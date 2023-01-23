Тедеско не ведет переговоров с «Фиорентиной», но может возглавить клуб из топ-10 Серии А летом

посетил в субботу матч « » — «Торино» (0:1).

При этом визит бывшего главного тренера «Спартака» на стадион во Флоренции носил частный характер, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, вопреки информации итальянских СМИ в настоящее время Тедеско не ведет переговоров с «фиалками», которые после 19 туров занимают в таблице Серии А 10-е место.

Вместе с тем Тедеско рассчитывает найти работу в Италии — не исключено, что летом его кандидатура будет рассмотрена одним из клубов первой десятки.

Последним местом работы итальянца был «РБ Лейпциг», откуда он был уволен в сентябре 2022 года.