«Семаку пора менять клуб. Он может тренировать в любой европейской лиге, топ-5 в том числе». Канчельскис о тренере «Зенита»

предлагает Сергею Семаку потренировать за пределами России.

– Какому российскому тренеру пора сменить на Европу?

– Думаю, Семаку. Ему пора уже менять клуб, ха-ха! Сергей Богданович всего добился с « ».

Хочется посмотреть, как он будет работать за рубежом. Но я не президент футбольных команд и так сразу не скажу, в каком чемпионате его вижу.

Он может тренировать в любой европейской лиге, топ-5 в том числе. Пожелаю Семаку только удачи и счастья! – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».