поделился мнением о дебютном матче за «Аль-Наср».

Вчера 37-летний нападающий впервые сыграл за «Аль-Наср» в официальном матче. Он вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (1:0), отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями.

«Очень важно, чтобы футболисты играли как обычно и не пытались всегда отдавать мяч Криштиану. Я сказал им, что они должны делать правильный выбор на поле.

Очевидно, что когда Криштиану или свободны и просят мяч, мы должны отдать им мяч. Эти два игрока способны сделать разницу.

Я думаю, что моментами у нас были хорошие позиции для кроссов, но в штрафной не хватало игроков. Иногда там не было ни Роналду, ни Талиски.

Нам нужно работать над тем, чтобы один из них был в штрафной, а другой, возможно, играл за ее пределами», – сказал тренер «Аль-Насра».

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