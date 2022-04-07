Хавбек «Вильярреала» Данджума об 1:0 с «Баварией»: «Можем играть даже лучше»

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Арно Данджума высказался о победе над «Баварией» (1:0).

Хавбек «Вильярреала» поделился мнением после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вечера Лиги чемпионов ни с чем не сравнимы. Мы можем играть даже лучше, чем сегодня. Если побеждаешь «Баварию» и чувствуешь, что можешь сыграть еще лучше, то это очень хороший знак.

Эмери – очень мудрый стратег. Он не сомневается в нас, а мы уверены в нем. Мы с ним как единый механизм», – сказал Данджума.

«Баварии» забил парень, который уже стал лучшим бомбардиром «Вильярреала» в истории ЛЧ (6 голов). Познакомимся?

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