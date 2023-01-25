Пиоли после 0:4 от «Лацио»: «Многие аспекты не работают: ментальные, тактические. За последние 2,5 недели мы не привезли домой ни результатов, ни хорошей игры»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении от «Лацио».
«Россонери» проиграли матч 19-го тура Серии А со счетом 0:4.
– Что пошло не так?
– Многие аспекты не работают: ментальные, тактические... Я нахожусь здесь и говорю с вами, потому что я должен это делать. В противном случае мы бы стали молчать и, конечно, работать лучше.
– Это худший момент эпохи Пиоли?
– Это щекотливый момент. За последние две с половиной недели мы не привезли домой ни результатов, ни хорошей игры, и ясно, что мы все должны выступать лучше.
– О чем вы больше всего беспокоитесь?
– Это не так просто сказать. Дела у нас идут не очень хорошо. Сегодня мы создавали опасные ситуации. Проблема заключается в том, что нам нужна более четкая коммуникация между игроками, когда у нас есть мяч.
Я знаю только один способ совершенствоваться: работать. Это ситуации, которые повторялись на протяжении нескольких игр и над которыми мы должны хорошо поработать, потому что продолжать совершать эти ошибки означает усложнять игру тактически и ментально. Все это приводит к негативным результатам, – сказал Пиоли.
Так что да, ты глупый, потому что обращаешь внимание на неважные вещи, вместо чтобы зреть в суть - состав Милана хорош на фоне конкурентов в Италии, деньги руководство тратит и уж точно не в Кардинале проблема, что Томори с Калулу за полсезона превратились из самой надежной пары защитников Италии в 2 клоунов, Тонали с Беннасером постоянно бросают позицию, Жиру психует, а ШДК не знает, что ему делать на поле
Это всего лишь агрегатор, но если ты чего-то там по нему судишь. То объясню хотя бы как он работает, раз сам настолько плох.
Юве взял бесплатно Погба и Ди Мария( при этом эти сделки естественно не бесплатны, что уже больше всего нашего ТО), насыпав им подписной бонус и зп по 6,5( это одни из крупнейших зп в Сериале, купил Бремера за 42, опять же Рома выписала Дибала контракт на 50!! млн( грязными) на 5 лет, чего Милан не может себе позволить, где звезды Беннасер и Тео получили 4 и 4,5 в год соотвественно, учитывая бонусы ).
у Наполи плюс только лишь де-юре, это как выкуп Замбо - Ангисса пошёл в это ТО, хотя он играет второй год. по одной простой причине продажи там учитываются стразу(Кулибали и Фабиан Руис) а вот Ндомбеле выкуп которого за 30, Симеоне за 12 и Распадори за 30 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ в 24 году, там учтена только их аренда 5+3+500 тыщ, почему ты об этом не написал умник, что 70 млн Наполи обязан будет отвалить летом этого года, за трансферы прошлого или так удобнее просто? авось кто-то эту чушь схавает. якобы Милан потратил больше кого-то. Милан не мог и не может брать в аренды с обязательством выкупа 30-35 млн. Ты прикидываешься или реально не понимаешь, что так же взять и заплатить за Распадори 5 млн, чтобы выкупить его ОБЯЗАТЕЛЬНО за 30 Милан чисто теоретически не может, потому что так решили ВЛАДЕЛЬЦЫ. Поэтому даже выкуп Тонали выбивали скидку, Мессиас вообще за 4 млн вышел с ареолой, кстати его и Флоренци учли так же в это ТО, ты об этом написал? Дать зп как Лукаку Милан не может, будь-то это хоть новый Месси или Роналду. «Потратил Милан больше всех ... »
На будущее, если используешь данные какого-то портала и тем более используешь их как довод - научись им пользоваться, хотя естественно ты знаешь, что такое подписной бонус, что такое аренда с обязательством выкупа и просто прикидываешься школьницей чтобы выставить плохими Пиоли и Мальдини, а Милан шейхами, и выглядит это смешно.
про продление Кардинале контрактов Мальдини и Массары длившееся 1,5 месяцев ты тоже решил опустить, как и упущенного из-за этого Ботмана.
пс. Середняк из сосьедада, опорник из Эмполи и «игрок ротации Лилля» обошлись в 23млн, 17 млн и 30 млн + 5 бонусы + Тьяго Джало оценённый Лилем в 5 ( посчитаю за тебя 40, Леау обошёлся в 40млн и уже был талантом ) и это были не аренды, Эллиот как раз тратил. Полноценные трансферы. То есть при Эллиот мы могли себе позволить Томори, Леау, дать 6+1 Златану.
ппс. Переходить на личности не стоило.
Всего хорошего ☺️
Согласно трансфермаркту Милан летом нетто потратил 35 миллионов. Никто не потратил больше - у Интера -31, у Юве +2, у Лацио -3, у Наполи +12. Твои претензии просто неадекватны. Милан и в прошлом и в этом потратил на рынке больше своих конкурентов.
А когда когда ты сравниваешь Арсенал, который играет в АПЛ, где Вест Хэм и Эвертон тратят больше денег, чем все итальянские клубы вместе взятые, с Миланом, который играет в Серии А с другими ценами и другими возможностями конкурентов, это вызывает лишь смех, как ты можешь быть таким глупым
– Это щекотливый момент. За последние две с половиной недели мы не привезли домой ни результатов, ни хорошей игры, и ясно, что мы все должны выступать лучше..."
Ну, что тут непонятного, мистер Пиоли?? Парни банально устали после ЧМ, растеряли форму! У многих выступить на ЧМ- это главная цель в карьере была, а дальше хоть трава не расти! Все равно в зоне ЛЧ будете, никуда не денетесь!
Плюс добавил бы следующие факторы. На воротах игрок, который вообще не прыгает и не падает, статичный как робот.
Про уход Кессье, Ибры, старение Жиру и сильное падение уровня Калабрии было известно очень давно, можно было загодя принимать решения. Но руководство не имело ни средств ни талантливых скаутов. Взяли что на поверхности было, а всплывает как известно отнюдь не золото.
«Милан получил летом 50 лямов на трансферы, вбухал 70% бюджета в одного Кетеларе...и это явно не претензия к новому владельцу»
серьезно ? серьезно, 50 лямов получил? ты что школьник? Думаешь Де Кетеларе одним траншем купили ? 🤨 Милан летом потратил 25 млн! по информации calcio e finanza. Какого черта это не вина владельца? Чемпион своей страны потратил 25 млн выйдя в лч. Селтик с Рейнджерс на таком уровне усиливались, Бернли и Шеффилд в Чемпионшипе. Из-за потолка зп, установленного отнюдь не Мальдини, он оч хотел Дибала. Мы даже свободных агентов типа Ди Марии, Погба, того же Дибала и дешёвых типа Зиеша не можем подписывать, потому что хотят 5+ личку. Асенсио мог бы быть, но просил 6. Ладно, допустим 50 млн получил Мальдини, как можно на 50 млн заменить Златана, Романьоли, Кьера, Кессье, найти апз + вечно проблемный правый фланг, а осенью стало понятно что на 4+ месяца выбыл Меньян. Только поэтому Паоло и брал супер универсального как казалось Де Кетеларе, чтоб и на фланге и в апз и может Жиру подменить, не вышло ни где. Не думаю, что он лично его выбирал. А Пиоли должен по твоим словам лишившись 3 ключевых игроков и получив вместо Златана - Ориги, вместо Кессье - Побега/Вранкса, хз что хуже, и без вратаря, на фоне усилившихся всех как минимум повторить результат( что он кстати пока почти делает, 3 очка от прошлогоднего результата разница ) это Наполи идёт в совершено другом темпе.
Только в Интер пришли Лукаку, Аслани, Белланова, Ачерби, Онана, не ахти, но на лавку сойдёт плюс выкупили Корреа и Гозенса.
В Рому( не попавшую в лч) завезли Дибалу, Вейналдума, Матича, Челика, Белотти
В Аталанту Демирала, Лукмана, Хойлунда, Сопи и Эдерсона
и тд. Про на неаполь с распадори, симеоне, кимом, квичой, ндомбеле, оливейрой, сиригу, эстигором и выкупом замбо-ангисса есть смысл рассказывать.
А в Милан:
в аренды «урвали» бистов
Вранкса
Деста
Купили Де Кетеларе Тшау
бесплатно Ориги
Из аренды Побега
Это даже на бумаге кроме на тот момент Де Кетеларе выглядит самым унылым набором. А это чемпион страны! Как это владельцы не виноваты? Кто тянул с продлением Мальдини и Массары 1,5 месяца? Из-за кого упущен Ботман?
Винить Пиоли может только профан. Ни одной опции в атаке кроме мертвого после ЧМ жиру, ни одной в апз кроме нестабильного Браима, сейчас хоть Крунич вернётся. Вообще ни одной справа. Мессиас сгодился бы 2/3 опцией, на последние 10 мин, но не стартером Милана, он был звездой Кротоне. Это тоже Пиоли виноват?
пс. Артета, лол. Если бы ленину так же купили Эдегора за 40, Жезуса за 50, Фабиу Виейра за 35 Троссарда за 30 - он бы снес Сериал. А с составом АСМ, Артета бы с борнмутами и эвертоном боролся бы.
Просто состав Милана меняется, а тренер воспроизводит ту же самую модель, что с Хаканом и Кессье. А Тонали - не Кессье и никогда им не будет. Кетеларе не Хакан, Кетеларе нужно пространство и куда более хитрая игра, чем 1 в 1, как у Леау. Нужны новые идеи, потому что старые уже разобрали соперники. В футболе если не эволюционируешь, то проигрываешь. Моуриньо с Аллегри подтвердят.
А тренер - Пиоли. Фанаты Интера, Лацио и Фиорентину все про него расскажут. У него получилось в прошлых 2 сезонах, так бывает иногда, а теперь он возвращается к своему среднему уровня тренера на полгода. И Златана же нет, чтоб дать лысому подзатыльника и приказать тренировать лучше. Помню, когда у Милана в апреле была форма плохая, ничьи с Удинезе и кем-то еще, там именно Златан всех настраивал на скудетто.
Газидис еще ушел, вся спортивная часть видимо перешла к Мальдини. Ну и профессиональная легенда клуба (но не профессиональный футбольный менеджер) принял несколько плохих решений, что и следовало ожидать. Короче, как всегда, у кризиса много отцов, мое мнение такое - вместо Пиоли искать к лету нового тренера, европейского, хитрого, типа Артеты, над Мальдини поставить чела типа Газидиса, чтоб фильтровал амбиции великого кэп. И будет все норм
Пиоли минимально виноват в результатах последнего месяца
Что сказать, перемены в мировоззрениях пошли на пользу. И это кстати стоит 4 ляма чистыми в год