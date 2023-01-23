«Семаку пора менять клуб. Он может тренировать в любой европейской лиге, топ-5 в том числе». Канчельскис о тренере «Зенита»
Андрей Канчельскис предлагает Сергею Семаку потренировать за пределами России.
– Какому российскому тренеру пора сменить РПЛ на Европу?
– Думаю, Семаку. Ему пора уже менять клуб, ха-ха! Сергей Богданович всего добился с «Зенитом».
Хочется посмотреть, как он будет работать за рубежом. Но я не президент футбольных команд и так сразу не скажу, в каком чемпионате его вижу.
Он может тренировать в любой европейской лиге, топ-5 в том числе. Пожелаю Семаку только удачи и счастья! – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».
Семак опытный тренер, работавший с реально топовыми Спалетти и Капелло, выводил в ЕК Уфу, выиграл все в РПЛ. Показал что умеет формировать состав, держать команду под контролем, подбирать себе тренерский штаб.
Семак без Газпрома ноль без палочки !
факт, что он найдёт это лучшее. От добра - добра не ищут.