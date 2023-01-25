«Наполи» арендовал вратаря «Аталанты» Голлини до лета 2024-го с правом выкупа за 8 млн евро. Сиригу ушел в «Фиорентину»

Вратарь Пьерлуиджи Голлини, принадлежащий «Аталанте», перешел в «Наполи».

27-летний голкипер арендован на полтора года, утверждает инсайдер .

Изображение: twitter.com/ADeLaurentiis

Соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста, и, согласно данным журналиста Николо Скиры, при ее активации « » заплатит 8 млн евро.

Голлини в текущем сезоне выступал за «Фиорентину», его аренда была прервана. В связи с переходом Пьерлуиджи «фиалки» подписали – он был в «Наполи» с лета 2022 года. 36-летний голкипер присоединился к новой команде на постоянной основе.