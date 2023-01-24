Главный тренер откликнулся на просьбу болельщика перед игрой « ».

Незадолго до начала матча мадридцев в гостях у « » в 18-м туре Ла Лиги к итальянскому специалисту, направлявшемуся к скамейке своей команды, обратился фанат, который попросил угостить его жвачкой.

Анчелотти протянул посетителю стадиона «Сан-Мамес» две жевательные резинки.