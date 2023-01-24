Спонсор «Аль-Насра»: «Роналду – кумир как спортсмен и как личность. Он пример преодоления трудностей, поэтому был выбран своего рода послом Саудовской Аравии»

Теги Криштиану Роналду бизнес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Главный спонсор «Аль-Насра» высказался о важности прихода Криштиану Роналду в саудовский клуб.

Титульным спонсором новой команды португальца является компания Shurfah – консорциум с государственным и частным капиталом, в основном занимающийся недвижимостью.

«Саудовская Аравия меняется и хочет показать это. Главный аргумент – улучшение качества жизни. Основу в этом играет спорт. Для этого в спорт планируется вложить 700 миллионов евро.

Частью стратегии является привлечение [известных] личностей, а Криштиану Роналду – кумир как спортсмен и как личность. Это плюс для страны и для арабского спорта.

Роналду – пример преодоления трудностей, и именно поэтому он был выбран в качестве своего рода посла королевства. Будущее спорта в Саудовской Аравии видится великолепным», – сказал представитель Shurfah.

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12 комментариев

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5hxrb7mywu
Ответ Совесть Черданцева
Спонсор - компания Декарда Шоу.
Какой Шоу америкосы Саудовской Аравии должны столько сколько у них нет.Самая богатая страна в мире может купить хоть 100 ПСЖ
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Lionel Andres Messi 10
...Саудовская Аравия меняется и хочет показать это. Главный аргумент – улучшение качества жизни. Основу в этом играет спорт. Для этого в спорт планируется вложить 700 миллионов евро...
__
Россия меняется и хочет показать это. Главный аргумент – увеличение территории страны. Основу в этом играют вооружённые силы. Для этого в войска были мобилизованы 300 тысяч человек.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Если спонсор Аль Насра не будет радоваться редким голам принцессы, как Спартак Гогниев. Все поймем)
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Sevuska
А вот и адвокат Месси - Климов подъехал .
Он знает всё про Саудовскую Аравию и их футбольные перспективы 😆😆
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Игорь Климов
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Кринжу7 сфальсифицируют его прошлое)
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Совесть Черданцева
Спонсор - компания Декарда Шоу.
+4
-2
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QWertY
Комментарий удален
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Natan Pilkin
Роналду – действительно кумир как спортсмен, а для кого-то и как личность. Он действительно пример преодоления трудностей, образцовый атлет и великий спортсмен.

Но своего рода послом Саудовской Аравии он был выбран не поэтому, а потому что он не смог найти себе клуб в Европе.
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GuruFutbola
Ответ Назар Игорь
Вот пример необъективности. Если бы Роналду играл в любимой тобою Барсе ты бы его считал кумиром. Что, не так?
Нет, считал бы его замыкателем у штанги и лучшим пенальтистом как и все адекватные болельщики клубов, в которых он играл)
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Назар Игорь
Ответ GuruFutbola
Как личность кумир восьмиклассниц и людей с айкью ниже 90
Вот пример необъективности. Если бы Роналду играл в любимой тобою Барсе ты бы его считал кумиром. Что, не так?
+1
-3
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GuruFutbola
Ответ Давид Agabekyan
Критерии по себе строил?
Нет, благо меня Бог не обделил интеллектом)
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Давид Agabekyan
Ответ GuruFutbola
Как личность кумир восьмиклассниц и людей с айкью ниже 90
Критерии по себе строил?
+5
-5
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GuruFutbola
Как личность кумир восьмиклассниц и людей с айкью ниже 90
+6
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-1
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