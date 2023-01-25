«Милан» не выигрывает 5 матчей подряд, разница голов на отрезке – 4:12

« » разгромно проиграл «Лацио» (0:4) в 19-м туре Серии А.

Безвыигрышная серия «россонери» во всех турнирах продлилась до 5 матчей (три поражения, две ничьих), разница голов на этом отрезке – 4:12.

На данный момент «Милан», действующий чемпион Италии, занимает в таблице 2-е место, отставая от «Наполи» на 12 очков.