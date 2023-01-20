«Реал» сыграет с «Атлетико», «Барса» – с «Сосьедадом» в 1/4 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании.

На этой стадии «Реал» сыграет с «Атлетико», а « » примет « ».

Все пары 1/4 финала Кубка Испании:

«Реал» – « »;

«Барселона» – «Реал Сосьедад»:

«Осасуна» – « »;

« » – «Атлетик».

Матчи состоятся 24-26 января. Точное расписание станет известно в скором времени.