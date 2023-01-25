Месси, Неймар, Верратти, Кабелла, Дэвид – в сборной 1-й части сезона Лиги 1 от L’Equipe. У Лео – лучшая средняя оценка
Издание L’Equipe составило символическую сборную лучших игроков первой части сезона Лиги 1.
Выбор состава был основан на средней оценке игроков по итогам всех матчей первой половины сезона в чемпионате Франции. Команда выглядит следующим образом:
Вратарь: Брис Самба («Ланс») – 6,26;
Защитники: Пшемыслав Франковски («Ланс») – 5,94, Шансель Мбемба («Марсель») – 5,95, Кевин Данзо («Ланс») – 5,95, Исмаили дос Сантос («Лилль») – 5,73;
Полузащитники: Салис Абдул-Самед («Ланс») – 6, Марко Верратти («ПСЖ») – 6,19, Лионель Месси («ПСЖ») – 6,73, Реми Кабелла («Лилль») – 6,25, Неймар («ПСЖ») – 6,67;
Нападающий: Джонатан Дэвид («Лилль») – 5,89.
Лео Месси был признан лучшим игроком 2022 года по версии журнала World Soccer.
Это рекордный - 6 раз, гений!
Они заставили Лигу 1 поставить Лео лучшие оценки.
Так примерно воспринимает мир идиот.
Надеюсь вы не идиоты.
И даже здесь Месси лучший.
А ты даже здесь просунул свой топорный хейт.