Габулов о 80-м месте РПЛ в рейтинге IFFHS: «Необъективное мнение. Сложно сказать, по каким критериям оценивали уровень лиги»

Теги Владимир Габулов премьер-лига Россия Сборная России по футболу рейтинги IFFHS Футбол

Владимир Габулов прокомментировал положение Мир РПЛ в рейтинге IFFHS.

В ежегодном рейтинге сильнейших лиг мира РПЛ по итогам 2022 года упала с 36-го места на 80-е, оказавшись ниже чемпионатов Нигерии и Замбии.

– Сложно рассуждать, по каким критериям эта организация оценивала уровень нашей высшей лиги. Склонен сделать вывод, что это мнение необъективно.

– Как вы считаете, за последние, например, 10 лет уровень российского футбола сильно упал?

– За 10 лет уровень, конечно, упал. Может, по организации проведения чемпионата не упал, где-то на одном уровне находится. Само качество футбола просело из-за отъезда высококвалифицированных легионеров и общего снижения уровня российских футболистов. Это могло произойти также из-за тренерской составляющей, управленческой деятельности клубов и из-за развития детского футбола, – сказал бывший вратарь сборной России.

Как устроен странный рейтинг, где РПЛ – 80-я, а лига Бразилии лучше всех? И что вообще за организация IFFHS?

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Ответ Биодудь
Да я в курсе, за счёт чего Бенфика живёт и кого и куда она продает. Вот ты с таким пафосом сообщает то, что как бы все давно и так знают. Только это никак не делает слабее клубов РПЛ.
Ну и зачем ты под дурачка тогда косишь?
Все знаешь и прикидываешься полоумным, так и правда можешь им стать и не заметишь, мозг подстроится и привет тебе от врачей психушек.
Пафоса нет, но у нас нет такого, чтоб нам давали в аренду таланты и мы развивали их и потом уже обратно продавали топ клубам.
В Локомотиве попытались это сделать, но заворовались и где сейчас эта команда?
Условно команда Бельгии Брюгге например- это человек, вот приходит Челси и им нужна печень пересадить, берут у них, потом приходит МЮ и им сердце нужно и они его берут.
Брюгге или человек этот подыхает, но они берут молодого юношу и его тренируют и потом к ним опять приходят за органами.
Вот так там все функционирует.
Кстати и ЦСКА у Гинера так работает, ведь он мог не продавать Вагнера Лава или Жиркова или Жо, естественно там собралась команда, которая всех бы громила, а если и лимит бы отменили, то и лигу чемпионов легко бы выиграли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биодудь
Ответ TheSportNik
Вот как и предвидел до тебя не дошло, потому что ум у тебя не воспринимает, что Бенфика живет за счет продажи молодых игроков, так как у них, в Португалии нет нефти и газа, да в принципе нечего, это их бизнес и уступать в нем не кому не собираются. А Бразилия- это их бывшая колония, это тоже тебе для развития. Естественно не всех игроков покупают у них, а кто то на старости и возвращается в Бенфику доигрывать- это о твоих воплях, мол посмотри составы. Начинать опять рассказывать тебе, что условно АПЛ- это их бизнес площадка, где они собирают большие деньги, а Португалия условно заводик про производству игроков для этого бизнеса. Не дошло? Ну , я не виноват, только слюней и хамство в ответ не надо, читай книги про футбол, слушай толковых специалистов, но не Нобелей с Казанским, те продажные журналисты и ничего не знают.
Да я в курсе, за счёт чего Бенфика живёт и кого и куда она продает. Вот ты с таким пафосом сообщает то, что как бы все давно и так знают. Только это никак не делает слабее клубов РПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
Ответ TheSportNik
Вот как и предвидел до тебя не дошло, потому что ум у тебя не воспринимает, что Бенфика живет за счет продажи молодых игроков, так как у них, в Португалии нет нефти и газа, да в принципе нечего, это их бизнес и уступать в нем не кому не собираются. А Бразилия- это их бывшая колония, это тоже тебе для развития. Естественно не всех игроков покупают у них, а кто то на старости и возвращается в Бенфику доигрывать- это о твоих воплях, мол посмотри составы. Начинать опять рассказывать тебе, что условно АПЛ- это их бизнес площадка, где они собирают большие деньги, а Португалия условно заводик про производству игроков для этого бизнеса. Не дошло? Ну , я не виноват, только слюней и хамство в ответ не надо, читай книги про футбол, слушай толковых специалистов, но не Нобелей с Казанским, те продажные журналисты и ничего не знают.
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
Ответ Биодудь
Брюгге обыгрывал Зенит и не заметил. Вывод - чемпионат Бельгии сильнее РПЛ. Гениальная логика, судить по очным 2 очным матчам, причем выборочно. Ты бы хоть составы у Порту, Бенфики или Аякса открыл для начала. Там далеко не только молодняк. Да и к тому же, если там играет топовый молодняк, который уходит потом в топ-5 ли, то у нас игроков такого уровня даже близко нет. Если в чемпионат России сбагрили несколько игроков, как это доказывает что наш чемпионат сильнее? Да и большинство игроков, которых ты назвал, покупали очень давно и к текущему уровню РПЛ это вообще никакого отношения не имеет.
Забей, у него в голове РПЛ пятая по силе лига в мире) там, видимо, навязчивые идеи и шизофрения
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
Ответ TheSportNik
Ну давай про футбол. Что там Португалия и Голландия. ЦСКА при Ганчаренко эту Бенфику дважды сделал и не заметила, а это сильнейшая команды Португалии в лиге чемпионов. Голландия тоже Аякс и ПСВ- вот 2 клуба, а остальные клубы уровня ФНЛ нашего. Что там сильного? У них есть одно преимущество, что им из Топ-5 клубы сбрасывают молодняк, вот они как заиграют, то их забирают топ клубы. Теперь на пальцах объясняю, что это. Это типа фермы по выращиванию молодых бычков, которых потом забирают на корриду в Лондон,Мадрид,Париж,Рим.Условно в Бенфику приглашают талант из Бразилии, платят ему копейки, но он знает, что если он будет стараться, то его купят еврогранды и там он заработает , сколько ему надо. Еще раз, так как такие, как ты с первого раза не понимают- это чемпионаты для топ-5, где молодняк обкатывают, оттуда и мы покупали Хонду, Вернблума с Эльмом, Мусу,Эджуке, то есть наш чемпионат сильней.
Хахахах чел ты пишешь, что остальные клубы Эридивизи равны клубам ФНЛ, хотя Динамо влетало израильской команде, а Ростов Локомотиву Тбилиси))) а Арсенал Тула проигрывал Нефтчи) наши клубы так много в Европе позорились, что всего и не упомнить.
Наш чемпионат даже в десятку сильнейших в Европе не входит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
Ответ Двестик Двестик
Мне больше нравится пример про Голландию. В которой доигрывающий ветеран Булыкин стал лучшим бомбардиром.
Ну и Португалию не будем забывать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
Ответ Двестик Двестик
Мне больше нравится пример про Голландию. В которой доигрывающий ветеран Булыкин стал лучшим бомбардиром.
Ага, вот за последние 10 лет взял и стал) РПЛ ниже уровнем, чем АПЛ, Серия А, Ла Лига, Бундеслига, Лига 1, Чемпионшип, Эридивизи, Про-лига.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Ответ СуперКонь
А при газзаеве мы КУ брали, потом и зенит. Только когда это все было? Когда мы покупали всех перечисленных товарищей(кроме эджуке)? А аякс например последние годы очень успешно выступает в ЛЧ. Бенфика воспитывает чемпионов мира, которые играют значительную роль в своих командах, и также успешно выступает в ЛЧ. У нас же последние годы зенит что-то там пытается, но попытки выглядят убого, про остальные клубы вообще молчу. Поэтому объективно мы не выше 6-7 места, и то не факт.
Что то не так?
А вот подумайте на досуге, почему Абрамович купил Челси, а не Торпедо условно.
В этом и есть что то не так.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Ответ Двестик Двестик
Мне больше нравится пример про Голландию. В которой доигрывающий ветеран Булыкин стал лучшим бомбардиром.
Браво, вот вас бы в учителя некоторым болельщикам, которые не разбираются , кто есть кто в футболе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Ответ Биодудь
Брюгге обыгрывал Зенит и не заметил. Вывод - чемпионат Бельгии сильнее РПЛ. Гениальная логика, судить по очным 2 очным матчам, причем выборочно. Ты бы хоть составы у Порту, Бенфики или Аякса открыл для начала. Там далеко не только молодняк. Да и к тому же, если там играет топовый молодняк, который уходит потом в топ-5 ли, то у нас игроков такого уровня даже близко нет. Если в чемпионат России сбагрили несколько игроков, как это доказывает что наш чемпионат сильнее? Да и большинство игроков, которых ты назвал, покупали очень давно и к текущему уровню РПЛ это вообще никакого отношения не имеет.
Вот как и предвидел до тебя не дошло, потому что ум у тебя не воспринимает, что Бенфика живет за счет продажи молодых игроков, так как у них, в Португалии нет нефти и газа, да в принципе нечего, это их бизнес и уступать в нем не кому не собираются.
А Бразилия- это их бывшая колония, это тоже тебе для развития.
Естественно не всех игроков покупают у них, а кто то на старости и возвращается в Бенфику доигрывать- это о твоих воплях, мол посмотри составы.
Начинать опять рассказывать тебе, что условно АПЛ- это их бизнес площадка, где они собирают большие деньги, а Португалия условно заводик про производству игроков для этого бизнеса.
Не дошло?
Ну , я не виноват, только слюней и хамство в ответ не надо, читай книги про футбол, слушай толковых специалистов, но не Нобелей с Казанским, те продажные журналисты и ничего не знают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СуперКонь
Ответ TheSportNik
Ну давай про футбол. Что там Португалия и Голландия. ЦСКА при Ганчаренко эту Бенфику дважды сделал и не заметила, а это сильнейшая команды Португалии в лиге чемпионов. Голландия тоже Аякс и ПСВ- вот 2 клуба, а остальные клубы уровня ФНЛ нашего. Что там сильного? У них есть одно преимущество, что им из Топ-5 клубы сбрасывают молодняк, вот они как заиграют, то их забирают топ клубы. Теперь на пальцах объясняю, что это. Это типа фермы по выращиванию молодых бычков, которых потом забирают на корриду в Лондон,Мадрид,Париж,Рим.Условно в Бенфику приглашают талант из Бразилии, платят ему копейки, но он знает, что если он будет стараться, то его купят еврогранды и там он заработает , сколько ему надо. Еще раз, так как такие, как ты с первого раза не понимают- это чемпионаты для топ-5, где молодняк обкатывают, оттуда и мы покупали Хонду, Вернблума с Эльмом, Мусу,Эджуке, то есть наш чемпионат сильней.
А при газзаеве мы КУ брали, потом и зенит. Только когда это все было? Когда мы покупали всех перечисленных товарищей(кроме эджуке)? А аякс например последние годы очень успешно выступает в ЛЧ. Бенфика воспитывает чемпионов мира, которые играют значительную роль в своих командах, и также успешно выступает в ЛЧ. У нас же последние годы зенит что-то там пытается, но попытки выглядят убого, про остальные клубы вообще молчу. Поэтому объективно мы не выше 6-7 места, и то не факт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Двестик Двестик
Ответ TheSportNik
Ну давай про футбол. Что там Португалия и Голландия. ЦСКА при Ганчаренко эту Бенфику дважды сделал и не заметила, а это сильнейшая команды Португалии в лиге чемпионов. Голландия тоже Аякс и ПСВ- вот 2 клуба, а остальные клубы уровня ФНЛ нашего. Что там сильного? У них есть одно преимущество, что им из Топ-5 клубы сбрасывают молодняк, вот они как заиграют, то их забирают топ клубы. Теперь на пальцах объясняю, что это. Это типа фермы по выращиванию молодых бычков, которых потом забирают на корриду в Лондон,Мадрид,Париж,Рим.Условно в Бенфику приглашают талант из Бразилии, платят ему копейки, но он знает, что если он будет стараться, то его купят еврогранды и там он заработает , сколько ему надо. Еще раз, так как такие, как ты с первого раза не понимают- это чемпионаты для топ-5, где молодняк обкатывают, оттуда и мы покупали Хонду, Вернблума с Эльмом, Мусу,Эджуке, то есть наш чемпионат сильней.
Мне больше нравится пример про Голландию. В которой доигрывающий ветеран Булыкин стал лучшим бомбардиром.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Подсчёт рейтинга - филькина грамота.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Данный рейтинг обычная туалетная бумага за 15 рублей в магнит косметик или за 13 рублей в пятерочке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биодудь
Ответ TheSportNik
Ну давай про футбол. Что там Португалия и Голландия. ЦСКА при Ганчаренко эту Бенфику дважды сделал и не заметила, а это сильнейшая команды Португалии в лиге чемпионов. Голландия тоже Аякс и ПСВ- вот 2 клуба, а остальные клубы уровня ФНЛ нашего. Что там сильного? У них есть одно преимущество, что им из Топ-5 клубы сбрасывают молодняк, вот они как заиграют, то их забирают топ клубы. Теперь на пальцах объясняю, что это. Это типа фермы по выращиванию молодых бычков, которых потом забирают на корриду в Лондон,Мадрид,Париж,Рим.Условно в Бенфику приглашают талант из Бразилии, платят ему копейки, но он знает, что если он будет стараться, то его купят еврогранды и там он заработает , сколько ему надо. Еще раз, так как такие, как ты с первого раза не понимают- это чемпионаты для топ-5, где молодняк обкатывают, оттуда и мы покупали Хонду, Вернблума с Эльмом, Мусу,Эджуке, то есть наш чемпионат сильней.
Брюгге обыгрывал Зенит и не заметил. Вывод - чемпионат Бельгии сильнее РПЛ. Гениальная логика, судить по очным 2 очным матчам, причем выборочно.

Ты бы хоть составы у Порту, Бенфики или Аякса открыл для начала. Там далеко не только молодняк. Да и к тому же, если там играет топовый молодняк, который уходит потом в топ-5 ли, то у нас игроков такого уровня даже близко нет. Если в чемпионат России сбагрили несколько игроков, как это доказывает что наш чемпионат сильнее? Да и большинство игроков, которых ты назвал, покупали очень давно и к текущему уровню РПЛ это вообще никакого отношения не имеет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Ответ Биодудь
РПЛ в топ-5 - это смешно просто. Это получается мы выше Португалии и Голландии. Давайте говорит о футболе - и дальше целый абзац про политику.
Ну давай про футбол.
Что там Португалия и Голландия.
ЦСКА при Ганчаренко эту Бенфику дважды сделал и не заметила, а это сильнейшая команды Португалии в лиге чемпионов.
Голландия тоже Аякс и ПСВ- вот 2 клуба, а остальные клубы уровня ФНЛ нашего.
Что там сильного?
У них есть одно преимущество, что им из Топ-5 клубы сбрасывают молодняк, вот они как заиграют, то их забирают топ клубы.
Теперь на пальцах объясняю, что это.
Это типа фермы по выращиванию молодых бычков, которых потом забирают на корриду в Лондон,Мадрид,Париж,Рим.Условно в Бенфику приглашают талант из Бразилии, платят ему копейки, но он знает, что если он будет стараться, то его купят еврогранды и там он заработает , сколько ему надо.
Еще раз, так как такие, как ты с первого раза не понимают- это чемпионаты для топ-5, где молодняк обкатывают, оттуда и мы покупали Хонду, Вернблума с Эльмом, Мусу,Эджуке, то есть наш чемпионат сильней.
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биодудь
Ответ TheSportNik
Да вон Каррера говорит, что РПЛ по силе входит в топ-5 и это реальная наше место. Другое дело нас исключили из еврокубков из за политики, но это называется русофобия, ведь причем здесь спорт? Надо к этому спокойно относится- это слабаки так ведут, как шакалы воют, а подойти к тигру бояться, порвет он их и они это знают. Мне вот хочется про футбол поговорит, но заходит больной на голову и начинает мне врать, что Болгарию мы оказывается завоевали , а не освободили от Турции, другой начинает умничать о революционной Франции, а ума не хватает понять , что Наполеон, этот революционер и пришел Россию завоевать и Москву сжег кстати. Нормальные ребята эти? Им про футбол, а они о политике лезут, хотя в ней не разбираются. Давайте о футболе лучше говорить.
РПЛ в топ-5 - это смешно просто. Это получается мы выше Португалии и Голландии.

Давайте говорит о футболе - и дальше целый абзац про политику.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Да вон Каррера говорит, что РПЛ по силе входит в топ-5 и это реальная наше место.
Другое дело нас исключили из еврокубков из за политики, но это называется русофобия, ведь причем здесь спорт?
Надо к этому спокойно относится- это слабаки так ведут, как шакалы воют, а подойти к тигру бояться, порвет он их и они это знают.
Мне вот хочется про футбол поговорит, но заходит больной на голову и начинает мне врать, что Болгарию мы оказывается завоевали , а не освободили от Турции, другой начинает умничать о революционной Франции, а ума не хватает понять , что Наполеон, этот революционер и пришел Россию завоевать и Москву сжег кстати.
Нормальные ребята эти?
Им про футбол, а они о политике лезут, хотя в ней не разбираются.
Давайте о футболе лучше говорить.
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
los merengues
Ответ ингибитор.
Комментарий удален
Ага, они же сами пришли, их не нанимали товарищи с российским гражданством.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь заблокирован
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель пожрать
Причем тут реальный уровень лиги? Этот рейтинг такой потому что Россию выкинули из мирового футбола, а значит и из рейтингов.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Есть уже статья по поводу рейтинга-он глупый изначально был,когда его придумали+это все неофициально
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий