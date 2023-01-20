«Реал» сыграет с «Атлетико», «Барса» – с «Сосьедадом» в 1/4 финала Кубка Испании

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига Кубок Испании Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании.

На этой стадии «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Барселона» примет «Реал Сосьедад».

Все пары 1/4 финала Кубка Испании:

«Реал» – «Атлетико»;

«Барселона» – «Реал Сосьедад»:

«Осасуна» – «Севилья»;

«Валенсия» – «Атлетик».

Матчи состоятся 24-26 января. Точное расписание станет известно в скором времени.

59 комментариев

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Классный руководитель
Ответ Что скажешь?
Реал обречён, Барселона выиграет кубок Испании.
Кубок заберет пахан Семеоне с Атлетико
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Alexlagodny
Ответ Классный руководитель
Мадридская заруба будет мощной!
Не будет. Атлетико, как всегда, сольются.
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Классный руководитель
Мадридская заруба будет мощной!
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Alexlagodny
А где человек из будущего? Я просил его не пропадать после его комментария ))) Реал М. - Севилья
Барса - Реал Соседад
Атлетико - Валенсия
Атлетик - Осасуна

Скриньте, я из будущего😄😁
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MajestySport
Какую легкую дорожку стелят каталонцам.
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ДЖИН
Ответ Black.Assassin
Странно что Барсе не подсунули Осасуну.
мдя страннНа
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AminO2
Ответ Yoursistersboyfriend
Капец)) Сначала Вильярреал, потом Атлетико. Что за нереальный жребий у Реала
Барселону что-ли сразу хотели, с очередной поркой от нее? Потерпите.
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Black.Assassin
Странно что Барсе не подсунули Осасуну.
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AsGardiel
Ответ Геннадий Чеботарев
Конечно будет эль Классико Реал-Атлетик.
Даёшь El Viejo Clasico! А то забыли, что такое классическая кубковая заруба)
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vanix1001
Ответ ZaSvabody
Четыре самые сильные команды сыграют между собой. Надо было им сеять команды что ли.
Зачем?А так будет шанс у более душных команд себя проявить.
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vanix1001
Ответ Yoursistersboyfriend
Капец)) Сначала Вильярреал, потом Атлетико. Что за нереальный жребий у Реала
За то реалу везет в ЛЧ... Всякие шахтеры попадаются постоянно
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Алик Кахриманян
Ответ Что скажешь?
Реал обречён, Барселона выиграет кубок Испании.
ну с такой легкой сеткой грех не выиграть
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Алик Кахриманян
Ответ Родя Раскольников
>кто помнит вообще их победы Ну, 12-летние новоприбывшие не помнят, конечно, но те кто на пару годиков старше возможно знают что в двух последних мадридских дерби в кубке Атлетико проходил Реал, в т.ч в финале 2013. В Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА обыгрывали, но это так, не факт что живые свидетели этих игр вообще остались.
помним)
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vanix1001
Ответ Yoursistersboyfriend
Барсе как обычно самый простой соперник из всех! Сначала Сеуута, потом Сосъедад который всегда раздвигается перед ними, 14 из 15 последних игр им проиграли, это позорище
бу бу бу бу....
+2
-4
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Yoursistersboyfriend
Ответ Karl0709
Барселоне самый сложный соперник достался.
Ахахахахах, который перед ними раздвигается много лет подряд, 14 из 15 крайних матчей слили без сопротивления особого
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Boni Jek
Круто шансы у всех 50/50
+4
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Yoursistersboyfriend
Барсе как обычно самый простой соперник из всех! Сначала Сеуута, потом Сосъедад который всегда раздвигается перед ними, 14 из 15 последних игр им проиграли, это позорище
+2
-4
-2
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ДЖИН
Ответ Zorro
Традиционно всегда во всех турнирах тащили судейский реал, в этот раз у переса кризис с деньгами, трансфер не смог сделать, у купить судей, поэтому реал стал чаще пропускать и проигрывать.
Проблема Реала в тактике, в том что против Барсы им даже пенальти не заработать, для этого надо мяч забрать, а они этого не могут сделать. Чернышисиус не успевает добежать до штрафной и упасть. Зато есть приемчики грязные в стиле Пепе от себальяса, за волосики дернуть.
+2
-5
-3
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ДЖИН
Ответ Геннадий Чеботарев
Конечно будет эль Классико Реал-Атлетик.
Вывиска слабенькая лучше Барса - Мадрид на нейтральном стадионе.
0
-2
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Zorro
Традиционно всегда во всех турнирах тащили судейский реал, в этот раз у переса кризис с деньгами, трансфер не смог сделать, у купить судей, поэтому реал стал чаще пропускать и проигрывать.
🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑
+7
-2
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Matek
Ответ Zorro
Финал Барселона Атлетико.
Обладатель кубка - Барселона .
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-10
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Zorro
Ответ Седесим Куиндесимов
Как обычно тащат за уши в Кубке Вискас эль Барса
Традиционно всегда во всех турнирах тащили судейский реал, в этот раз у переса кризис с деньгами, трансфер не смог сделать, у купить судей, поэтому реал стал чаще пропускать и проигрывать.
+10
-11
-1
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Геннадий Чеботарев
Ответ ДЖИН
Комментарий удален пользователем
Конечно будет эль Классико Реал-Атлетик.
+3
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Что скажешь?
Реал обречён, Барселона выиграет кубок Испании.
Тебе не стыдно плюсы накручивать?
+7
-10
-3
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Мазбутджон Курбанов
Мадридский дерби
+1
0
+1
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