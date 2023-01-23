«Вместо «Челси» и «Юве» будут играть в Азии на искусственных полях. У наших клубов случится культурный шок». Форвард «Балтики» Барков, игравший в Таджикистане, о переходе в Азию
Форвард «Балтики» Дмитрий Барков высказался о переходе РФС в Азию.
Барков выступал за таджикистанский «Истиклол» с 2017 по 2018 год.
– Как относишься к идее перехода России в Азию?
– Не могу точно сказать, станет ли для нас это положительным шагом. Я бы рассматривал такой вариант, если бы нам точно сказали, что лет на 10 нас не допустят к турнирам в Европе.
Но в другом случае не уверен, что это поможет развитию наших клубов, которые еще недавно играли с «Челси» и «Ювентусом» и боролись за самые высокие места. 100%, что после игр с европейскими топами случится культурный шок.
Вместо этого будут играть в Азии на искусственных полях. С непривычки это очень опасно. Вот даже с Песьяковым мы вспомнили случай, который только сыграл в Таджикистане и сразу травмировался.
Если бы постоянно российские клубы играли в Азии, то у нас было бы очень много травм. Поэтому футбол был бы по качеству ниже от людей, которые в Европе на хорошем поле могли бы сыграть по-другому.
– Зрителям будет интересно следить за матчами российских клубов в азиатских турнирах?
– Местным болельщикам будет очень интересно увидеть «Зенит», «Спартак» и другие наши большие клубы в Азии. Для них это будет шоу, стадионы бы заполнялись в три раза больше, чем в чемпионате России.
А вот среди зрителей в России, думаю, мало бы кто смотрел за играми с азиатскими командами. У нас и РПЛ-то сейчас слабо смотрят после отъезда иностранцев, интерес падает. Но зато мы бы подарили сумасшедший ажиотаж своим участием для болельщиков из Азии, – сказал Барков.
Лучше нигде - главное что бы деньги не хилые шли.
А суровая будничная реальность несколько иная...
Клубам с более холодным климатом ,можно переходить в игру в манежах на искусственных полях.
Короче пусть хоть как то отрабатывают свои миллионы.Без Еврокубков и в ситуации когда зарубежные клубы массово отказываются играть с нашими,нужно расширять игровое пространство .Либо зимой проводить суперлигу с Сербскими и Беларускими клубами.
На данном этапе при закрытом гештальте,деньги просто выбрасывают в колодец ничего не делая.А эти ещё и отдыхают 3 месяца.
У нас чемпионами становились и в залах.