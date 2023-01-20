«Ноттингем» арендовал Вуда с обязательством выкупа. «Ньюкасл» купил форварда за 25 млн фунтов год назад
Крис Вуд стал футболистом «Ноттингем Форест».
31-летний нападающий перешел в клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. В договоре прописана опция обязательного выкупа игрока до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что сумма выкупа Вуда составляет 15 миллионов фунтов.
Год назад футболист перешел в «Ньюкасл» из «Бернли» за 25 миллионов фунтов.
В текущем чемпионате Англии новозеландец сыграл за «сорок» 18 раз и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Бернли вылетел, сороки остались, а Хау сейчас имеет больше вариантов при формировании команды - все выглядит более бытовым и объяснимым, чем кажется сначала.