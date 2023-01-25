Месси, Неймар, Верратти, Кабелла, Дэвид – в сборной 1-й части сезона Лиги 1 от L’Equipe. У Лео – лучшая средняя оценка

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Издание L’Equipe составило символическую сборную лучших игроков первой части сезона Лиги 1. 

Выбор состава был основан на средней оценке игроков по итогам всех матчей первой половины сезона в чемпионате Франции. Команда выглядит следующим образом:

ВратарьБрис Самба («Ланс») – 6,26;

ЗащитникиПшемыслав Франковски («Ланс») – 5,94, Шансель Мбемба («Марсель») – 5,95, Кевин Данзо («Ланс») – 5,95, Исмаили дос Сантос («Лилль») – 5,73;

Полузащитники: Салис Абдул-Самед («Ланс») – 6, Марко Верратти («ПСЖ») – 6,19, Лионель Месси («ПСЖ») – 6,73, Реми Кабелла («Лилль») – 6,25, Неймар («ПСЖ») – 6,67;

Нападающий: Джонатан Дэвид («Лилль») – 5,89.

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35 комментариев

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Нассер Эль Хелайфи
Мдаа
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El Ilusionista
Где Мбаппе?
+2
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Игорь Климов
Ответ Илья Панченко-Трюх
Замолчи
Чьих будешь?
+3
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Илья Панченко-Трюх
Ответ Игорь Климов
Официально: Лео Месси был признан лучшим игроком 2022 года по версии журнала World Soccer. Это рекордный - 6 раз, гений!
Замолчи
+3
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Игорь Климов
Официально:
Лео Месси был признан лучшим игроком 2022 года по версии журнала World Soccer.
Это рекордный - 6 раз, гений!
+1
-3
-2
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НРИ
Защита слабовата по оценкам , хотя пшемыслав только за имя должен быть здесь
0
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Гегенпрессинг Рангника
Фаны кристины что с лицом?
+8
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ale10
Головин должен близко быть. Отлчино первую часть сезона провел
0
-1
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Виктор Петров
Ответ che kaif
ПСЖ не бавария трансфер ради трансфера не делают если видят топ игрока в своей лиге))
Это был бы трансфер не ради трансфера, любой из этих двоих мог бы значительно усилить псж
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Football Ekspert
А Где Мбаппе
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А.Э.РАСИМ
Это ФИФА, УЕФА продажных.
Они заставили Лигу 1 поставить Лео лучшие оценки.

Так примерно воспринимает мир идиот.
Надеюсь вы не идиоты.
+1
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Полузащитник это тот, кто половину работы выполняет в обороне, тот же Неймар в обороне пашет по полной программе. Нападающий это тот, кто делает забегания за спину защитникам и борется за мяч. Меси не делает ни того, ни другого, помоему он вообще не футболист, а просто цирковая обезьянка для накрутки ТТД в середине поля.
Автобусник Галтье, пешеход номер 30 и итальянский Сергей Песьяков вместо топ вратаря Наваса в раме губят перспективы ПСЖ
+2
-6
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VERBLYUD
Будет круто, если Лео станет еще и лучшим игроком сезона в Лиге 1.
+7
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Имя Фамилия
Ответ Direct free kick
Пешему вообще нет места ни в какой нормальной симвосборной по спортивным показателям, а его тут полузащитником назвали. Смех
Полузащитник это тот, кто половину работы выполняет в обороне, тот же Неймар в обороне пашет по полной программе. Нападающий это тот, кто делает забегания за спину защитникам и борется за мяч. Меси не делает ни того, ни другого, помоему он вообще не футболист, а просто цирковая обезьянка для накрутки ТТД в середине поля.
+3
-6
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REDDEVIL
Дэвиду давно пора на повышение
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Неймар вне конкуренции.
Пешему вообще нет места ни в какой нормальной симвосборной по спортивным показателям, а его тут полузащитником назвали. Смех
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Имя Фамилия
Неймар вне конкуренции.
+2
-7
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Игорь Климов
Лео Месси и в этом списке лучший!
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Blaumerc
Ответ Spiker1606
Месси везде просунут, хотя в этом списке его не должно быть.
Для особенных, чёрным по белому написано: лучшие, по средней оценке за матч. Здесь не выбирают по количеству забитых голов или ассистов.
И даже здесь Месси лучший.
А ты даже здесь просунул свой топорный хейт.
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Spiker1606
Ответ Великий Алонсо
Месси лучший с конца. Эталонный пешеход и пенальтист, с реализацией хуже чем у Заболотного.
Месси везде просунут, хотя в этом списке его не должно быть.
+3
-5
-2
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Dima
Ладно Мбаппе нет, но где же Террье?
0
0
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che kaif
Ответ Виктор Петров
Не могу понять почему ПСЖ не купит этого Джонатана Дэвида или Мартина террье
ПСЖ не бавария трансфер ради трансфера не делают если видят топ игрока в своей лиге))
+8
0
+8
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QWertY
Ответ Владимир Владимирович
А Мбаппа ?
вместо кого? Тут больше удивляет отсутствие Террье
+3
0
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ARIGAMI ARIGAMI
А где Мбаппе? Он оставался ради того, чтобы не попадать в рейтинг Лекип 🤣🤣
0
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Станислав Л
Ответ Великий Алонсо
Месси лучший с конца. Эталонный пешеход и пенальтист, с реализацией хуже чем у Заболотного.
0+0 в плейофф ЧМ, зато красивый
+4
0
+4
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