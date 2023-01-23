Президент «Атлетико Минейро» недоволен большим числом шоу на арене «Минейрао»: «Стадион был построен, чтобы служить бразильскому футболу»

Президент « » высказался о проведении мероприятий на стадионе « ».

Матч Лиги Минейро против «Калденсе» прошел на стадионе «Индепенденсе» в Белу-Оризонти. Из-за небольшой вместимости стадиона матч посетили только 22000 зрителей. На «Минейрао» – основном стадионе «Атлетико Минейро» – в это время проходил музыкальный фестиваль.

«Это и наш дом тоже. У «Атлетико Минейро» уже три домашних стадиона в Белу-Оризонти – Арена MRV (строящийся стадион, открытие которого планируется в 2023 году – прим. Sports.ru), «Минейрао» и «Индепенденсия». Эта игра могла бы пройти на «Минейрао», и тогда ее смогло бы посетить больше болельщиков.

Мы сожалеем, потому что «Минейрао» был построен, чтобы служить бразильскому футболу. Конечно, можно проводить там другие мероприятия и шоу – это важно, и можно делать и то, и другое. Но в приоритете должен быть футбол. Мы сожалеем о принятых решениях. Но, отдав предпочтение футболу, мы не хотим эксклюзивности, мы хотим предпочтения» – сказал Серхио Коэльо в интервью газете O Tempo.

Директор стадиона «Минейрао» Самюэль Ллойд объяснил ситуацию тем, что мероприятия с участием звезд планируются заблаговременно.

«Обычно крупные мероприятия с участием мировых звезд планируются за год, а футбольный календарь составляется за три-четыре месяца. Из-за этого могут возникать сложности», – сказал Ллойд.