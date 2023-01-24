Спонсор «Аль-Насра»: «Роналду – кумир как спортсмен и как личность. Он пример преодоления трудностей, поэтому был выбран своего рода послом Саудовской Аравии»
Главный спонсор «Аль-Насра» высказался о важности прихода Криштиану Роналду в саудовский клуб.
Титульным спонсором новой команды португальца является компания Shurfah – консорциум с государственным и частным капиталом, в основном занимающийся недвижимостью.
«Саудовская Аравия меняется и хочет показать это. Главный аргумент – улучшение качества жизни. Основу в этом играет спорт. Для этого в спорт планируется вложить 700 миллионов евро.
Частью стратегии является привлечение [известных] личностей, а Криштиану Роналду – кумир как спортсмен и как личность. Это плюс для страны и для арабского спорта.
Роналду – пример преодоления трудностей, и именно поэтому он был выбран в качестве своего рода посла королевства. Будущее спорта в Саудовской Аравии видится великолепным», – сказал представитель Shurfah.
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Россия меняется и хочет показать это. Главный аргумент – увеличение территории страны. Основу в этом играют вооружённые силы. Для этого в войска были мобилизованы 300 тысяч человек.
Он знает всё про Саудовскую Аравию и их футбольные перспективы 😆😆
Но своего рода послом Саудовской Аравии он был выбран не поэтому, а потому что он не смог найти себе клуб в Европе.