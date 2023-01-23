Руди Гарсия: «Очень важно, чтобы футболисты «Аль-Насра» не пытались всегда отдавать мяч Роналду, а играли как обычно»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Талиска Футбол

Руди Гарсия поделился мнением о дебютном матче Криштиану Роналду за «Аль-Наср».

Вчера 37-летний нападающий впервые сыграл за «Аль-Наср» в официальном матче. Он вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (1:0), отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями.

«Очень важно, чтобы футболисты играли как обычно и не пытались всегда отдавать мяч Криштиану. Я сказал им, что они должны делать правильный выбор на поле.

Очевидно, что когда Криштиану или Талиска свободны и просят мяч, мы должны отдать им мяч. Эти два игрока способны сделать разницу.

Я думаю, что моментами у нас были хорошие позиции для кроссов, но в штрафной не хватало игроков. Иногда там не было ни Роналду, ни Талиски.

Нам нужно работать над тем, чтобы один из них был в штрафной, а другой, возможно, играл за ее пределами», – сказал тренер «Аль-Насра».

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66 комментариев

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pauljah
Ответ Goofts
Похоже поминает, что когда Роналду без мяча, выйграть проще
Откуда взялась мода на слово «выЙграть»?
Й - это согласная буква, ей тут не место ) тогда бы писали не Игра, а Йгра...
+3
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Ehlo
Скоро уволят
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olimbek
Ответ xQcoW
Арабы его расчленят, как с тем журналистом, если Руди посадит португальского старика на лавку))
Жамал Хошагчи?
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Zhekson95
Зачем ему отдавать мяч ?
Ему 38 лет ,он уже не дриблер давно,тем более не диспетчер. Нужно грамотно растянуть защиту и навесить на дальнюю или вывести в свободную зону под удар или проход . при этом нужен столб в центре ,который будет стягивать на себя и позволит создать пространство.
А там Талиска бегает такой же
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Василий Шестаков
Уволить быстро и назначить тренера Витенберга из Эй, Арнольд! "Получаешь мяч и отдаёшь его Такеру!"
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нелюбитель футбола
Гарсия потихоньку начинает obsiratь Гешу... Сначало он Месси хотел первым взять... Теперь это... 👏👏👏..
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k_42
Видимо, у Руди уже в кармане другой контракт!
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нелюбитель футбола
Ответ Александра Александрова
Это что такой за футболист, которому лучше не отдавать мяч )))))) аххахаххахха
Это такое чудо - Геша называется... А-ха-ха-ха.
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Макс Шева
Руди использует аналитический навык для построения команды- мечты.Вероятно в его планы входит бросить вызов Европе на клубном чемпионате Мира
+1
-1
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SergeyS1986
Будет смешно, если Криш развалит Аль Наср
+7
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Dan Kennedy
Каждый Роналду в жизни должен делать три вещи: бить штрафные; забивать пенальти; замыкать в пустые.
+4
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vik444
Главное чтобы они не обосрались. Главное чтобы костюмчик сидел.
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barsafil
Уволен!
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Максим Черкашин
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Похоже он нарывается на неуважение
Ещё и некрасивый.😄
+6
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banchik1
Ответ BeastI666I
или сестра РОналду
Сестра спортивным директором станет.
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BeastI666I
Ответ qiqe
криш каждый день тренируется по 24 на 7, чтобы творить магию ему не надо пасовать как Мэсси, Криш берёт и решает фактош сиууууууу https://www.youtube.com/shorts/FISJg74UBjk когда кто-то сможет повторить подобное тогда и поговорим , а пока Siiiiiiiiu
почему он вечно кричит "сыыыыыыр" после каждого гола?! Он что Рокфор?!
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BeastI666I
Ответ banchik1
И главным тренером назначен Морган.
или сестра РОналду
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BeastI666I
Ответ Слутск Халлского
уволен
(с) Бэдкомедиан
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Kirsan Sumbayev
Так Талишка стал защитником, а Руди Гарсия тренером Химок
+7
0
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Юрий Кечко
Ответ Пирс Морган
"Нам нужно работать над тем, чтобы один из них был в штрафной, а другой, возможно, играл за ее пределами", - в общем, Талиска, ты все понял
Причём за пределами лиги))
+1
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xQcoW
Арабы его расчленят, как с тем журналистом, если Руди посадит португальского старика на лавку))
+5
0
+5
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Пирс Морган
Ответ banchik1
😁 Пирс, не забудь меня пригласить на твой первый матч.
Конечно
+2
-1
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banchik1
Ответ Пирс Морган
Было бы здорово
😁 Пирс, не забудь меня пригласить на твой первый матч.
+1
-2
-1
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Пирс Морган
"Нам нужно работать над тем, чтобы один из них был в штрафной, а другой, возможно, играл за ее пределами", - в общем, Талиска, ты все понял
+9
0
+9
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Пирс Морган
Ответ Spartaneanec
Ждём новое интервью от Рона у Пирса о неуважении и плохом бассейне, в первую очередь надеюсь интервью будет на спортсе, раз уж Морган сидит тут
Моя студия уже готова
+2
0
+2
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