«Ноттингем» арендовал Вуда с обязательством выкупа. «Ньюкасл» купил форварда за 25 млн фунтов год назад

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия трансферы фото Ноттингем Форест Крис Вуд Футбол

Крис Вуд стал футболистом «Ноттингем Форест».

31-летний нападающий перешел в клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. В договоре прописана опция обязательного выкупа игрока до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа Вуда составляет 15 миллионов фунтов.

Год назад футболист перешел в «Ньюкасл» из «Бернли» за 25 миллионов фунтов.

В текущем чемпионате Англии новозеландец сыграл за «сорок» 18 раз и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: официальный сайт «Ноттингем Форест»

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7 комментариев

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Бюрофакс Барселоны
Ответ Marcus-light
Поразительно, что они сначала отвалили за него столько денег, а теперь ещё и сплавили с такой статистикой
Он был важным игроком прямого конкурента за сохранение прописки, а в рамках своего амплуа был неплохим игроком, вполне достойным ротации низа АПЛ - вряд ли за год сильно растерял мастерство.
Бернли вылетел, сороки остались, а Хау сейчас имеет больше вариантов при формировании команды - все выглядит более бытовым и объяснимым, чем кажется сначала.
+6
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+6
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El Tigro
Когда тырнул мамкину кредитку и закупился в Ultimate team. Это какой, 26й по счету уже?!)
0
-1
-1
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Ебздрогыч
Ну это прям возвращение домой: Вуд вернулся в свой Форест...
+29
-2
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benjamin92
Тотенхэм в своё время тоже хотел вуда, только российского )
+1
-2
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Sevuska
По фамилии Дерево , вроде так себя и проявил в Ньюкасле .
+2
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Okaka
Сороки тогда ослабили конкурента, но выдали такую серию, что залетели в середину таблицы )
+15
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Marcus-light
Поразительно, что они сначала отвалили за него столько денег, а теперь ещё и сплавили с такой статистикой
+5
0
+5
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