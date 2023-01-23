Тедеско не ведет переговоров с «Фиорентиной», но может возглавить клуб из топ-10 Серии А летом

Теги Фиорентина серия А Италия отставки Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско посетил в субботу матч «Фиорентина» — «Торино» (0:1).

При этом визит бывшего главного тренера «Спартака» на стадион во Флоренции носил частный характер, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, вопреки информации итальянских СМИ в настоящее время Тедеско не ведет переговоров с «фиалками», которые после 19 туров занимают в таблице Серии А 10-е место.

Вместе с тем Тедеско рассчитывает найти работу в Италии — не исключено, что летом его кандидатура будет рассмотрена одним из клубов первой десятки.

Последним местом работы итальянца был «РБ Лейпциг», откуда он был уволен в сентябре 2022 года.

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9 комментариев

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Александр Баскаков
Ответ IvanKo
Ну да. У Тедеско 11 матчей без поражений в Лейпциге - не в счёт. Тоже багаж предыдущего тренера?
А дальше что , это не тренер
0
-2
-2
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Александр Баскаков
Ответ IvanKo
Ну да. У Тедеско 11 матчей без поражений в Лейпциге - не в счёт. Тоже багаж предыдущего тренера?
Естественно
0
-1
-1
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IvanKo
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Ну да. У Тедеско 11 матчей без поражений в Лейпциге - не в счёт. Тоже багаж предыдущего тренера?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nekrasof
Топ -30 РФПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
граф Якунин
Ответ Злобный Конь
Топ-10 ? Это что такое?
Топ-10 это первые десять команд
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
граф Якунин
Болонья и Эмполи в десятке сейчас могут оказаться
0
0
0
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Злобный Конь
Топ-10 ? Это что такое?
0
0
0
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Mark Safaniev
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Не помог им багаж Спартака(
+1
-4
-3
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Mark Safaniev
Ювентус ?
+4
-1
+3
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igls54
Комментарий удален
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