М
Ашалеть!
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Ну в принципе это и всё что надо знать про женский футбол)
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markoolio
Барселона - женского рода
+2
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Nika13
одна из самых доминирующих команд в истории спорта, для женского футбола это, конечно, замечательно, что рождаются свои легенды, о которых буду помнить годами, но для развития необходимо появление настолько же сильных конкуренток
+5
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Игорь Климов
Например, в дворовом чемпионате Саудовской Аравии, Барселона Ж выиграла бы его ещё до окончания чемпионата.
+1
-6
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Blaumerc
Ответ rigobersong
у реала нет мужской команды:)
Не плохо
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-3
-3
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Ansu Fati
Кто-то проходит карьеру в фифа женской командой Барселоны на уровне Новичок))
0
-4
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kokakoka
Словно в Фифу играют на минимальном уровне сложности
+20
-3
+17
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gPk
Ответ Великий Алонсо
Могли бы и не писать "женская". Наша мужская Барса в принципе ничем не отличается, такие же девчонки.
Забавно ,что про девченок говорит фанат Роналду.
Тот самый Роналду который позировал в женских туфлях.Тот самый Роналду который вечно плакал на поле;)
+22
-9
+13
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Александра Александрова
Ответ Burel
Интересно, как бы сыграли с мужским реалом. Думаю, боевая ничья
Обыграли бы )
+5
-4
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Александра Александрова
Ответ Великий Алонсо
Могли бы и не писать "женская". Наша мужская Барса в принципе ничем не отличается, такие же девчонки.
Даже вот эта женская, обыграет судейский балет, если он будет без их ручных судеек))))
+36
-14
+22
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AF007
Амкал:
https://sun9-15.userapi.com/impf/Pe0zymJvZBuIQqjdRG5ic90TggRrIpHM_IV0rQ/1iYLhRdvgNc.jpg?size=604x426&quality=96&sign=68977e0978e7c4c02073975fb558b74d&type=album
+1
-3
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Иван Новиков
Это они ещё против "Амкала" не сыграли.
0
-1
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Великий Алонсо
Комментарий скрыт
+7
-23
-16
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rigobersong
Ответ Burel
Интересно, как бы сыграли с мужским реалом. Думаю, боевая ничья
у реала нет мужской команды:)
+20
-20
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Burel
Интересно, как бы сыграли с мужским реалом. Думаю, боевая ничья
+10
-15
-5
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rigobersong
В АПЛ боролись бы за чемпионство:))
+3
-7
-4
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GuruFutbola
Доминаторы во всех видах команд)
+4
-8
-4
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Donald J. Trump
Это про команду Чаппи?
+2
-10
-8
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