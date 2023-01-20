«Реал» сыграет с «Атлетико», «Барса» – с «Сосьедадом» в 1/4 финала Кубка Испании
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании.
На этой стадии «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Барселона» примет «Реал Сосьедад».
Все пары 1/4 финала Кубка Испании:
«Реал» – «Атлетико»;
«Барселона» – «Реал Сосьедад»:
«Осасуна» – «Севилья»;
«Валенсия» – «Атлетик».
Матчи состоятся 24-26 января. Точное расписание станет известно в скором времени.
Барса - Реал Соседад
Атлетико - Валенсия
Атлетик - Осасуна
Скриньте, я из будущего😄😁