Рамос может вернуться в сборную Испании. Тренер де ла Фуэнте хочет назначить его капитаном

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Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании.

Как сообщает As, главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте поговорит с защитником «ПСЖ» в рамках встреч с потенциальными капитанами, которые де ла Фуэнте проводит с самыми опытными игроками сборной.

Рамос, на счету которого наибольшее количество матчей за Испанию (180), может быть вызван на мартовские отборочные матчи Евро-2024 против Норвегии и Шотландии, но это будет зависеть от того, как он проявит себя в ближайшие недели.

Если Серхио не попадет в заявку Испании на предстоящие матчи, кандидатами на капитанскую повязку будут Жорди Альба (91 матч за сборную), Коке (70), Альваро Мората (61) и Сесар Аспиликуэта (44).

Последний матч Рамоса за сборную Испании состоялся почти два года назад. В марте 2021 года он принял участие в отборочном матче ЧМ-2022 против Косово (3:1). 36-летний защитник не попал в заявку на ЧМ-2022 в Катаре.

В этом сезоне Рамос провел за «ПСЖ» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

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33 комментария

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Anton Kortenko
умного тренера видно из далека. стримера, кстати, тоже.
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stas82
Ответ Великий Алонсо
Рамос более значимая фигура для мирового футбола чем Месси. Мужчину Рамоса уважает все. Это класс и харизма, техника и характер. В общем все то, чем наш Меси обделён.
Забыл принять таблетки?
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stas82
Наверное тренера впечатлила его игра в товарняке, против Роналду
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Power Lifting
Ответ Sapar
РАМОС- Легенда Испанского футбола🇪🇸🇪🇸🇪🇸
Касильяс легенда!
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Pb-SE
Ну все, выход из группы накрылся.
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eazyjet
Ответ Sapar
РАМОС- Легенда Испанского футбола🇪🇸🇪🇸🇪🇸
Если бы не был с гнильцой и не ломал игроков соперника был бы моим любимым футболистом
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Leonidovich
Ничего хорошего из этого не выйдет.
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Afinogenov
Ответ Booligan
если бы не закрывали глаза на его выходки, он бы не вылезал из дисквалификаций, топ игрок хренов
Ну, это уже проблема всего европейского футбола. Топ-клубам и топ-игрокам всегда делают поблажки. Прощают там, где более слабые клубы карают по всей строгости закона.
Это не вина Рамоса.

А насчёт его легендарности глупо спорить.
Возможно, рано ещё говорить "легенда", но когда он закончит игровую карьеру, мы будем вспоминать такого игрока.
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Booligan
Ответ Afinogenov
Безусловно. Но вся его легендарности заработалась за пределами сборной Испании. В тех самых трёх турнирах он не был на первых ролях, как Пуйоль, Хави или Вилья. Или даже Пике и Педро. Он только на Евро-2012 стал играть центрального защитника, на фланге же смотрелся просто на уровне Капдевиллы. Рамос, который топ-игрок, начал реализовывать себя, когда сборная Испании уже "закончилась". И было это в клубе. Рамос в сборной и Рамос в Реале - две разные величины. В успехах сборной он никогда не был на первых ролях, как в клубе. Что измениться сейчас - большой вопрос. И Испания - не клуб престарелых, где будут держаться за некогда классного игрока. Это не сборная Уэльса, где Бейл будет играть в любых кондициях. У испанцев очень широкий выбор защитников. И главное - на перспективу.
если бы не закрывали глаза на его выходки, он бы не вылезал из дисквалификаций, топ игрок хренов
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Afinogenov
Ответ Sapar
РАМОС- Легенда Испанского футбола🇪🇸🇪🇸🇪🇸
Безусловно.

Но вся его легендарности заработалась за пределами сборной Испании.
В тех самых трёх турнирах он не был на первых ролях, как Пуйоль, Хави или Вилья. Или даже Пике и Педро. Он только на Евро-2012 стал играть центрального защитника, на фланге же смотрелся просто на уровне Капдевиллы.

Рамос, который топ-игрок, начал реализовывать себя, когда сборная Испании уже "закончилась". И было это в клубе.

Рамос в сборной и Рамос в Реале - две разные величины.
В успехах сборной он никогда не был на первых ролях, как в клубе.

Что измениться сейчас - большой вопрос. И Испания - не клуб престарелых, где будут держаться за некогда классного игрока. Это не сборная Уэльса, где Бейл будет играть в любых кондициях. У испанцев очень широкий выбор защитников. И главное - на перспективу.
+2
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Artem Gavrishov
Ну а что… он ещё попылит! Испанцам нужен опытный центрдэф, боец и лидер
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Sapar
РАМОС- Легенда Испанского футбола🇪🇸🇪🇸🇪🇸
При всем уважении ему уже 100 лет и не успевает, много брака, другое дело если никого лучше нету
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bogdan21101987@icloud.com
Есть играющий тренер , а будет неиграющий капитан ?)
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M93
Ответ GuruFutbola
Какой кринж
Кринж это ты с ригоберкой. А в сборной хочется верить кринж и кумовство, которое было при Энрике, закончилось.
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MrWillSee
Ответ Sapar
РАМОС- Легенда Испанского футбола🇪🇸🇪🇸🇪🇸
Мирового футбола!
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Иван Монахов
Ответ Sapar
РАМОС- Легенда Испанского футбола🇪🇸🇪🇸🇪🇸
Мирового!
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corazón blanco
Если бы не травмы два года назад, уже бы давно Серхио провел свой 200-й матч за Испанию.
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Абдул Абакаев
а Ьускетс завершил карьеру в сборной чтоьбы Рамосу повязку вернуть?
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Андрей Жуковский
Давно пора !!!
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Белые штаны Хави
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Новому тренеру точно нужен авторитетный лидер, с помощью которого он бы мог управлять раздевалкой. У него нет авторитета Энрике, так что логично.
"Авторитет Энрике " - звучит как отличный никнейм для пользователя спортса
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Vasiliy S
Рамос конечно крут, но зачем?
На Евро ему будет 38 лет, а отбираться должны и без него
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Адепт Суперлиги
Хорошие новости, Рамос всё ещё в порядке, лишним точно не будет.
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Direct free kick
Ответ Роман
У Месси пенки, шейхи и глоры со sports. Шах и мат.
В магазине снова появилась пепси тем временем
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Direct free kick
Ответ JealousNobody
Тренер Испании спятил
Энрике благо свалил
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Бронислав Каминский
Ответ Direct free kick
Единственный мужик на всю команду. Надо возвращать и до ЕВРО 2024 оставлять
Плакса эта мужик?ахах
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