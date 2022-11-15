Полузащитник «Оренбурга» Вера: «Поля в России намного лучше. В Аргентине газон не ухожен, не полит, его не стригут перед игрой»

сравнил состояние футбольных полей в России и в Аргентине.

«В России ситуация с натуральными полями намного лучше. У каждого стадиона есть возможность сохранять газон в хорошем состоянии. В Аргентине любая домашняя команда пытается добыть преимущество для себя из состояния поля. Газон обычно не ухожен, не полит, его специально не стригут перед игрой, а в России так не делают. Это очень помогает играть.

В плане жизни у вас все очень хорошо. Оренбург – спокойный и тихий город. Есть возможность думать только о футболе, – сказал полузащитник «Оренбурга» в эфире «Матч Премьер».

Вера перешел в прошедшим летом на правах аренды. В текущем сезоне аргентинский футболист провел 16 матчей, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.