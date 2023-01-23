«Вместо «Челси» и «Юве» будут играть в Азии на искусственных полях. У наших клубов случится культурный шок». Форвард «Балтики» Барков, игравший в Таджикистане, о переходе в Азию

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Балтика Азиатская футбольная конфедерация высшая лига Таджикистан Истиклол Дмитрий Барков Футбол

Форвард «Балтики» Дмитрий Барков высказался о переходе РФС в Азию.

Барков выступал за таджикистанский «Истиклол» с 2017 по 2018 год.

– Как относишься к идее перехода России в Азию?

– Не могу точно сказать, станет ли для нас это положительным шагом. Я бы рассматривал такой вариант, если бы нам точно сказали, что лет на 10 нас не допустят к турнирам в Европе.

Но в другом случае не уверен, что это поможет развитию наших клубов, которые еще недавно играли с «Челси» и «Ювентусом» и боролись за самые высокие места. 100%, что после игр с европейскими топами случится культурный шок.

Вместо этого будут играть в Азии на искусственных полях. С непривычки это очень опасно. Вот даже с Песьяковым мы вспомнили случай, который только сыграл в Таджикистане и сразу травмировался.

Если бы постоянно российские клубы играли в Азии, то у нас было бы очень много травм. Поэтому футбол был бы по качеству ниже от людей, которые в Европе на хорошем поле могли бы сыграть по-другому.

– Зрителям будет интересно следить за матчами российских клубов в азиатских турнирах?

– Местным болельщикам будет очень интересно увидеть «Зенит», «Спартак» и другие наши большие клубы в Азии. Для них это будет шоу, стадионы бы заполнялись в три раза больше, чем в чемпионате России.

А вот среди зрителей в России, думаю, мало бы кто смотрел за играми с азиатскими командами. У нас и РПЛ-то сейчас слабо смотрят после отъезда иностранцев, интерес падает. Но зато мы бы подарили сумасшедший ажиотаж своим участием для болельщиков из Азии, – сказал Барков.

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8 комментариев

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Уэмбли Стедиум
Да какой на хер сумасшедший ажиотаж.Возомнил из себя европейца.Как был Азиатские кубки малоинтересны ,так и останутся даже привхождении .России в АФК.
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СИ
Совершенно верно и поля искусственные и влажность высокая и температура воздуха высокая. Нет, нашим мировым звёздам футбола не подойдёт Азия. А функционерам от футбола тоже плохо - перелеты, да наверное, и отели похуже да питание не то - слишком острое.
Лучше нигде - главное что бы деньги не хилые шли.
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Overkiller
Ощущение что у большинства топящих за переход, азиатский футбол это японцы и саудиты, обыгрывающие испанцев, немцев и аргов на ЧМ и Роналду, бредящий что чемпионат Саудовской Аравии один из сильнейших в мире.
А суровая будничная реальность несколько иная...
+3
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+3
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Max Zhomkov
Ответ Александра Александрова
Кстати посмотрел я призовые азиатской лиги чемпионов и просто офигел мягко говоря ))) победитель получает 4 миллиона долларов ахаха в лиге чемпионов европейской в сезоне 20/21 сейчас наверное уже даже больше , команда которая не набрала ни одного очка в группе получила 15 миллионов ))
Точно! И ладно если бы 4 миллиона долларов США, так нет - какими то долларами ахаха платят! 😅
+4
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+4
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Макс Шева
В Южных городах ныне зима довольно теплая ,а это знак того ,что в чемпионате нужно уменьшать паузу до минимума чтоб они хоть немного отрабатывали свои миллионы в закрытом первенстве.Также пусть играют на новый год ,нужно создать боксинг Дэй собственного образца.

Клубам с более холодным климатом ,можно переходить в игру в манежах на искусственных полях.

Короче пусть хоть как то отрабатывают свои миллионы.Без Еврокубков и в ситуации когда зарубежные клубы массово отказываются играть с нашими,нужно расширять игровое пространство .Либо зимой проводить суперлигу с Сербскими и Беларускими клубами.

На данном этапе при закрытом гештальте,деньги просто выбрасывают в колодец ничего не делая.А эти ещё и отдыхают 3 месяца.
+1
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Алексей Гусев
ну лучшие примеры насегодняшний день)))
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Александра Александрова
Кстати посмотрел я призовые азиатской лиги чемпионов и просто офигел мягко говоря ))) победитель получает 4 миллиона долларов ахаха в лиге чемпионов европейской в сезоне 20/21 сейчас наверное уже даже больше , команда которая не набрала ни одного очка в группе получила 15 миллионов ))
+6
0
+6
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А.Э.РАСИМ
Ничего
У нас чемпионами становились и в залах.
+1
-2
-1
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