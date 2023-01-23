Габулов о 80-м месте РПЛ в рейтинге IFFHS: «Необъективное мнение. Сложно сказать, по каким критериям оценивали уровень лиги»

прокомментировал положение Мир РПЛ в рейтинге IFFHS.

В ежегодном рейтинге сильнейших лиг мира РПЛ по итогам 2022 года упала с 36-го места на 80-е, оказавшись ниже чемпионатов Нигерии и Замбии.

– Сложно рассуждать, по каким критериям эта организация оценивала уровень нашей высшей лиги. Склонен сделать вывод, что это мнение необъективно.

– Как вы считаете, за последние, например, 10 лет уровень российского футбола сильно упал?

– За 10 лет уровень, конечно, упал. Может, по организации проведения чемпионата не упал, где-то на одном уровне находится. Само качество футбола просело из-за отъезда высококвалифицированных легионеров и общего снижения уровня российских футболистов. Это могло произойти также из-за тренерской составляющей, управленческой деятельности клубов и из-за развития детского футбола, – сказал бывший вратарь сборной России.

Как устроен странный рейтинг, где РПЛ – 80-я, а лига Бразилии лучше всех? И что вообще за организация IFFHS?