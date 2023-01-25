«Милан» не выигрывает 5 матчей подряд, разница голов на отрезке – 4:12

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

«Милан» разгромно проиграл «Лацио» (0:4) в 19-м туре Серии А.

Безвыигрышная серия «россонери» во всех турнирах продлилась до 5 матчей (три поражения, две ничьих), разница голов на этом отрезке – 4:12.

На данный момент «Милан», действующий чемпион Италии, занимает в таблице 2-е место, отставая от «Наполи» на 12 очков.

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57 комментариев

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d.xoxlov
Ответ Е.Р.
а проблема в том, что твоя оценка не стоит ничего. а оценка правоохранителей и судей италии стоит. и они решили так, как решили.
Спасибо, что уточнил. Я-то уж было собирался в итальянскую прокуратуру писать.
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Lo Zio
Ответ Я Гражданин Мира
Я удивляюсь как вообще Милан с таким составом и с такой игрой находится на верху турнирной таблице!? Это команда в апл был бы 16 или 17 месте. Это и есть на данный момент уровень чемпионата Италии И ещё в прошлом году стал чемпионом. Я думаю даже такой тотенхем вынесут Милан в лиге чемпионов
Тебя не Вангой кличут?
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Lo Zio
Ответ Серый
Мда, на Де Кетеларе возлагали такие надежды, а он Диасу конкуренцию проигрывает.
Де Кетеларе безусловно талантливый, иначе бы не играл в таком клубе как Милан. Другое дело, что никак себя проявить не может. Оценивать его надо в следующем сезоне, этот можно списать на адаптацию.
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Dixon010
Ответ Mak Mak
Помню, как летом яростно минусовали людей, недоумевающих по поводу покупки Де Кетелара...
Помню как яростно ругали Леао, Тонали в их первый сезон в Милане.
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AC_Milan_7
Без Меньяна оборона дыра(
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Я Гражданин Мира
Вот данный момент уровень серии А
Команда 5 матчей проигрывает но тем не менее находится на втором месте.
Ну и отстаёт от первого места на 12 очков.
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nugoboss
А этот игрок Милана Леау, который говорили что круче чем Хвича Кварацхелиа, сказал бы что он вообще никакой, Хвича 100% лучше.
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nugoboss
Теперь точно можно сказать что Наполи будет чемпионом, просто конкуренты все обкакалс.
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Я Гражданин Мира
Ответ Mak Mak
Леао не выходил в старте, потому что старомодный осторожный Сантуш не уважает фланговых бегунков.
Уважаемый человек мой!!!!
Не вам ему совет давать!
Я и не говарю что он плохой игрок, проста он практически один получается.
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Кино Музыка
Все для Наполи. Странная ситуация, вместо борьбы все соперники вдруг посыпались.
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coimbra
Ответ Mak Mak
Помню, как летом яростно минусовали людей, недоумевающих по поводу покупки Де Кетелара...
Новый Кака
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Е.Р.
Ответ d.xoxlov
Даю, в чём проблема? Если ты видишь в магазине товар с просроченным сроком годности, ты профильного юриста ждёшь или сам сообразишь его не брать? Если ждёшь, то это – недееспособность, а с недееспособными общаются только через законного представителя.
а проблема в том, что твоя оценка не стоит ничего.
а оценка правоохранителей и судей италии стоит.
и они решили так, как решили.
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Mak Mak
Ответ Я Гражданин Мира
Это я знаю Это ещё не о чём не говорить И тем не менее он не выходил в старте за сб Португалии. В своё время неймар был дороже наверно чем вся лига один. И как вы знаете нол победа влиге чемпионов.
Леао не выходил в старте, потому что старомодный осторожный Сантуш не уважает фланговых бегунков.
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coimbra
Ответ Серый
Мда, на Де Кетеларе возлагали такие надежды, а он Диасу конкуренцию проигрывает.
Новый Кака ))
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Great ManUtd
А что вы хотели с составом уровня Борнмута? Это ещё Серия А так ослабла, что такой Милан умудрился стать чемпионом и идёт на втором месте.
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Захар Кривостоев
Ответ adamxx
Вчера ставку Милан запорол. Хотя бы 2-0 проиграл что ли... Куда это годится так проигрывать?
Мамкины ставочники должны страдать.
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d.xoxlov
Ответ Е.Р.
вот ты не профильный юрист, а тем не менее оценки даешь пинамонти за 20 продан если что))
Даю, в чём проблема?
Если ты видишь в магазине товар с просроченным сроком годности, ты профильного юриста ждёшь или сам сообразишь его не брать?
Если ждёшь, то это – недееспособность, а с недееспособными общаются только через законного представителя.
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Я Гражданин Мира
Ответ problemzz9
У Леао 8 5 в сезоне, он уступает только 2 игрокам в лиге по системе гол пас. В какой каждой команде? Какие 22 звезды?) Ни в одной команде мира такого нет, какие звезды в Наполи который доминирует в этом сезоне? Хвича, который пол года назад был ноунеймом на европейской арене и Осимхен который вышел на новый уровень только в этом сезоне и в целом в серии А не так много звезд играют в топ клубах, по сравнению с АПЛ и ла лигой, так как чемпионат уже какой год в кризисе, так что на этом фоне у Милана отличный состав, благодря чему и взяли скуддето в прошлом сезоне
Как Лацио вчера и не так давно интер уничтожили милан, я бы не сказал что у милана отличный состав.
А если был не отличный, я даже не представляю что был бы с Миланом
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whereissuso
Ответ LideR-LegeNda
Спад ожидаем, не один трансфер не оправдал себя в летнее трансферное окно а в это ТО даже и мыслей кого то покупать у руководства не было, сменщика для Меньяна нет ( по прошлому сезону могли выводы сделать что нужно более надежный сменщик ) плюс свою роль сыграла смена руководства, видимо от них нет никакой особой поддержки для клуба.. Жаль что когда клуб выходит из долговой ямы , нет достойной поддержки чтоб стабильно продолжал клуб развиваться.. к ЛЧ подходим в очень плохой форме , в итоге останется только то чтоб бороться за топ 4..
что все заладили про смену руководства? Политика от смены не изменилась, клуб уже четвертый год как был на самообеспечении, так и остается. Внутренние какие-то аспекты может и изменились, но с финансами все по прежнему
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Е.Р.
Ответ d.xoxlov
Нет, там был офигеннейший спортивный профит. Где они сейчас, кстати, что аж целых 20 млн стоили? Спроси профильного юриста, может он правовую оценку даже даст.
вот ты не профильный юрист, а тем не менее оценки даешь
пинамонти за 20 продан если что))
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Российский пользователь
Во всем Дзюба виноват, много запросил и его не взяли в Милан
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d.xoxlov
Ответ Е.Р.
аааа...тебе просто очевидно. так бы сразу и сказал. а я уж подумал, что ты знакомился с материалами уголовного дела, дал им правовую оценку, т.к. ты юрист в этой области права, и теперь такие вещи заявляешь. а тебе же просто очевидно.
Нет, там был офигеннейший спортивный профит. Где они сейчас, кстати, что аж целых 20 млн стоили? Спроси профильного юриста, может он правовую оценку даже даст.
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Я Гражданин Мира
Ответ problemzz9
У Леао 8 5 в сезоне, он уступает только 2 игрокам в лиге по системе гол пас. В какой каждой команде? Какие 22 звезды?) Ни в одной команде мира такого нет, какие звезды в Наполи который доминирует в этом сезоне? Хвича, который пол года назад был ноунеймом на европейской арене и Осимхен который вышел на новый уровень только в этом сезоне и в целом в серии А не так много звезд играют в топ клубах, по сравнению с АПЛ и ла лигой, так как чемпионат уже какой год в кризисе, так что на этом фоне у Милана отличный состав, благодря чему и взяли скуддето в прошлом сезоне
Вот это Наполи в увидим в лиге чемпионов.
Вот открытая арена, выйди и покажи себя.
Милан в прошлом году показал себя с другой стороны, а в этом посмотрим.
Так что всё видно будет в весной, кто на что
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Mak Mak
Ответ Милчик
Наполи и Спалетти, уже много раз показывали, что в любой момент может пойти все в тар-тарары
Да, но тем, кто собираются в погоню, самим нужна игра и стабильность. Но одни сами летят "в тар-тарары" из=за короткой скамейки, другие дома очки середнякам раздают, а третьи получают -15 очков.

Я - за "Милан", но если не они, то пусть будет "Наполи", заслужили, рвут всех в Италии и Европе.
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Я Гражданин Мира
Ответ Mak Mak
Стоимость составов середняков серии А примерно равна стоимости одного Леао.
Это я знаю
Это ещё не о чём не говорить
И тем не менее он не выходил в старте за сб Португалии.
В своё время неймар был дороже наверно чем вся лига один.
И как вы знаете нол победа влиге чемпионов.
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