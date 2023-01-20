«Ноттингем» арендовал Вуда с обязательством выкупа. «Ньюкасл» купил форварда за 25 млн фунтов год назад

стал футболистом « ».

31-летний нападающий перешел в клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. В договоре прописана опция обязательного выкупа игрока до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа Вуда составляет 15 миллионов фунтов.

Год назад футболист перешел в « » из «Бернли» за 25 миллионов фунтов.

В текущем чемпионате Англии новозеландец сыграл за «сорок» 18 раз и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: официальный сайт «Ноттингем Форест»