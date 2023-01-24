Спонсор «Аль-Насра»: «Роналду – кумир как спортсмен и как личность. Он пример преодоления трудностей, поэтому был выбран своего рода послом Саудовской Аравии»

Главный спонсор « » высказался о важности прихода в саудовский клуб.

Титульным спонсором новой команды португальца является компания Shurfah – консорциум с государственным и частным капиталом, в основном занимающийся недвижимостью.

«Саудовская Аравия меняется и хочет показать это. Главный аргумент – улучшение качества жизни. Основу в этом играет спорт. Для этого в спорт планируется вложить 700 миллионов евро.

Частью стратегии является привлечение [известных] личностей, а Криштиану Роналду – кумир как спортсмен и как личность. Это плюс для страны и для арабского спорта.

Роналду – пример преодоления трудностей, и именно поэтому он был выбран в качестве своего рода посла королевства. Будущее спорта в Саудовской Аравии видится великолепным», – сказал представитель Shurfah.