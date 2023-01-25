УЕФА обсудит изменение формата отбора на ЧМ и введение в Лиге наций плей-офф. От расширения Евро до 32 команд отказались (As)

Теги УЕФА ЧМ-2026 Лига наций УЕФА Евро-2024 Футбол

УЕФА обсудит реформы турниров между сборными. 

Сегодня в Ньоне пройдет заседание исполнительного комитета организации. На нем обсудят несколько вопросов о реформах в европейских соревнованиях. 

Первый – вопрос о новой системе отбора на чемпионат мира. С 2026 года на ЧМ будут участвовать 48 команд, 16 из которых – европейские. В связи с этим УЕФА планирует изменить стадию квалификации.

На отборочной стадии могут создать 12 групп по 4 или 5 команд. При такой системе сборные, занявшие первые места в группах, получат прямую путевку на ЧМ, а остальные 4 места будут разыграны в плей-офф.

Это не единственный рассматриваемый вариант, но любое изменение в нынешней системе отбора будет связано с сокращением числа матчей – в прошлые годы из-за ничего не значивших игр была потеряна часть телевизионной аудитории. 

Также УЕФА рассмотрит внесение изменений в формат Лиги наций. Если раньше команды, занимавшие первые места в группах Лиги А, попадали в финал четырех, то теперь в турнире может появиться плей-офф, в котором будут участвовать и те сборные, которые займут вторые места. 

Отмечается, что от расширения чемпионата Европы до 32 команд УЕФА отказался. Новый формат планировалось внедрить с 2028 года, но в УЕФА приняли решение исключить эту реформу из планов. Считается, что такой формат снизил бы значимость и престижность турнира. 

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43 комментария

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old folk
Унылый отбор ещё кто-то смотрит?
Правда интересно, какие рейтинги у этих матчей с Фарерами и Северной Македонией.
Формат отбора 100% надо менять, календарь и так перегружен
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SadButTrue
Ответ Экспертное мнение
Чушь, просто смотри как отбирались Исландия и Уэльс на Евро, они и при старом формате выходили бы в финальный турнир. Исландия в 2016 вышла из группы со второго места, а вот Португалию в плей-офф мы бы не увидели.
Если бы на Евро-21 было бы 16 команд, то туда наверняка не попала бы Италия, которая его выиграла :)
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dimonivanov
верните 16 команд, мошенники!
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Pb-SE
Ответ Экспертное мнение
Чушь, просто смотри как отбирались Исландия и Уэльс на Евро, они и при старом формате выходили бы в финальный турнир. Исландия в 2016 вышла из группы со второго места, а вот Португалию в плей-офф мы бы не увидели.
Не факт, что при схеме с 16-ю командами Уэльс и Исландия попали. Они заняли второе место в отборочной группе, которое гарантировано давало место в финальном турнире из 24 команд, но при 16 командах они, скорее всего, попали бы в стыки. Где всякое могло произойти.
Не говоря уж о том, что отборочных групп, скорее всего, было бы меньше, а значит, больше шансов попасть на сильную и некризисную команду.
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Strateg 7
Радует, что некоторые ребята в комментариях ратуют за возврат Евро к формату с 16 командами. Абсолютно с вами солидарен!
Тот турнир был сильнейшим. Туда было тяжело попасть. И команды с третьих мест в группе не выходили в плей-офф.
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Алвер
Ответ Вечно в бане
Ебздрогыч, я понимаю, конечно, что плюсики сами себя не соберут, но престижность-то как пострадала? Частота проведения не изменилась, все лучшие - также на турнире. Упал средний уровень и выросло число проходных матчей, а престижность какая была, такая и осталась.
Так ты и подтведил слова оппонента.Престижность и зависит от уровня соревнований и проходных матчей.
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maks44
Ответ Алвер
Лигу наций вообще отменить.из за нее матчи со сборными других континентов практически невозможны.
Плюс Лиги наций в том, что в ней группы сформированы с примерно равными соперниками. Лучше убрать отборочные турниры в нынешнем виде.
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Strateg 7
Ответ Kel.Tu
16 команд на ЧЕ было оптимально
Эх. Самый любимый турнир был... Всегда старался не пропустить ни единого матча.
А в итоге превратили в нечто, где даже некоторые третьи места из групп выходят... Жуть.
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Алвер
Ответ maks44
Зачем столько матчей? Кому интересны игры типа Англия-Сан-Марино? Надо отбор на ЧМ и ЧЕ проводить через Лигу наций и все. Формулу придумать можно.
Лигу наций вообще отменить.из за нее матчи со сборными других континентов практически невозможны.
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maks44
Зачем столько матчей? Кому интересны игры типа Англия-Сан-Марино? Надо отбор на ЧМ и ЧЕ проводить через Лигу наций и все. Формулу придумать можно.
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Раиль Хафизов
Кстати, спортс. Насчет Лиги Наций. Там как раз жеребьёвка финала 4-х состоялась. Не высказывание Терешкова, конечно, но можно все же новость запилить.
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Фантом
Главный плюс 24 команд не в в Уэльсе с Исландией, а в том, что последние матчи в группах имеют смысл. При обычной схеме (4 команды в группе, 2 выходят) в доброй половине матчей третьего тура обоим соперникам ничего не надо.
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Мохнатый55
Евро нужно уменьшить до 16 команд, а не расширять.
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Ковид 07.10.52
Да...там думают о развитие футбола, что новое внедряют, а у нас полный застой...все работа направлена на то, как деньги из бюджета страны отбить...тьфу...
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Nuraly Amirov
Ответ Экспертное мнение
Верно, показательно как Исландия и Уэльс вышли на ЧМ 2018 и 2022, хотя система отбора тут не менялась, но они всё равно вышли, значит дело было в силе, а не в формате.
Сейчас смотрю нижнюю сетку прошлого Евро и понимаю, почему не помню эти команды и матчи. Там кроме пары Англия-Германия куча середняков типа Швеции, Украины, той же Дании с Голландией и Чехией, в общем мрак. При нормальном формате из 16 команд Дания бы вылетела в четверти, а в плей-офф не было бы матчей уровня Швеция-Украина
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ALMANAC
Ответ Dm_Tomson
Да как это не увидели бы. Исландия и Уэльс образца 2016 года и Дания-2020 в своих отборочных группах были вторыми. На тот момент эти сборные вырастили сильное поколение, которое и без стыков напрямую прошло в финальную часть ЕВРО, заняв одно из первых двух мест, как и было всегда ранее. После чего там собственно эти сборные и сверкнули. А вот занявшие третьи места в квалификации, как раз на ЕВРО-2016 и 2020, и сыгравшие стыки, собственно особо ничем не запомнились. Ну может только Венгрия в 2016 выдала полтора неплохих матча
О каких стыках речь? Их отменили после расширения, 2 место в группе только после этого напрямую начало давать путевку в финальную часть
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Экспертное мнение
Ответ Андрей Д.
Какое 16 команд? В Европе только топовых команд 10 наберется: Франция, Германия, Англия, Португалия, Испания, Италия, Голандия, Бельгия, Хорватия, Швейцария. А есть еще пару десятков крепких сборных типо Дании, Австрии, Украины, Польши и другие. Конкуренция огромнейшая. Даже Норвегия с Холландом и Эдегором не может туда попасть. Это тебе не помойная Копа с 3-4 сборными, а остальное мясо
Ты про те крепкие сборные, которые влетают от Ирана на ЧМ, или в плей-офф позорятся 1-6, или может про искрометный футбол сборной Польши?))) Парагвай, Чили, Колумбия, Перу в любом состоянии не способны играть так позорно.
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Tornado of Souls
Ответ Андрей Д.
Какое 16 команд? В Европе только топовых команд 10 наберется: Франция, Германия, Англия, Португалия, Испания, Италия, Голандия, Бельгия, Хорватия, Швейцария. А есть еще пару десятков крепких сборных типо Дании, Австрии, Украины, Польши и другие. Конкуренция огромнейшая. Даже Норвегия с Холландом и Эдегором не может туда попасть. Это тебе не помойная Копа с 3-4 сборными, а остальное мясо
топовая Швейцария это очень смешно, а крепость Дании мы наглядно увидели на этом ЧМ.
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п╔я┐п╟п╫
Ответ Дмитрий Турецкий
Спасибо дедушка Венгер венегрет, но не нужно 32 команды
Дедушка венегрет 😂
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Dm_Tomson
Ответ ALMANAC
Да что вы говорите) Уэльс-16 и Дания-21 показали, что средние команды в любом случае растут в классе и делают результат. При 16 сборных, мы бы могли не увидеть Исландию, которая показала сильный европейский футбол. Чехия и Швейцария тоже наглядно показали, что расширение дает шанс выстрелить на таком коротком турнире.
Да как это не увидели бы. Исландия и Уэльс образца 2016 года и Дания-2020 в своих отборочных группах были вторыми. На тот момент эти сборные вырастили сильное поколение, которое и без стыков напрямую прошло в финальную часть ЕВРО, заняв одно из первых двух мест, как и было всегда ранее. После чего там собственно эти сборные и сверкнули. А вот занявшие третьи места в квалификации, как раз на ЕВРО-2016 и 2020, и сыгравшие стыки, собственно особо ничем не запомнились. Ну может только Венгрия в 2016 выдала полтора неплохих матча
+5
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Андрей Д.
Ответ Lindeman
Лучше вернули формат ЧЕ с 16-ю командами.
Какое 16 команд? В Европе только топовых команд 10 наберется: Франция, Германия, Англия, Португалия, Испания, Италия, Голандия, Бельгия, Хорватия, Швейцария. А есть еще пару десятков крепких сборных типо Дании, Австрии, Украины, Польши и другие. Конкуренция огромнейшая. Даже Норвегия с Холландом и Эдегором не может туда попасть. Это тебе не помойная Копа с 3-4 сборными, а остальное мясо
+3
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Экспертное мнение
Ответ Nuraly Amirov
Уэльс-16 прошел отбор очень хорошо и вышел бы на ЧЕ даже в формате с 16 командами. Пролезли тогда за счет расширения команды уровня Северной Ирландии, которые затухли на Евро, хватит врать
Верно, показательно как Исландия и Уэльс вышли на ЧМ 2018 и 2022, хотя система отбора тут не менялась, но они всё равно вышли, значит дело было в силе, а не в формате.
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Nuraly Amirov
Ответ ALMANAC
Да что вы говорите) Уэльс-16 и Дания-21 показали, что средние команды в любом случае растут в классе и делают результат. При 16 сборных, мы бы могли не увидеть Исландию, которая показала сильный европейский футбол. Чехия и Швейцария тоже наглядно показали, что расширение дает шанс выстрелить на таком коротком турнире.
Уэльс-16 прошел отбор очень хорошо и вышел бы на ЧЕ даже в формате с 16 командами. Пролезли тогда за счет расширения команды уровня Северной Ирландии, которые затухли на Евро, хватит врать
+6
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Вечно в бане
Ответ Ебздрогыч
Формат с 24 командами на Евро уже снизил значимость и престижность турнира
Ебздрогыч, я понимаю, конечно, что плюсики сами себя не соберут, но престижность-то как пострадала?
Частота проведения не изменилась, все лучшие - также на турнире. Упал средний уровень и выросло число проходных матчей, а престижность какая была, такая и осталась.
+15
-4
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Atsuktuvas
Ответ Алвер
Все реформы УЕФА в последние годы убивают футбол.
Там еще и Запад в последние годы загнивает.
+24
-3
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