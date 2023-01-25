«Милан» не выигрывает 5 матчей подряд, разница голов на отрезке – 4:12
«Милан» разгромно проиграл «Лацио» (0:4) в 19-м туре Серии А.
Безвыигрышная серия «россонери» во всех турнирах продлилась до 5 матчей (три поражения, две ничьих), разница голов на этом отрезке – 4:12.
На данный момент «Милан», действующий чемпион Италии, занимает в таблице 2-е место, отставая от «Наполи» на 12 очков.
Команда 5 матчей проигрывает но тем не менее находится на втором месте.
Ну и отстаёт от первого места на 12 очков.
Не вам ему совет давать!
Я и не говарю что он плохой игрок, проста он практически один получается.
а оценка правоохранителей и судей италии стоит.
и они решили так, как решили.
Если ты видишь в магазине товар с просроченным сроком годности, ты профильного юриста ждёшь или сам сообразишь его не брать?
Если ждёшь, то это – недееспособность, а с недееспособными общаются только через законного представителя.
А если был не отличный, я даже не представляю что был бы с Миланом
пинамонти за 20 продан если что))
Вот открытая арена, выйди и покажи себя.
Милан в прошлом году показал себя с другой стороны, а в этом посмотрим.
Так что всё видно будет в весной, кто на что
Я - за "Милан", но если не они, то пусть будет "Наполи", заслужили, рвут всех в Италии и Европе.
Это ещё не о чём не говорить
И тем не менее он не выходил в старте за сб Португалии.
В своё время неймар был дороже наверно чем вся лига один.
И как вы знаете нол победа влиге чемпионов.