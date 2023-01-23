«Семаку пора менять клуб. Он может тренировать в любой европейской лиге, топ-5 в том числе». Канчельскис о тренере «Зенита»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис предлагает Сергею Семаку потренировать за пределами России.

– Какому российскому тренеру пора сменить РПЛ на Европу?

– Думаю, Семаку. Ему пора уже менять клуб, ха-ха! Сергей Богданович всего добился с «Зенитом».

Хочется посмотреть, как он будет работать за рубежом. Но я не президент футбольных команд и так сразу не скажу, в каком чемпионате его вижу.

Он может тренировать в любой европейской лиге, топ-5 в том числе. Пожелаю Семаку только удачи и счастья! – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

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70 комментариев

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theDoctor
Ответ Адепт Суперлиги
Вы серьезно думаете, что Семак со своим менталитетом и тактическим мастерством сможет хотя как-то блеснуть в "условном" фейенорде или в лучшем случае рб Лейпциге? Семак исключительно внутрироссийского рынка тренер, у которого совсем опыта и следовательно понимания того, как играть против евротопов. По мне так в Европу если и ехать, то тренеру с идеями, у которого есть ещё запал и желание чему-то учиться, совершенствоваться, менять привычный подход и ритм управления командой.
А чего нет-то? Всякие Грасии да Шварцы там блистали, нифига не добившись в РПЛ, а Сэм тут все рекорды бьет. Что за пиетет перед Европой, будто там одни Гвардиолы работают? Английские физруки одни чего стоят, и ничего - работают себе, и новые команды находят.

Семак опытный тренер, работавший с реально топовыми Спалетти и Капелло, выводил в ЕК Уфу, выиграл все в РПЛ. Показал что умеет формировать состав, держать команду под контролем, подбирать себе тренерский штаб.
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Адепт Суперлиги
Ответ theDoctor
И какая разница? Блин, вы так говорите будто в Европе что-то сильно отличается. Футбик везде одинаковый сейчас. Тренеры оттуда даже в РПЛ-то не всегда успешны, и стабильно выгребают от местных. И всяких профнепригодных лохов там полно работают/работали главными. С чего вообще считать что вот Семак там не сможет?
Вы серьезно думаете, что Семак со своим менталитетом и тактическим мастерством сможет хотя как-то блеснуть в "условном" фейенорде или в лучшем случае рб Лейпциге? Семак исключительно внутрироссийского рынка тренер, у которого совсем опыта и следовательно понимания того, как играть против евротопов. По мне так в Европу если и ехать, то тренеру с идеями, у которого есть ещё запал и желание чему-то учиться, совершенствоваться, менять привычный подход и ритм управления командой.
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Александр Коноваленко
Какая Европа? Бабки решают всё..
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Shinco
Ответ Санитар-волк
Семак хорошо обыгрывает команды, у которых ресурс в разы меньше, и валится в Европе. Как тренер он на "тройку", а то и с минусом.
А ничего, то что он Уфу вывел в ЛЕ?!
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УбивеЦ
Ответ Двойка Бубнова
В Уфе вон как посыпался, аж до самых еврокубков. Там газпром или админресурс помогли? Или может оба?
Да хорош уже Уфой прекрываться😂😂😂 там Гончаренко работу наладил, он на все готовое пришел
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Loko
Слуцкий пробовал покорить Европу......
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theDoctor
Ответ jeckk
Дешевых? В 1/8 вышли Брюгге (любимый Зенитом), Айнтрахт, Лейпциг и Порту. А у них составы дешевле раза в два.
Лепциг стоит 500 лямов, Порту - 270, Айнтрахт - 270, Брюгге - 180, Зенит - 150.
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Санитар-волк
Семак хорошо обыгрывает команды, у которых ресурс в разы меньше, и валится в Европе. Как тренер он на "тройку", а то и с минусом.
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вовочка6762
Ответ Михаил Хромаков
Никуда он не пойдет, ему и в России хорошо. А то это ведь надо адаптироваться, иностранные языки учить. Игроком Семак за рубежом не очень то закрепился, а тренером в разы сложнее
Да он уже все показал в Европе какой из него тренер !
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вовочка6762
Канчельскис издевается ....
Семак без Газпрома ноль без палочки !
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Олимпионик
Теперь понятно, кто Канчельскису, как и Мостовому заказывает набросы.
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Valentin Kompaneytsev
У него, как у тренера всё прекрасно. Зачем ему отказываться от хорошего, в поисках лучшего. И не
факт, что он найдёт это лучшее. От добра - добра не ищут.
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theDoctor
Ответ jeckk
Дешевых? В 1/8 вышли Брюгге (любимый Зенитом), Айнтрахт, Лейпциг и Порту. А у них составы дешевле раза в два.
Ахахах
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theDoctor
Ответ Адепт Суперлиги
в зените был помощником, а мы про Европу говорим
И какая разница? Блин, вы так говорите будто в Европе что-то сильно отличается. Футбик везде одинаковый сейчас. Тренеры оттуда даже в РПЛ-то не всегда успешны, и стабильно выгребают от местных. И всяких профнепригодных лохов там полно работают/работали главными. С чего вообще считать что вот Семак там не сможет?
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Михаил Хромаков
Никуда он не пойдет, ему и в России хорошо. А то это ведь надо адаптироваться, иностранные языки учить. Игроком Семак за рубежом не очень то закрепился, а тренером в разы сложнее
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Адепт Суперлиги
Ответ theDoctor
Он был помощником у Спалетти, Капелло, Боаша - мало?)
в зените был помощником, а мы про Европу говорим
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Pushkin Sasha
В Италии с её коррупцией и постоянными скандалами такие как Семак действительно востребованы. Сережа умеет молчать. При нечистом на руку руководстве клуба это важно. В Италии это называют omertà.
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theDoctor
Ответ Адепт Суперлиги
амбиции хотя если Семак умный, он прекрасно понимает, что в Европе ловить ему нечего. Как минимум он должен несколько лет на стажировке в каком-нибудь приличном клубе, участвующем в еврокубках стабильно провести, но в текущих реалиях ему в этом нет никакого смысла
Он был помощником у Спалетти, Капелло, Боаша - мало?)
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ЗЕНИТ65
Ответ Конь Педаль
Семак без Газпрома? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Он и с самым дорогим (!!!!!!) составом тупит! По еврокубкам себя СТАБИЛЬНО в Европе показывал 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ! Интересно при Семаке кто то в цене из футболистов вырос или тоже как Малком, стабильно 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Как там ЦСКА в еврокубках играет?
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ЗЕНИТ65
Ответ Артур Филоненко
Ему бы на годик к Спаллетти в Наполи и можно смело затем браться тренировать какого-нибудь крепкого середника в Италии или Франции.
Он уже работал со Спаллетти в Зените.
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jeckk
Какой евроклуб?...Чего несёт...
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jeckk
Ответ Дмитрий9779
В РПЛ -чемпион!А в ЛЧ то у него один из самых дешёвых составов.Ты сам себя обманул.
Дешевых? В 1/8 вышли Брюгге (любимый Зенитом), Айнтрахт, Лейпциг и Порту. А у них составы дешевле раза в два.
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Конь Педаль
Семак без Газпрома? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Он и с самым дорогим (!!!!!!) составом тупит! По еврокубкам себя СТАБИЛЬНО в Европе показывал 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ! Интересно при Семаке кто то в цене из футболистов вырос или тоже как Малком, стабильно 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Старый Сухи
Ответ Victor NT
Канчельскис в курсе, что праздники прошли и пора уже завязать с отмечанием спиртными напитками?
Это он уже к 1 апреля разминается.
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Артур Филоненко
Ему бы на годик к Спаллетти в Наполи и можно смело затем браться тренировать какого-нибудь крепкого середника в Италии или Франции.
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