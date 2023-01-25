Хау об 1:0 с «Саутгемптоном»: «Ньюкасл» сделал лишь полдела, еще ничего не ясно»
Эдди Хау оценил победу «Ньюкасла» над «Саутгемптоном» (1:0).
Команды встречались в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
«Тяжелый матч, у обеих команд были моменты, чтобы победить, но мы знаем, что сделано лишь полдела.
Мы создавали моменты, но до гола реализация хромала. Мы хорошо оборонялись, Ник [Поуп] вновь совершал крутые сэйвы, два из них были крайне важными.
Мы довольны победой, мы добились своего, но 1:0 – скользкий счет, еще ничего не ясно», – сказал главный тренер «Ньюкасла».
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