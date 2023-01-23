Руди Гарсия: «Очень важно, чтобы футболисты «Аль-Насра» не пытались всегда отдавать мяч Роналду, а играли как обычно»
Руди Гарсия поделился мнением о дебютном матче Криштиану Роналду за «Аль-Наср».
Вчера 37-летний нападающий впервые сыграл за «Аль-Наср» в официальном матче. Он вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (1:0), отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями.
«Очень важно, чтобы футболисты играли как обычно и не пытались всегда отдавать мяч Криштиану. Я сказал им, что они должны делать правильный выбор на поле.
Очевидно, что когда Криштиану или Талиска свободны и просят мяч, мы должны отдать им мяч. Эти два игрока способны сделать разницу.
Я думаю, что моментами у нас были хорошие позиции для кроссов, но в штрафной не хватало игроков. Иногда там не было ни Роналду, ни Талиски.
Нам нужно работать над тем, чтобы один из них был в штрафной, а другой, возможно, играл за ее пределами», – сказал тренер «Аль-Насра».
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Й - это согласная буква, ей тут не место ) тогда бы писали не Игра, а Йгра...
Ему 38 лет ,он уже не дриблер давно,тем более не диспетчер. Нужно грамотно растянуть защиту и навесить на дальнюю или вывести в свободную зону под удар или проход . при этом нужен столб в центре ,который будет стягивать на себя и позволит создать пространство.
А там Талиска бегает такой же