Пиоли после 0:4 от «Лацио»: «Многие аспекты не работают: ментальные, тактические. За последние 2,5 недели мы не привезли домой ни результатов, ни хорошей игры»

Главный тренер « » высказался о поражении от « ».

«Россонери» проиграли матч 19-го тура Серии А со счетом 0:4.

– Что пошло не так?

– Многие аспекты не работают: ментальные, тактические... Я нахожусь здесь и говорю с вами, потому что я должен это делать. В противном случае мы бы стали молчать и, конечно, работать лучше.

– Это худший момент эпохи Пиоли?

– Это щекотливый момент. За последние две с половиной недели мы не привезли домой ни результатов, ни хорошей игры, и ясно, что мы все должны выступать лучше.

– О чем вы больше всего беспокоитесь?

– Это не так просто сказать. Дела у нас идут не очень хорошо. Сегодня мы создавали опасные ситуации. Проблема заключается в том, что нам нужна более четкая коммуникация между игроками, когда у нас есть мяч.

Я знаю только один способ совершенствоваться: работать. Это ситуации, которые повторялись на протяжении нескольких игр и над которыми мы должны хорошо поработать, потому что продолжать совершать эти ошибки означает усложнять игру тактически и ментально. Все это приводит к негативным результатам, – сказал Пиоли.