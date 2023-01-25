Хау об 1:0 с «Саутгемптоном»: «Ньюкасл» сделал лишь полдела, еще ничего не ясно»

оценил победу «Ньюкасла» над « » (1:0).

Команды встречались в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Тяжелый матч, у обеих команд были моменты, чтобы победить, но мы знаем, что сделано лишь полдела.

Мы создавали моменты, но до гола реализация хромала. Мы хорошо оборонялись, Ник [ ] вновь совершал крутые сэйвы, два из них были крайне важными.

Мы довольны победой, мы добились своего, но 1:0 – скользкий счет, еще ничего не ясно», – сказал главный тренер « ».