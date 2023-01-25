УЕФА обсудит изменение формата отбора на ЧМ и введение в Лиге наций плей-офф. От расширения Евро до 32 команд отказались (As)
УЕФА обсудит реформы турниров между сборными.
Сегодня в Ньоне пройдет заседание исполнительного комитета организации. На нем обсудят несколько вопросов о реформах в европейских соревнованиях.
Первый – вопрос о новой системе отбора на чемпионат мира. С 2026 года на ЧМ будут участвовать 48 команд, 16 из которых – европейские. В связи с этим УЕФА планирует изменить стадию квалификации.
На отборочной стадии могут создать 12 групп по 4 или 5 команд. При такой системе сборные, занявшие первые места в группах, получат прямую путевку на ЧМ, а остальные 4 места будут разыграны в плей-офф.
Это не единственный рассматриваемый вариант, но любое изменение в нынешней системе отбора будет связано с сокращением числа матчей – в прошлые годы из-за ничего не значивших игр была потеряна часть телевизионной аудитории.
Также УЕФА рассмотрит внесение изменений в формат Лиги наций. Если раньше команды, занимавшие первые места в группах Лиги А, попадали в финал четырех, то теперь в турнире может появиться плей-офф, в котором будут участвовать и те сборные, которые займут вторые места.
Отмечается, что от расширения чемпионата Европы до 32 команд УЕФА отказался. Новый формат планировалось внедрить с 2028 года, но в УЕФА приняли решение исключить эту реформу из планов. Считается, что такой формат снизил бы значимость и престижность турнира.
Правда интересно, какие рейтинги у этих матчей с Фарерами и Северной Македонией.
Формат отбора 100% надо менять, календарь и так перегружен
Не говоря уж о том, что отборочных групп, скорее всего, было бы меньше, а значит, больше шансов попасть на сильную и некризисную команду.
Тот турнир был сильнейшим. Туда было тяжело попасть. И команды с третьих мест в группе не выходили в плей-офф.
А в итоге превратили в нечто, где даже некоторые третьи места из групп выходят... Жуть.
Частота проведения не изменилась, все лучшие - также на турнире. Упал средний уровень и выросло число проходных матчей, а престижность какая была, такая и осталась.