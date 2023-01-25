Месси, Неймар, Верратти, Кабелла, Дэвид – в сборной 1-й части сезона Лиги 1 от L’Equipe. У Лео – лучшая средняя оценка

Издание L’Equipe составило символическую сборную лучших игроков первой части сезона Лиги 1.

Выбор состава был основан на средней оценке игроков по итогам всех матчей первой половины сезона в чемпионате Франции. Команда выглядит следующим образом:

Вратарь: («Ланс») – 6,26;

Защитники: («Ланс») – 5,94, («Марсель») – 5,95, («Ланс») – 5,95, Исмаили дос («Лилль») – 5,73;

Полузащитники: Салис Абдул-Самед («Ланс») – 6, Марко Верратти («ПСЖ») – 6,19, Лионель Месси («ПСЖ») – 6,73, Реми Кабелла («Лилль») – 6,25, Неймар («ПСЖ») – 6,67;

Нападающий: Джонатан Дэвид («Лилль») – 5,89.