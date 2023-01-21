«Брюгге» не выигрывает 6 матчей кряду. С действующим чемпионом Бельгии такого не было более 30 лет

Теги Брюгге высшая лига Бельгия Футбол

«Брюгге» сыграл вничью с «Сент-Труйденом» (1:1) в 21-м туре чемпионата Бельгии.

Черно-синие продлили безвыигрышную серию во всех турнирах до 6 матчей (4 ничьих, 2 поражения).

Последний раз с действующим чемпионом Бельгии такое случалось более 30 лет назад. В октябре-декабре 1992-го «Брюгге» также не мог победить в 6 матчах подряд.

Клуб выиграл три последних национальных чемпионата.

На данный момент «Брюгге» занимает в таблице 4-е место, отставая от лидирующего «Генка» на 19 очков.

6 комментариев

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За Валенсию с 1999
Брюгге, Тоттенхэм... В каком то фильме всё это переплеталось...
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Bartez1986
Ответ tackle by Moore
А всего то стоило назначить тренером Скота Паркера. Бывший игрок Тоттенхэма в Брюгге явно не к добру :)
Го###м ты не был, но и до вершин не добрался. Как Тоттенхэм (с)
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Volgogradets
с физруком Паркером точно можно залечь на дно
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tackle by Moore
А всего то стоило назначить тренером Скота Паркера. Бывший игрок Тоттенхэма в Брюгге явно не к добру :)
+7
-1
+6
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Arman FCSM
Просто решили залечь на дно
Какой оригинальный комент ха-ха-ха
+1
-3
-2
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Артём Матвеев
Залегли на дно)
+7
-3
+4
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