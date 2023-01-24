Анчелотти угостил фаната жвачкой перед игрой «Реала» с «Атлетиком». Болельщик сам обратился к тренеру

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетик Ла Лига болельщики Сан-Мамес ахахаха Футбол

Главный тренер Карло Анчелотти откликнулся на просьбу болельщика перед игрой «Реала».

Незадолго до начала матча мадридцев в гостях у «Атлетика» в 18-м туре Ла Лиги к итальянскому специалисту, направлявшемуся к скамейке своей команды, обратился фанат, который попросил угостить его жвачкой.

Анчелотти протянул посетителю стадиона «Сан-Мамес» две жевательные резинки.

49 комментариев

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Ксяоми Ноутов
Ждём через пару лет статью: "Жвачки Анчелотти, где они теперь?"
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&_Bishep_&
Ответ SVD44
Рязанцев пирожки)))
А Широков? (((
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SVD44
Ответ &_Bishep_&
Гинер в ответ предложил бы барбариски
Рязанцев пирожки)))
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SVD44
Ответ QUIKSILVER
Гайдай? А знаешь кто оригинал написал? Незаслуженно не так известен
О.Генри хорошо известен в США, у нас более известен Гайдай. Все логично.
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Uriah Heep
Очень актуальная новость.
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QUIKSILVER
Ответ Бехзод Арипов
Мальчик хочешь пакетик леденцов и прокатится )) (деловые люди гайдай )
Гайдай? А знаешь кто оригинал написал? Незаслуженно не так известен
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Leonid Meleca
Я уж думал, он изо рта достанет и отдаст фанату :)
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Рашпель793
Отличный всё-таки дед ))
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v.belorussky
-Извините, вы хотите чаевые?
-Это необязательно, сэр. У меня ещё с прошлого раза немного осталось (с)
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red hikkikomori
-Анчелотти фанату: мужик, есть жвачка?
-Фанат :нет
-Анчелотти: на мужик жвачку)
+3
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Master Slova
Ответ Bazing
Как-то совсем не гигиенично. Руки, поди, мыл последний раз хрен знает когда. А ещё сколько рук пожал перед тем, как выйти на поле? Из автобуса вышел - руку пожал, в раздевалке пару раз тоже небось пожал... Фанату хорошего иммунитета, здоровья, счастья, долгих лет... И победы Атлетика.
фу душнила
+2
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Bazing
Как-то совсем не гигиенично. Руки, поди, мыл последний раз хрен знает когда. А ещё сколько рук пожал перед тем, как выйти на поле? Из автобуса вышел - руку пожал, в раздевалке пару раз тоже небось пожал...
Фанату хорошего иммунитета, здоровья, счастья, долгих лет... И победы Атлетика.
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Evgen51Sever
Ответ Dzhiger
ему всего 63 так-то
Я думал, что ему всегда 63 было)))
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Александр Степанов
Новости, которые мы заслужили
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Уся Ваткин
Анчелотти угостил фаната жвачкой Фергюсона
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&_Bishep_&
Ответ Montenegro Serbian
Хоспаде, когда читал твой коммент, прям вчитывался в последнее слово. Ибо щас люди так жгут, что нередко пишут простАта вместо простОта) Слава богу не тот случай)
Нельзя исковеркивать язык, на котором разговаривал сам Ленин.
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-3
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evil
- Есть жвачка?
- Нет.
- А если найду?
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Val Smith
Ответ Felp
Ещё какие-то более важные новости есть?
Срочно в номер: в комментариях Sports объявился душный пользователь, был направлен специалист открыть форточку, следим за развитием ситуации.
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Someone from Internet
Ответ В Питере Пять
Алонсо со спортса попросил бы леденец.
Или жеваную жвачку изо рта Карло)
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Johannesburg
Вот так рождаются мемы
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Montenegro Serbian
Ответ &_Bishep_&
Великие личности проявляются в простоте....
Хоспаде, когда читал твой коммент, прям вчитывался в последнее слово. Ибо щас люди так жгут, что нередко пишут простАта вместо простОта)
Слава богу не тот случай)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ В Питере Пять
Алонсо со спортса попросил бы леденец.
ПопросилА, если верить доступной информации. Ну, и леденец клубничный, конечно же, куда без этого🤓
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ШлепНога-Танцуй Ботинок
Две, как в рекламе)
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Футбол, хоккей итд
Как-бы от этих жвачек, у болельщика пломбы не вылетели.😉
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Harut Hovsepyan
Ответ Felp
Ещё какие-то более важные новости есть?
А что, в мире сейчас столько добра, что эта новость уже лишняя? Просто улыбнись и листай дальше! Тут столько бесполезного бреда в статьях, если нужно желчь пролить куда-то, то тебе точно не сюда.
+24
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