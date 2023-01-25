Рамос может вернуться в сборную Испании. Тренер де ла Фуэнте хочет назначить его капитаном
Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании.
Как сообщает As, главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте поговорит с защитником «ПСЖ» в рамках встреч с потенциальными капитанами, которые де ла Фуэнте проводит с самыми опытными игроками сборной.
Рамос, на счету которого наибольшее количество матчей за Испанию (180), может быть вызван на мартовские отборочные матчи Евро-2024 против Норвегии и Шотландии, но это будет зависеть от того, как он проявит себя в ближайшие недели.
Если Серхио не попадет в заявку Испании на предстоящие матчи, кандидатами на капитанскую повязку будут Жорди Альба (91 матч за сборную), Коке (70), Альваро Мората (61) и Сесар Аспиликуэта (44).
Последний матч Рамоса за сборную Испании состоялся почти два года назад. В марте 2021 года он принял участие в отборочном матче ЧМ-2022 против Косово (3:1). 36-летний защитник не попал в заявку на ЧМ-2022 в Катаре.
В этом сезоне Рамос провел за «ПСЖ» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.
Это не вина Рамоса.
А насчёт его легендарности глупо спорить.
Возможно, рано ещё говорить "легенда", но когда он закончит игровую карьеру, мы будем вспоминать такого игрока.
Но вся его легендарности заработалась за пределами сборной Испании.
В тех самых трёх турнирах он не был на первых ролях, как Пуйоль, Хави или Вилья. Или даже Пике и Педро. Он только на Евро-2012 стал играть центрального защитника, на фланге же смотрелся просто на уровне Капдевиллы.
Рамос, который топ-игрок, начал реализовывать себя, когда сборная Испании уже "закончилась". И было это в клубе.
Рамос в сборной и Рамос в Реале - две разные величины.
В успехах сборной он никогда не был на первых ролях, как в клубе.
Что измениться сейчас - большой вопрос. И Испания - не клуб престарелых, где будут держаться за некогда классного игрока. Это не сборная Уэльса, где Бейл будет играть в любых кондициях. У испанцев очень широкий выбор защитников. И главное - на перспективу.
На Евро ему будет 38 лет, а отбираться должны и без него