«Наполи» арендовал вратаря «Аталанты» Голлини до лета 2024-го с правом выкупа за 8 млн евро. Сиригу ушел в «Фиорентину»

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Вратарь Пьерлуиджи Голлини, принадлежащий «Аталанте», перешел в «Наполи».

27-летний голкипер арендован на полтора года, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Изображение: twitter.com/ADeLaurentiis

Соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста, и, согласно данным журналиста Николо Скиры, при ее активации «Наполи» заплатит 8 млн евро.

Голлини в текущем сезоне выступал за «Фиорентину», его аренда была прервана. В связи с переходом Пьерлуиджи «фиалки» подписали Сальваторе Сиригу – он был в «Наполи» с лета 2022 года. 36-летний голкипер присоединился к новой команде на постоянной основе.

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9 комментариев

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Зверёк
Ответ Матвей Баранов
Вряд ли Сиригу получит медаль, он ни одного матча ни сыграл
В заявке был,значит получит
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Алексей Синяков
А что с ним не так, в Аталанте был весьма неплох
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Серый
Так аренды же вроде только на год можно по новым правилам?
0
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Максим Мансуров
С такой фамилией нужно было становиться нападающим.
+1
0
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nurlan-zenit
Ответ Матвей Баранов
Вряд ли Сиригу получит медаль, он ни одного матча ни сыграл
Если в заявке был, то получит по идее)
0
0
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Матвей Баранов
Ответ Олег Комисаров
Наполи станет чемпионом. Следовательно получит медаль, что не так плохо)) да и Сиригу тоже 😅
Вряд ли Сиригу получит медаль, он ни одного матча ни сыграл
+2
0
+2
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Олег Комисаров
Наполи станет чемпионом. Следовательно получит медаль, что не так плохо)) да и Сиригу тоже 😅
+1
-1
0
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arajanarm
Ответ Пепси пеналдувич
Если память не изменяет он был в Тотенхеме год.
Тоже в аренде
+5
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Пепси пеналдувич
Если память не изменяет он был в Тотенхеме год.
+15
-1
+14
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