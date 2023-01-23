Габулов о 80-м месте РПЛ в рейтинге IFFHS: «Необъективное мнение. Сложно сказать, по каким критериям оценивали уровень лиги»
Владимир Габулов прокомментировал положение Мир РПЛ в рейтинге IFFHS.
В ежегодном рейтинге сильнейших лиг мира РПЛ по итогам 2022 года упала с 36-го места на 80-е, оказавшись ниже чемпионатов Нигерии и Замбии.
– Сложно рассуждать, по каким критериям эта организация оценивала уровень нашей высшей лиги. Склонен сделать вывод, что это мнение необъективно.
– Как вы считаете, за последние, например, 10 лет уровень российского футбола сильно упал?
– За 10 лет уровень, конечно, упал. Может, по организации проведения чемпионата не упал, где-то на одном уровне находится. Само качество футбола просело из-за отъезда высококвалифицированных легионеров и общего снижения уровня российских футболистов. Это могло произойти также из-за тренерской составляющей, управленческой деятельности клубов и из-за развития детского футбола, – сказал бывший вратарь сборной России.
Как устроен странный рейтинг, где РПЛ – 80-я, а лига Бразилии лучше всех? И что вообще за организация IFFHS?
Все знаешь и прикидываешься полоумным, так и правда можешь им стать и не заметишь, мозг подстроится и привет тебе от врачей психушек.
Пафоса нет, но у нас нет такого, чтоб нам давали в аренду таланты и мы развивали их и потом уже обратно продавали топ клубам.
В Локомотиве попытались это сделать, но заворовались и где сейчас эта команда?
Условно команда Бельгии Брюгге например- это человек, вот приходит Челси и им нужна печень пересадить, берут у них, потом приходит МЮ и им сердце нужно и они его берут.
Брюгге или человек этот подыхает, но они берут молодого юношу и его тренируют и потом к ним опять приходят за органами.
Вот так там все функционирует.
Кстати и ЦСКА у Гинера так работает, ведь он мог не продавать Вагнера Лава или Жиркова или Жо, естественно там собралась команда, которая всех бы громила, а если и лимит бы отменили, то и лигу чемпионов легко бы выиграли.
Наш чемпионат даже в десятку сильнейших в Европе не входит.
А вот подумайте на досуге, почему Абрамович купил Челси, а не Торпедо условно.
В этом и есть что то не так.
А Бразилия- это их бывшая колония, это тоже тебе для развития.
Естественно не всех игроков покупают у них, а кто то на старости и возвращается в Бенфику доигрывать- это о твоих воплях, мол посмотри составы.
Начинать опять рассказывать тебе, что условно АПЛ- это их бизнес площадка, где они собирают большие деньги, а Португалия условно заводик про производству игроков для этого бизнеса.
Не дошло?
Ну , я не виноват, только слюней и хамство в ответ не надо, читай книги про футбол, слушай толковых специалистов, но не Нобелей с Казанским, те продажные журналисты и ничего не знают.
Ты бы хоть составы у Порту, Бенфики или Аякса открыл для начала. Там далеко не только молодняк. Да и к тому же, если там играет топовый молодняк, который уходит потом в топ-5 ли, то у нас игроков такого уровня даже близко нет. Если в чемпионат России сбагрили несколько игроков, как это доказывает что наш чемпионат сильнее? Да и большинство игроков, которых ты назвал, покупали очень давно и к текущему уровню РПЛ это вообще никакого отношения не имеет.
Что там Португалия и Голландия.
ЦСКА при Ганчаренко эту Бенфику дважды сделал и не заметила, а это сильнейшая команды Португалии в лиге чемпионов.
Голландия тоже Аякс и ПСВ- вот 2 клуба, а остальные клубы уровня ФНЛ нашего.
Что там сильного?
У них есть одно преимущество, что им из Топ-5 клубы сбрасывают молодняк, вот они как заиграют, то их забирают топ клубы.
Теперь на пальцах объясняю, что это.
Это типа фермы по выращиванию молодых бычков, которых потом забирают на корриду в Лондон,Мадрид,Париж,Рим.Условно в Бенфику приглашают талант из Бразилии, платят ему копейки, но он знает, что если он будет стараться, то его купят еврогранды и там он заработает , сколько ему надо.
Еще раз, так как такие, как ты с первого раза не понимают- это чемпионаты для топ-5, где молодняк обкатывают, оттуда и мы покупали Хонду, Вернблума с Эльмом, Мусу,Эджуке, то есть наш чемпионат сильней.
Давайте говорит о футболе - и дальше целый абзац про политику.
Другое дело нас исключили из еврокубков из за политики, но это называется русофобия, ведь причем здесь спорт?
Надо к этому спокойно относится- это слабаки так ведут, как шакалы воют, а подойти к тигру бояться, порвет он их и они это знают.
Мне вот хочется про футбол поговорит, но заходит больной на голову и начинает мне врать, что Болгарию мы оказывается завоевали , а не освободили от Турции, другой начинает умничать о революционной Франции, а ума не хватает понять , что Наполеон, этот революционер и пришел Россию завоевать и Москву сжег кстати.
Нормальные ребята эти?
Им про футбол, а они о политике лезут, хотя в ней не разбираются.
Давайте о футболе лучше говорить.