Рамос может вернуться в сборную Испании. Тренер де ла Фуэнте хочет назначить его капитаном

может вернуться в сборную .

Как сообщает As, главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте поговорит с защитником «ПСЖ» в рамках встреч с потенциальными капитанами, которые де ла Фуэнте проводит с самыми опытными игроками сборной.

Рамос, на счету которого наибольшее количество матчей за Испанию (180), может быть вызван на мартовские отборочные матчи Евро-2024 против Норвегии и Шотландии, но это будет зависеть от того, как он проявит себя в ближайшие недели.

Если Серхио не попадет в заявку Испании на предстоящие матчи, кандидатами на капитанскую повязку будут (91 матч за сборную), (70), (61) и Сесар Аспиликуэта (44).

Последний матч Рамоса за сборную Испании состоялся почти два года назад. В марте 2021 года он принял участие в отборочном матче ЧМ-2022 против Косово (3:1). 36-летний защитник не попал в заявку на ЧМ-2022 в Катаре.

В этом сезоне Рамос провел за «ПСЖ» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.