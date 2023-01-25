Хау об 1:0 с «Саутгемптоном»: «Ньюкасл» сделал лишь полдела, еще ничего не ясно»

Теги Ньюкасл Кубок английской лиги Саутгемптон Эдди Хау Ник Поуп Футбол

Эдди Хау оценил победу «Ньюкасла» над «Саутгемптоном» (1:0).

Команды встречались в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Тяжелый матч, у обеих команд были моменты, чтобы победить, но мы знаем, что сделано лишь полдела.

Мы создавали моменты, но до гола реализация хромала. Мы хорошо оборонялись, Ник [Поуп] вновь совершал крутые сэйвы, два из них были крайне важными.

Мы довольны победой, мы добились своего, но 1:0 – скользкий счет, еще ничего не ясно», – сказал главный тренер «Ньюкасла».

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2 комментария

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Чёрный тюльпан
Ответ Marcus-light
Просто чудесно, что в воротах сборной стоит вратарь последней команды лиги, в то время как из первой и третьей сидят в запасе.
Может по тому, что главный тренер верит во вратаря из последней команды АПЛ? Не нужно искать какую-то логику, основанную на выступлении в чемпионате за конкретную команду. Главный тренер отвечает за результат, он всегда будет ставить тех, в ком уверен, даже если человек играет уже чуть ли не в полупрофессиональном футболе. Пикфорд и Магуайр в сборной не косячат, они проверены Саутгейтом не одним международным форумом, о чём вообще речь? В своё время Де Хеа встал в ворота сборной Испании и прославился, как отменная дырка. Почему такого же может не случиться с Поупом или Рамсдейлом? Вот когда всеобщие претензии по игре будут к Пикфорду, тогда политик Гарет и заменит его кем-то из названных выше персонажей, но пока его действия не вызывают стабильных результативных ошибок, то тренер ничего не будет менять в отлаженном механизме. Ведь Англия сливает в ключевых стадиях явно не из-за вратаря или одного ЦЗ. Обычно это чисто тренерские поражения, которые упёрты в тактику.
+7
-1
+6
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Marcus-light
Просто чудесно, что в воротах сборной стоит вратарь последней команды лиги, в то время как из первой и третьей сидят в запасе.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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