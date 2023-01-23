Сканавино о снятии 15 очков с «Юве»: «Абсолютно несправедливое решение, так считаем не только мы. Сегодня это произошло с нами, а завтра может случиться с кем угодно»

Теги Ювентус серия А Италия происшествия Федерация футбола Италии Франсиско Кальво Габриэле Гравина Федерико Керубини Маурицио Сканавино Футбол

Маурицио Сканавино раскритиковал решение о снятии с «Ювентуса» 15 очков в Серии А.

«Прежде, я хотел бы дистанцироваться от псевдоболельщиков, которые угрожали [Габриэле] Гравине. Мы будем усиленно защищать себя, но с уважением, используя для этого подходящие способы и инстанции.

Мы считаем это решение абсолютно несправедливым. Ждем разъяснения причин, но обязательно обратимся в CONI (Национальный олимпийский комитет Италии – прим.), чтобы отстоять нашу позицию. Мы уже предприняли решительные и четкие шаги, и сегодня у нас есть еще больше. Поэтому мы уверены, что все сложится удачно.

Это решение кажется неправильным болельщикам не только «Ювентуса», но и других команд, а также журналистам и многим другим людям. Федеральное правосудие, по-видимому, может вести себя произвольно и несправедливо: сегодня это происходит с «Ювентусом», а завтра то же самое может произойти с кем угодно».

О кадровых перестановках

«Керубини будет отстранен от некоторых видов деятельности, в том числе от работы в футболе. Мы выбрали новым спортивным директором [Франсиско] Кальво. Мы нанимаем людей с большим опытом и успешной карьерой в транснациональных корпорациях. С ним также будет работать [Джованни] Манна».

О команде

«Я увидел большую сплоченность. Я тоже был весьма удивлен, но это был мой первый опыт. Команда кажется мне спокойной и решительно настроенной. Мы должны были объяснить им ситуацию – должен сказать, они были готовы. Их настроения понятны, особенно по публикациям в соцсетях».

О руководстве

«Это очень специфический этап – нам нужно четко расставлять приоритеты. В спортивном плане ситуация спокойная, и мы ожидаем довольно много очков на поле, важно поддерживать дисциплину и порядок. Дальше будет видно, стоит ли приглашать кого-то еще», – сказал президент «Ювентуса».

С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?

«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Захар Кривостоев
Пускай случается с любыми другими такими же жуликами и ворами - никто не против.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ветеран Агроном
Вчера в трансляции Юве-Аталанта комментатор сказал, ссылаясь на Георгия Кудинова, что в прокуратуре идет "работа" по Милану и Наполи.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
А командам добавили по 3 очка интересно у которых выиграл Юве , что не вижу изменений
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е.Р.
Согласен, несправедливо.
Надо было в пердив опустить
+6
-10
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Эсперов
Ответ Адепт Суперлиги
Подобный скандал случился ещё с 18 клубами, только убить решили исключительно Ювентус.
Убивают невиновных , а их казнить собираются , пока только руку отрубили .
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Ответ Сэйлор Мун
вот только подобные скандалы, махинации и суды случаются только с нашим коррупционным Ювентусом.
Подобный скандал случился ещё с 18 клубами, только убить решили исключительно Ювентус.
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Трент Резнор
У Тарантаса это уже тенденция)
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэйлор Мун
вот только подобные скандалы, махинации и суды случаются только с нашим коррупционным Ювентусом.
+11
-17
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
В Юве всех набирают с канавино?
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий