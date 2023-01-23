Сканавино о снятии 15 очков с «Юве»: «Абсолютно несправедливое решение, так считаем не только мы. Сегодня это произошло с нами, а завтра может случиться с кем угодно»

Маурицио Сканавино раскритиковал решение о снятии с «Ювентуса» 15 очков в Серии А.

«Прежде, я хотел бы дистанцироваться от псевдоболельщиков, которые угрожали [Габриэле] Гравине. Мы будем усиленно защищать себя, но с уважением, используя для этого подходящие способы и инстанции.

Мы считаем это решение абсолютно несправедливым. Ждем разъяснения причин, но обязательно обратимся в CONI (Национальный олимпийский комитет Италии – прим.), чтобы отстоять нашу позицию. Мы уже предприняли решительные и четкие шаги, и сегодня у нас есть еще больше. Поэтому мы уверены, что все сложится удачно.

Это решение кажется неправильным болельщикам не только «Ювентуса», но и других команд, а также журналистам и многим другим людям. Федеральное правосудие, по-видимому, может вести себя произвольно и несправедливо: сегодня это происходит с «Ювентусом», а завтра то же самое может произойти с кем угодно».

О кадровых перестановках

« будет отстранен от некоторых видов деятельности, в том числе от работы в футболе. Мы выбрали новым спортивным директором [Франсиско] . Мы нанимаем людей с большим опытом и успешной карьерой в транснациональных корпорациях. С ним также будет работать [Джованни] Манна».

О команде

«Я увидел большую сплоченность. Я тоже был весьма удивлен, но это был мой первый опыт. Команда кажется мне спокойной и решительно настроенной. Мы должны были объяснить им ситуацию – должен сказать, они были готовы. Их настроения понятны, особенно по публикациям в соцсетях».

О руководстве

«Это очень специфический этап – нам нужно четко расставлять приоритеты. В спортивном плане ситуация спокойная, и мы ожидаем довольно много очков на поле, важно поддерживать дисциплину и порядок. Дальше будет видно, стоит ли приглашать кого-то еще», – сказал президент «Ювентуса».

С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?

«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично