Анчелотти угостил фаната жвачкой перед игрой «Реала» с «Атлетиком». Болельщик сам обратился к тренеру
Главный тренер Карло Анчелотти откликнулся на просьбу болельщика перед игрой «Реала».
Незадолго до начала матча мадридцев в гостях у «Атлетика» в 18-м туре Ла Лиги к итальянскому специалисту, направлявшемуся к скамейке своей команды, обратился фанат, который попросил угостить его жвачкой.
Анчелотти протянул посетителю стадиона «Сан-Мамес» две жевательные резинки.
-Это необязательно, сэр. У меня ещё с прошлого раза немного осталось (с)
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-Фанат :нет
-Анчелотти: на мужик жвачку)
Фанату хорошего иммунитета, здоровья, счастья, долгих лет... И победы Атлетика.
- Нет.
- А если найду?
Слава богу не тот случай)