Где смотреть Марсель – Монако, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 28 января

Теги Марсель Монако лига 1 Франция Александр Головин Футбол

В субботу, 28 января, сыграют Марсель и Монако в 20 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.

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  • Игра пройдет на стадионе «Оранж Велодром».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Марсель: все новости

Монако: все новости

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Прогноз на матч Марсель – Монако

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