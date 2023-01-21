«Брюгге» не выигрывает 6 матчей кряду. С действующим чемпионом Бельгии такого не было более 30 лет

« » сыграл вничью с «Сент-Труйденом» (1:1) в 21-м туре чемпионата Бельгии.

Черно-синие продлили безвыигрышную серию во всех турнирах до 6 матчей (4 ничьих, 2 поражения).

Последний раз с действующим чемпионом Бельгии такое случалось более 30 лет назад. В октябре-декабре 1992-го «Брюгге» также не мог победить в 6 матчах подряд.

Клуб выиграл три последних национальных чемпионата.

На данный момент «Брюгге» занимает в таблице 4-е место, отставая от лидирующего «Генка» на 19 очков.